УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Зачем Кремль обстреливает Киев во время визита своих посланцев

Алексей Копытько
16 июня 2023, 19:14
113
Кремль обстреливает Киев с целью нанести максимальный урон именно в момент приезда к нам лиц, которые де-факто действуют в интересах Москвы.
Ракетный удар, воздушная тревога
Копытько объяснил,зачем Кремль обстреливает Киев во время визита своих посланцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот карты тревог

За полтора года полномасштабной войны заранее и с датами (!) было анонсировано очень малое число визитов иностранных гостей в Киев.

Подчёркиваю – заранее и с датами.

Визиты западных лидеров не анонсируются и освещаются с задержкой.

видео дня

Навскидку вы можете вспомнить прошлогодний визит Генсека ООН, который приехал в Киев из Москвы (!). Помните, что тогда случилось?

На 16-17 мая заранее был анонсирован визит в Киев представителя КНР.

Тогда Россия впервые применила масштабный комбинированный обстрел: 6 кинжалов, 9 калибров, 3 искандера (всё сбито).

Сегодня Россия, по предварительным данным наших ПС, опять совершила комбинированный удар, 6 кинжалов и 6 калибров сбиты.

Т.е., Кремль обстреливает Киев с целью нанести максимальный урон именно в момент приезда к нам лиц, которые де-факто действуют в интересах Москвы. Сознательно и ОЧЕНЬ ДЕМОНСТРАТИВНО.

Зачем это нужно?

Есть только одно рациональное объяснение: таким образом Москва пытается доказать своим посланцам, что они действуют в интересах сильного игрока, обладающего серьёзной военной мощью и способного победить.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Ни на нас, ни на Запад, ни даже на саму российскую аудиторию эти обстрелы уже никакого впечатления не производят.

Мы должны понимать, что в голове африканских лидеров наверняка совсем другая картинка по поводу войны, нежели у нас. Сформирована она Москвой на основании сводок, в которых уничтожено больше оружия, чем нам поставлено.

Но уже дважды в течение месяца случается конфуз…

В целом это просто изумительный сигнал всем, кто хочет "миротворить" в интересах Москвы: вас воспринимают тупо как пушечное мясо, которое надо запугать.

Источник

Алексей Копытько ракетный удар
Реклама

Главное за день

"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом

"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом

19:43 Украина
Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедии

Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедии

19:13 Украина
"Это позор еврейского народа": Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорился

"Это позор еврейского народа": Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорился

18:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:43

"Сломаем хребет зверю": Сырский рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом

19:14

Зачем Кремль обстреливает Киев во время визита своих посланцевмнение

19:13

Международные эксперты спустя 10 дней назвали виновных в каховской трагедииВидео

18:56

Ранены 23 человека, среди них дети: россияне жестоко обстреляли Херсон

18:54

"Это позор еврейского народа": Путин наехал на Владимира Зеленского и опозорилсяВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:31

После провала ракетной атаки Путин опозорился враньем об "уничтожении" ЗРК Patriot

18:26

Зачем 17 июня в доме зажигали все свечи: приметы и что нельзя делатьВидео

17:59

Менее 2 метров: в Каховском водохранилище критически низкий уровень водыВидео

17:56

Многие дома разрушены: под ракетной атаки на Киевщине пострадал ребенокФото

Реклама
17:47

Смерть, гибель или болезнь Путина: оппозиционер назвал сроки смены власти в РФВидео

17:39

"Happy birthday, наша Юля": Сердючка и Quest Pistols выступили для жены российского олигарха

17:13

"У ВСУ шансов нет": Путин выдал новое заявление о войне и обозвал всех украинцевВидео

16:58

Страны Запада применят наземные войска и ракетные удары по России - Морозов

16:39

На юге ВСУ потрепали оккупантов: "перемололи" четыре роты РФ вместе с техникой

16:19

"Угрожал набить морду": на Анну Тринчер в Киеве набросился охранник ЖК

16:13

Самые вкусные пышные ленивые пирожки: рецепт пятиминутка, который ищут всеВидео

15:52

Умные японцы специально выращивают лопухи: куда их применяют

15:51

Между войсками РФ и ЧВК Вагнера может вспыхнуть война: эксперт сделал прогнозВидео

15:49

Диктатора "могут сковырнуть": сокурсник Путина раскрыл сценарий переворота в РФ

15:48

Мамкин волонтер: Остапчук выехал в Грецию на корпоратив для олигарха из РФ

Реклама
15:43

"Он слишком далеко зашел": эксперт рассказал, как Путин и Пригожин устраивают батлыВидео

14:54

В Украине начали строить огромный канал: где и зачемВидео

14:46

РФ действует как террорист: у Зеленского припечатали Путина после удара по Киеву

14:06

Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине условия Путина – ЗеленскийВидео

13:56

От российских обстрелов погибла семья на ХерсонщинеВидео

13:45

"А где здесь Путин?": войной руководит не глава Кремля, он отказался от влияния – МорозовВидео

13:39

Молодой старый папа: у Аль Пачино родился сын в 83 года

13:25

Не сдерживали слез: Мишина встретилась со своей мамой из оккупированного КрымаВидео

13:12

Украине могут упростить процедуру вступления в НАТО – глава Минобороны ФРГВидео

13:05

"Путин раздавлен прогнозом врачей": в Сети раскрыли новые подробности диагноза

13:04

Остапчук, может, снова станет отцом: девушку ведущего заподозрили в беременности

12:59

Гороскоп на завтра 17 июня 2023: Рыбам – внезапный заработок, Тельцам - соблазнВидео

12:42

"Самая большая атака за последние недели": Кулеба указал цель ракетного удара РФ по Киеву

12:24

Идут ожесточенные бои: Россия перебрасывает свои наиболее боеспособные части на БахмутВидео

12:23

Назвал фекалиями: глава "Первого канала" сравнил Голливуд с киностудией Горького

12:22

"Войну проиграешь и в Украине, и в РФ": в Сети узнали о ссоре Путина и Патрушева

12:20

Почему нельзя стирать в пятницу: что означает древняя примета

12:04

Война затянется еще на два года, Путин хочет стать автором Третьей мировой – МорозовЭксклюзив

11:33

В Киеве раздался мощный взрыв, РФ атаковала Кинжалами и Калибрами: все подробности

11:17

Ютубер придумала гениальный прием очистки плинтусовВидео

Реклама
11:06

Разведка Британии подтвердила ликвидацию генерала РФ в Украине

11:02

Бойцы ВСУ штурмовали войска РФ в районе Угледара и взяли ряд позиций – Генштаб

10:59

"Двое суток боролся с наводнением": на Херсонщине фермер героически спас свой урожайВидео

10:45

В Украину с визитом прибыл президент ЮАР Сирил РамафосаВидео

10:15

Не от мира сего: астролог Влад Росс назвал три самые странные знаки зодиакаВидео

10:14

Люди страдают до сих пор: для чего СССР засаживали ядовитым борщевиком

10:10

Почему огурцы растут крючком и что сделать, чтобы они "выпрямились"Видео

09:56

Стояли по шею в воде: воины ССО спасли 5 оккупантов, которые тонули после подрыва ГЭСВидео

09:44

Австралия опозорила РФ: у Москвы забрали землю под посольство, Кремль в истерике

09:19

На встрече с "военкорами" Путин кое-что забылмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять