Кремль обстреливает Киев с целью нанести максимальный урон именно в момент приезда к нам лиц, которые де-факто действуют в интересах Москвы.

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Копытько объяснил,зачем Кремль обстреливает Киев во время визита своих посланцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот карты тревог

За полтора года полномасштабной войны заранее и с датами (!) было анонсировано очень малое число визитов иностранных гостей в Киев.

Подчёркиваю – заранее и с датами.

Визиты западных лидеров не анонсируются и освещаются с задержкой.

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Навскидку вы можете вспомнить прошлогодний визит Генсека ООН, который приехал в Киев из Москвы (!). Помните, что тогда случилось?

На 16-17 мая заранее был анонсирован визит в Киев представителя КНР.

Тогда Россия впервые применила масштабный комбинированный обстрел: 6 кинжалов, 9 калибров, 3 искандера (всё сбито).

Сегодня Россия, по предварительным данным наших ПС, опять совершила комбинированный удар, 6 кинжалов и 6 калибров сбиты.

Т.е., Кремль обстреливает Киев с целью нанести максимальный урон именно в момент приезда к нам лиц, которые де-факто действуют в интересах Москвы. Сознательно и ОЧЕНЬ ДЕМОНСТРАТИВНО.

Зачем это нужно?

Есть только одно рациональное объяснение: таким образом Москва пытается доказать своим посланцам, что они действуют в интересах сильного игрока, обладающего серьёзной военной мощью и способного победить.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Ни на нас, ни на Запад, ни даже на саму российскую аудиторию эти обстрелы уже никакого впечатления не производят.

Мы должны понимать, что в голове африканских лидеров наверняка совсем другая картинка по поводу войны, нежели у нас. Сформирована она Москвой на основании сводок, в которых уничтожено больше оружия, чем нам поставлено.

Но уже дважды в течение месяца случается конфуз…

В целом это просто изумительный сигнал всем, кто хочет "миротворить" в интересах Москвы: вас воспринимают тупо как пушечное мясо, которое надо запугать.

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