Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Ядерный удар по Украине: когда и по каким целям Путин может применить ядерку

Андрей Золотарев
28 марта 2025, 19:00обновлено 28 марта, 19:45
977
Угроза военного поражения России подтолкнет Путина к использованию ядерного оружия против Украины. Удар будет нанесен по скоплению украинских войск.
Старый миропорядок сломан, мир ждет гонка ядерных вооружений
Применение ядерного оружия Россией станет верхом глупости / Коллаж: Главред

В отчете директора Нацразведки США, опубликованном 25 марта, говорится, что Путин может применить ядерное оружие против Украины, поскольку не может достичь быстрых и решительных побед, а, кроме того, украинские удары по российской территории усиливают эти опасения.

Сразу отмечу, что не разделяю такую точку зрения. Не думаю, что Россия в ближайшее время может применить ядерное оружие, поскольку обстановка на фронте складывается благоприятно для нее: пусть медленно, тяжело и с большими потерями, но российские войска сохраняют за собой стратегическую инициативу на фронте. Так, например, на прошлой неделе на Покровском направлении, южнее Покровска, российские войска вновь заняли те позиции, которые мы недавно отвоевали.

В ситуации, когда идет столь большой геоэкономический торг с Трампом, когда на кону миллиарды и триллионы долларов, применение ядерного оружия Россией было бы верхом глупости. Ведь этот шаг автоматически вернул бы Путина в тотальную изоляцию, причем даже среди стран Глобального Юга. Издержки этого решения перевесили бы все выгоды, поскольку тактическое ядерное оружие может повлиять на ситуацию на отдельном участке фронта, но не позволит выиграть России войну.

видео дня

Россия могла применить ядерку осенью 22-го года, когда российская армия была не в лучшем состоянии, и потеря Херсона грозила обернуться для РФ военной катастрофой. Американские аналитики опасались, что удар ядерным оружием станет крайним шагом Путина, чтобы избежать разгрома его войск.

Сейчас особой нужды в ядерном ударе у России нет. Однако козырь применения ядерного оружия у нее остается.

За кадром есть и другой важный момент. Украина показала совершенно отрицательный кейс того, к чему может привести отказ от того, что было у нее в руках, – от ядерного оружия. Да, можно говорить, что Украина владела, но не распоряжалась ядерным оружием, поскольку ключи от запуска ракет были в Москве. Но мы забываем о полутора тысячах тактических боеголовок, которые, кстати, почему-то первыми были вывезены в Россию еще в 1992-м году. Их как можно было бы придержать, и что-то себе оставить для серьезного торга.

Тем не менее, другие страны делают вывод о том, что лучше ядерное оружие иметь, чем не иметь его. Поэтому все договоры о нераспространении ядерного оружия, боюсь, остались в прошлом. Судя по всему, в ближайшие 20 лет в результате украино-российской войны целый ряд стран, которые считались неядерными, займутся своими ядерными программами. И остановить эту гонку, этот процесс создания ядерных вооружений в целом ряде стран уже вряд ли удастся. Старый миропорядок разрушен.

Впрочем, миропорядок доламывали с 90-х годов, начиная с Югославии. Вспомните пробирку в руках Пауэлла – это тоже был удар по миропорядку. Однако США тогда считали, что так действовать можно. А Путин пошел в духе Достоевского – "человек я или тварь дрожащая": мол, если им можно, то почему мне нельзя.

Кроме того, как показывает пример Израиля, де-юре ядерного оружия может не быть, а де-факто оно есть. Некоторые утверждают, что, дескать, Украине создать ядерку не по плечу, но посмотрите на Израиль, у которого нет полигонов для использования ядерного оружия, который находился в аховом экономическом состоянии, но тратил более трети бюджета на нужды обороны, у него даже телевидения не было в 60-е годы, но, тем не менее, ядерную бомбу там создавали и создали.

Поэтому мир ждет гонка ядерных вооружений и активный процесс создания ядерного оружия. Это, например, будет в странах БРИКС, которые сознают, что лучше иметь "ядерную дубину", чем не иметь. Теоретически ядерные программы могут запустить страны, у которых есть достаточно ресурсов для этого, например, Бразилия. Почему бы и Германии не задуматься о ядерке на фоне того, что делает в отношении европейских стран Трамп? То, что сегодня кажется невозможным, имеет все шансы стать нашей реальностью завтра. Этим вопросом могут озадачиться Австралия, Вьетнам и ЮАР.

Должна ли Украина заняться созданием собственного ядерного оружия? Сейчас, в ходе войны, это маловероятно, поскольку для этого требуются колоссальные научные, экономические и финансовые ресурсы. Но, в принципе, технически Украина могла бы это сделать. Но об этом надо не говорить с высоких трибун Мюнхенской конференции, давая козырь врагу, а делать без лишнего шума и пыли, как Израиль.

К чему может привести мир эта ядерная гонка вооружения? К еще более разрушительным последствиям конфликтов: если ружье висит на сцене в первом акте, то во втором оно обязательно выстрелит. Если процесс пойдет, то рано или поздно кто-то решится на использование ядерки со всеми трагическими последствиями. Я думаю, что это вопрос времени. Нас ждет 20 лет перманентных конфликтов, и фактор силы будет одним из определяющих. Прежде всего, я говорю о военных конфликтах, а ядерка, как писали на пушках прусских королей, будет "последним доводом королей".

Когда и в каком случае Путин может потянуться к "ядерной кнопке"? Думаю, что в случае угрозы военного поражения России. Такая ситуация была в 2022 году, когда российские войска были разгромлены под Харьковом, что имело весьма серьезные последствия, а также когда был риск окружения российских войск на правобережье района Херсона.

