Ядерный удар по Украине: когда и по каким целям Путин может применить ядерку

Угроза военного поражения России подтолкнет Путина к использованию ядерного оружия против Украины. Удар будет нанесен по скоплению украинских войск.

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Применение ядерного оружия Россией станет верхом глупости / Коллаж: Главред

В отчете директора Нацразведки США, опубликованном 25 марта, говорится, что Путин может применить ядерное оружие против Украины, поскольку не может достичь быстрых и решительных побед, а, кроме того, украинские удары по российской территории усиливают эти опасения.

Сразу отмечу, что не разделяю такую точку зрения. Не думаю, что Россия в ближайшее время может применить ядерное оружие, поскольку обстановка на фронте складывается благоприятно для нее: пусть медленно, тяжело и с большими потерями, но российские войска сохраняют за собой стратегическую инициативу на фронте. Так, например, на прошлой неделе на Покровском направлении, южнее Покровска, российские войска вновь заняли те позиции, которые мы недавно отвоевали.

В ситуации, когда идет столь большой геоэкономический торг с Трампом, когда на кону миллиарды и триллионы долларов, применение ядерного оружия Россией было бы верхом глупости. Ведь этот шаг автоматически вернул бы Путина в тотальную изоляцию, причем даже среди стран Глобального Юга. Издержки этого решения перевесили бы все выгоды, поскольку тактическое ядерное оружие может повлиять на ситуацию на отдельном участке фронта, но не позволит выиграть России войну. видео дня

Россия могла применить ядерку осенью 22-го года, когда российская армия была не в лучшем состоянии, и потеря Херсона грозила обернуться для РФ военной катастрофой. Американские аналитики опасались, что удар ядерным оружием станет крайним шагом Путина, чтобы избежать разгрома его войск.

Сейчас особой нужды в ядерном ударе у России нет. Однако козырь применения ядерного оружия у нее остается.

За кадром есть и другой важный момент. Украина показала совершенно отрицательный кейс того, к чему может привести отказ от того, что было у нее в руках, – от ядерного оружия. Да, можно говорить, что Украина владела, но не распоряжалась ядерным оружием, поскольку ключи от запуска ракет были в Москве. Но мы забываем о полутора тысячах тактических боеголовок, которые, кстати, почему-то первыми были вывезены в Россию еще в 1992-м году. Их как можно было бы придержать, и что-то себе оставить для серьезного торга.

Тем не менее, другие страны делают вывод о том, что лучше ядерное оружие иметь, чем не иметь его. Поэтому все договоры о нераспространении ядерного оружия, боюсь, остались в прошлом. Судя по всему, в ближайшие 20 лет в результате украино-российской войны целый ряд стран, которые считались неядерными, займутся своими ядерными программами. И остановить эту гонку, этот процесс создания ядерных вооружений в целом ряде стран уже вряд ли удастся. Старый миропорядок разрушен.

Впрочем, миропорядок доламывали с 90-х годов, начиная с Югославии. Вспомните пробирку в руках Пауэлла – это тоже был удар по миропорядку. Однако США тогда считали, что так действовать можно. А Путин пошел в духе Достоевского – "человек я или тварь дрожащая": мол, если им можно, то почему мне нельзя.

Кроме того, как показывает пример Израиля, де-юре ядерного оружия может не быть, а де-факто оно есть. Некоторые утверждают, что, дескать, Украине создать ядерку не по плечу, но посмотрите на Израиль, у которого нет полигонов для использования ядерного оружия, который находился в аховом экономическом состоянии, но тратил более трети бюджета на нужды обороны, у него даже телевидения не было в 60-е годы, но, тем не менее, ядерную бомбу там создавали и создали.

Поэтому мир ждет гонка ядерных вооружений и активный процесс создания ядерного оружия. Это, например, будет в странах БРИКС, которые сознают, что лучше иметь "ядерную дубину", чем не иметь. Теоретически ядерные программы могут запустить страны, у которых есть достаточно ресурсов для этого, например, Бразилия. Почему бы и Германии не задуматься о ядерке на фоне того, что делает в отношении европейских стран Трамп? То, что сегодня кажется невозможным, имеет все шансы стать нашей реальностью завтра. Этим вопросом могут озадачиться Австралия, Вьетнам и ЮАР.

Должна ли Украина заняться созданием собственного ядерного оружия? Сейчас, в ходе войны, это маловероятно, поскольку для этого требуются колоссальные научные, экономические и финансовые ресурсы. Но, в принципе, технически Украина могла бы это сделать. Но об этом надо не говорить с высоких трибун Мюнхенской конференции, давая козырь врагу, а делать без лишнего шума и пыли, как Израиль.

К чему может привести мир эта ядерная гонка вооружения? К еще более разрушительным последствиям конфликтов: если ружье висит на сцене в первом акте, то во втором оно обязательно выстрелит. Если процесс пойдет, то рано или поздно кто-то решится на использование ядерки со всеми трагическими последствиями. Я думаю, что это вопрос времени. Нас ждет 20 лет перманентных конфликтов, и фактор силы будет одним из определяющих. Прежде всего, я говорю о военных конфликтах, а ядерка, как писали на пушках прусских королей, будет "последним доводом королей".

Когда и в каком случае Путин может потянуться к "ядерной кнопке"? Думаю, что в случае угрозы военного поражения России. Такая ситуация была в 2022 году, когда российские войска были разгромлены под Харьковом, что имело весьма серьезные последствия, а также когда был риск окружения российских войск на правобережье района Херсона.

Так что именно угроза военного поражения может подтолкнуть Путина к использованию ядерного оружия. При этом речь идет об использовании тактического ядерного оружия, по крайней мере пока. Россия может использовать тактическое ядерное оружие против группировок наших войск и мест, где накапливаются резервы.

Если говорить о стратегическом ядерном оружии, то мы видели "показательное выступление" с Орешником. Там были кинетические боеголовки, а эти же боеголовки могут быть и с ядерными боезарядами. То есть это было нацелено как раз на устрашение европейских стран и демонстрацию возможностей ракетного оружия применительно к странам Западной Европы.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

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