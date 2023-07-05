Зачем они начали бить по похоронным процессиям и кафе

Вчерашняя попытка удара по похоронной процессии в Первомайске, где хоронили бойца Кракена, удар по кафе в Краматорске, удар по волонтерской тусовке в Харькове несколькими месяцами ранее показывает одну тенденцию - оркам не жалко потратить несколько миллионов долларов для того, чтобы убить социально активных украинцев.
Лаптеногие прекрасно понимают значение социальных связей, их сложности и системно уничтожает их, потому что склад боеприпасов можно опять наполнить, а вот людей, которые организовывают процессы устойчивости украинского государства нет. Все эти случаи объединяет одно - их анонсировали через социальные сети.
Поэтому прекращайте рассказывать публично о своих планах или достижениях. Орконавты все внимательно анализируют. Это касается также бизнеса, который бодро рапортует о своих успехах и о том, сколько денег потратили на ЗСУ.
По мере затягивания войны они будут выбивать все, даже те ресурсы, что кажется совсем не имеют отношения к войне. Поэтому не облегчаете тварям задачи по вашему (нашему) уничтожению.
Кто такой Юрий Романенко
Романенко Юрий Витальевич (род. 26 декабря 1977, Волынская область) - украинский политический журналист, главный редактор интернет-издания "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего.