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Зачем Белый дом хочет совместить помощь Украине и Израилю

Олег Постернак
11 октября 2023, 08:29
Расчет - изолировать трампистов в вопросе критики украинского пакета помощи, ведь они не против помощи Израилю.
Белый дом, ракета ATACMS
Белый дом рассматривает возможности долгосрочно помогать Украине / Коллаж: Главред, фото: WhiteHouse.gov, Выкипедия

Белый дом рассчитывает совместить израильский и украинский пакет военной помощи при рассмотрении в Палате представителей. Такое мнение сейчас обсуждается среди американских чиновников.

Расчет - изолировать трампистов в вопросе критики украинского пакета помощи, ведь они не против помощи Израилю.

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На самом деле, попытки сочетания пакетов - вещь, которая может как выстрелить, так и сократить запрос на украинскую помощь. Ведь при этом возрастает маневр для компромиссов.

При несоединении пакетов украинская помощь могла стать довольно выгодным компромиссом между демократами и умеренными респами, на что предварительно и рассчитывал Белый дом.

Когда же рассматривать украинскую помощь вместе с израильской - это фактически привлекает к компромиссу трампистов из MAGA-группы, которые бросят все усилия на уменьшение объема поддержки Украине.

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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