Забрезжил свет в конце тоннеля: когда закончится война в Украине

Война в Украине может закончиться до осени 2023 года / Фото УНИАН.

Главный итог шести месяцев противостояния Украины России заключается в том, что мы с вами по-прежнему живем в Украине, а украинская армия сражается за независимость нашей страны. Иными словами, мы выстояли.

К тому же, за полгода нам удалось вымотать вооруженные силы Российской Федерации до состояния отсутствия у них наступательного потенциала. Так что сегодня Россия не может рассчитывать на свои войска в плане захвата больших кусков территории. Да, российская армия еще имеет локальный успех на отдельных участках фронта, но продвигаться вперед и захватывать новые территории на сегодняшний день она уже не в состоянии.

Как сказал главком, генерал Залужный, мы заканчиваем оборонительную операцию.

Мы подошли к переломному моменту войны с Россией вплотную, но он еще пока не наступил. Перелом начался тем, что мы остановили наступление российских войск. Однако наше контрнаступление полностью зависит от западных партнеров, поскольку у нас нет собственных ресурсов для ведения войны – это основная проблема.

Украина сейчас примерно в такой же ситуации, как Великобритания в начале Второй мировой войны, когда Черчилль сказал: "Дайте нам оружие, а остальное мы сделаем сами".

Если Украине дадут необходимое количество вооружений, то дальше мы будем говорить и о коренном переломе, и о контрнаступлении, и о выходе на границы 1991 года, и, конечно же, о подписании договора о сосуществовании двух государств (поскольку у нас смежная граница, мы будем вынуждены как-то решать вопрос соседства с Россией).

Впрочем, те силы, которые остаются у Российской Федерации, еще позволяют ей вести войну той же интенсивности, что и на протяжении этих шести месяцев. К величайшему сожалению, у России очень большой ресурс, но и он постепенно сокращается. Пока еще россияне могут вести такую войну, но уже столкнулись с проблемой нехватки личного состава и снижения качества вооружений, ведь они вынуждены снимать с хранения старое советское вооружение и пускать его в бой.

Поэтому Россия пока еще способна вести довольно активную войну, на некоторых направлениях российские войска переходят к оборонительным боям, но, тем не менее, пока еще ресурс у них есть.

Мы же можем переломить ситуацию только за счет повышения боевого потенциала нашей армии. Людской ресурс у нас есть, желание воевать тоже есть, а вот с оружием – проблема. Если нам предоставят оружие, мы будем расти в боевом отношении, и тогда чаша весов качнется в нашу сторону в плане огневых и боевых возможностей ВСУ.

Тем не менее, свет в конце тоннеля уже виден. Как говорил классик, перспективы у нас светлые и добрые. Ведь даже при той острой нехватке вооружения, которую мы испытываем, мы ведем войну современными методами. И я думаю, в самое ближайшее время мы увидим некоторые изменения на фронте в плане разгрома российских войск. Потому что мы, даже с помощью имеющегося вооружения, можем наносить огневое поражение противнику, загонять его в ловушки и навязывать ему свою войну. Сегодня именно мы навязываем Российской Федерации порядок ведения войны, а это очень важно.

Недавние взрывы в Крыму кардинально меняют ситуацию на поле боя. Потому что, как выяснилось, Россия не в состоянии защитить то, что она захватила. А, кроме того, РФ боится признать, кто стал причиной этих взрывов, потому что фактически таким образом она признает свое поражение. А как же, ведь вторая армия мира против 22-ой армии вдруг не смогла выстоять, вдруг не смогла защитить завоевания "собирателя земель русских", как себя называл Путин перед военным вторжением.

Поэтому Россия пытается как-то все это замолчать. И мы пока играем в эту игру – тоже не берем на себя ответственность за эти взрывы, дабы у Москвы не было лишнего повода обвинить нас в агрессивности.

В любом случае, эта война вполне может закончиться возвращением Украиной всех оккупированных территорий, в том числе Крыма. У нас есть шанс выйти на границы 1991 года. Причем самым тяжелым при решении этой задачи будет самое начало – начало контрнаступательной операции. Потому что всю эту российскую военную махину, которая еще способна двигаться, стрелять и сопротивляться, нужно будет сдвинуть с места в направлении государственной границы Украины. Если мы ее сдвинем с места, то дальше все пойдет намного легче.

Так что у нас есть реальный шанс вернуть все свои территории, и мы должны им воспользоваться. Потому что второй шанс нам вряд ли представится, учитывая и политическую, и экономическую ситуацию в мире. К сожалению, сегодня не мы воюем – нами воюют. Мы не самостоятельно ведем войну, а только за счет помощи наших партнеров.

Если говорить о том, когда Украине может удаться вернуть все свои территории, то следует вспомнить, что тот же Пентагон предполагает, что самый поздний срок окончания этой войны – осень 2023 года. Речь идет о полном окончании войны.

Никто не хочет затягивать эту войну на год. Все готовы помочь Украине, чтобы война закончилась в ближайшие максимум полгода, может быть, весной 2023-го.

Посмотрите, как себя ведет Западная Европа – она уже строчит План Маршалла, уже делит, кто что будет отстраивать в нашей стране, предлагает Украине свои услуги по восстановлению ее городов: одна страна берет один город, другая – другой город, третья – целую отрасль. Европейцы прекрасно понимают, что деньги работают только тогда, когда они куда-нибудь вкладываются, а не лежат в банке на счету. Они хотят вложить деньги в Украину и, естественно, получить с этого свою долю прибыли.

Так что никто в мире не заинтересован в затягивании этой войны. Кстати, Россия – в том числе. Потому что российская экономика не вытянет долговременную войну. А с ленд-лизом еще никто не проигрывал.

Так что есть шанс, что нам не придется подводить итоги года, потому что она настолько не затянется.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда