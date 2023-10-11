Зачем Белый дом хочет совместить помощь Украине и Израилю

Белый дом рассчитывает совместить израильский и украинский пакет военной помощи при рассмотрении в Палате представителей. Такое мнение сейчас обсуждается среди американских чиновников.
Расчет - изолировать трампистов в вопросе критики украинского пакета помощи, ведь они не против помощи Израилю.
На самом деле, попытки сочетания пакетов - вещь, которая может как выстрелить, так и сократить запрос на украинскую помощь. Ведь при этом возрастает маневр для компромиссов.
При несоединении пакетов украинская помощь могла стать довольно выгодным компромиссом между демократами и умеренными респами, на что предварительно и рассчитывал Белый дом.
Когда же рассматривать украинскую помощь вместе с израильской - это фактически привлекает к компромиссу трампистов из MAGA-группы, которые бросят все усилия на уменьшение объема поддержки Украине.
Кто такой Олег Постернак
Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.