Так что именно угроза военного поражения может подтолкнуть Путина к использованию ядерного оружия. При этом речь идет об использовании тактического ядерного оружия, по крайней мере пока. Россия может использовать тактическое ядерное оружие против группировок наших войск и мест, где накапливаются резервы.

Если говорить о стратегическом ядерном оружии, то мы видели "показательное выступление" с Орешником. Там были кинетические боеголовки, а эти же боеголовки могут быть и с ядерными боезарядами. То есть это было нацелено как раз на устрашение европейских стран и демонстрацию возможностей ракетного оружия применительно к странам Западной Европы.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-1997), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ядерное оружие ядерный удар ядерная угроза Андрей Золотарев война России и Украины Ядерное оружие Украины Ракета Орешник
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление Зеленского

Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление Зеленского

20:15Украина
Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

19:56Война
Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

19:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Переход на летнее время в Украине: будут ли переводить часы на этих выходных

Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Шторм не отступает: магнитная буря усилилась и вот-вот начнется новая

Алле Пугачевой отомстили в РФ - что произошло

Алле Пугачевой отомстили в РФ - что произошло

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

Хитрая проверка IQ: найдите пингвина в изображении жирафа за 5 секунд

Последние новости

20:41

Не поверите своим глазам: для чего хитрые хозяйки раскладывают картон на огороде

20:36

"Суицидальные намерения": украинская актриса прошла лечение в психбольнице

20:24

Почему фуры едут друг за другом, мешая их обгонять: неожиданная причина

20:18

Евгений Кошевой появился на премьере со старшей дочкой Варварой

20:15

Ракетная программа Киева и производство новых БПЛА: громкое заявление ЗеленскогоВидео

Война будет продолжаться в 2025-2026 годах, но "свет в конце тоннеля" уже заметен – КоваленкоВойна будет продолжаться в 2025-2026 годах, но "свет в конце тоннеля" уже заметен – Коваленко
20:03

Впервые в истории: командир ВСУ получил уникальную награду от Зеленского

19:56

Важнейшее решение о разведданных и военных лицензиях: Зеленский удивил подробностями

19:47

Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский

19:17

Операция в Белгородской области: генерал ВСУ раскрыл главную цель

Реклама
19:08

Температура воздуха упадет до 0 градусов: в каких областях влупит резкое похолодание

19:07

Враг пытается прорваться к трассе на Покровск: ВСУ сообщили об опасности

19:06

Как заставить кур нестись ежедневно: лучшие советы

19:00

Ядерный удар по Украине: когда и по каким целям Путин может применить ядеркумнение

18:58

Списал, но не выдал: банкоматы ПриватБанка "съедают" деньги украинцев

18:30

Трамп в розовых очках: Коваленко объяснил, каким может быть перемирие с РФ

18:28

РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину в ближайшие месяцы - КоваленкоВидео

18:16

Путин манипулирует Трампом и хочет добиться продолжения войны – WP

17:54

Воры уже накинули глаз: 8 признаков того, что ваш дом является мишенью для кражи

17:50

Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды

17:46

Были в топе игрушек у детей: зачем в СССР делали стеклянные шарики

Реклама
17:39

Где цифра 5 среди двоек: только самый внимательный ее найдет за 5 секунд

17:32

Блогер-беглец Волошин остался заграницей без единого паспорта и документов

17:28

В МИД потроллили Путина за идею "внешнего управления" и напомнили о разрухе в РФ

17:09

Путин готовится к большой войне с НАТО: СМИ предупредили об опасности

16:41

В Украине заработают новые правила оплаты больничных: что изменится

16:41

Откуда прилетают аисты в Украину: орнитолог рассказал, где находится ирий

16:16

Крысы исчезнут навсегда: какое крылатое животное поможет выгнать грызунов из сада

16:07

Исправить ошибку, сменив одну спичку: интересная головоломка для настоящих гениев

15:57

Россияне сами "спалились" на ударе по ГИС "Суджа": появились удивительные подробности

15:42

Муравьи исчезнут навсегда: копеечное средство, которое избавится от насекомых

15:37

Полицейским запретили штрафовать водителей за превышение скорости, но есть нюанс

15:30

На щите: в Украину вернули тела 909 павших защитников

15:12

Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

15:12

Такого не было последние 100 лет: самый мощный день 29 марта, который принесет успех всем

15:07

Когда рождаются истинные миллионеры: шесть дат, которые приносят финансовый успех

15:07

Что нельзя делать в Поминальную субботу: строгие приметы 29 марта

14:52

У Трампа спрогнозировали вероятные сроки заключения мирного соглашения

14:41

Творожный кулич на Пасху: три рецепта, которые подарят вам истинное наслаждениеВидео

14:36

Россия может не соблюдать режим прекращения огня: в Кремле вышли с заявлением

14:33

Вместо традиционных отбивных: шикарное мясное блюдо на пасхальный столВидео

Реклама
14:32

Слизни и улитки будут обходить десятой дорогой: 1 продукт отгонит вредителей навсегда

14:20

Почему 29 марта нельзя шить и стирать: какой церковный праздник, приметы

14:16

Два знака, которые становятся идеальными мужчинами: на кого обратить внимание

14:07

Как ухаживать за клубникой - простые советы для большого урожая

14:03

Оккупанты прорываются к админграницам Запорожской области - ВСУ

13:55

Повысят ли в Украине минимальную зарплату в 2025 году: окончательный ответ

13:49

Есть повреждения в результате "прилетов": РФ ударила по объектам Нафтогаза

13:16

Похолодание накроет Украину: когда резко упадет температура воздуха

13:04

"Я его буду помнить": бывшая жена Комарова показала, что делает после развода

13:00

В Украине хотят обновить правила перевода средств: что изменится

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять