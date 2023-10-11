Зачем Белый дом хочет совместить помощь Украине и Израилю

Расчет - изолировать трампистов в вопросе критики украинского пакета помощи, ведь они не против помощи Израилю.

https://opinions.glavred.info/zachem-belyy-dom-hochet-sovmestit-pomoshch-ukraine-i-izrailyu-10507231.html Ссылка скопирована

Белый дом рассматривает возможности долгосрочно помогать Украине / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Выкипедия

Белый дом рассчитывает совместить израильский и украинский пакет военной помощи при рассмотрении в Палате представителей. Такое мнение сейчас обсуждается среди американских чиновников.

Расчет - изолировать трампистов в вопросе критики украинского пакета помощи, ведь они не против помощи Израилю.

видео дня

На самом деле, попытки сочетания пакетов - вещь, которая может как выстрелить, так и сократить запрос на украинскую помощь. Ведь при этом возрастает маневр для компромиссов.

При несоединении пакетов украинская помощь могла стать довольно выгодным компромиссом между демократами и умеренными респами, на что предварительно и рассчитывал Белый дом.

Когда же рассматривать украинскую помощь вместе с израильской - это фактически привлекает к компромиссу трампистов из MAGA-группы, которые бросят все усилия на уменьшение объема поддержки Украине.

Кто такой Олег Постернак Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.

Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.

Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.