Противостояние Алиева и Путина: как выглядит "война прокси 2025"

За последние две недели, с момента обострения отношений РФ - Азербайджан произошел, без преувеличения, глобальный сдвиг на Южном Кавказе.

https://opinions.glavred.info/protivostoyanie-alieva-i-putina-kak-vyglyadit-voyna-proksi-2025-10679561.html Ссылка скопирована

Алиев и Путин / Коллаж Главред, фото - сайт Кремля, скриншот

Алиев победно попросил мира у Путина. Как выглядит "война прокси - 2025"

Эрдоган заявил, что Алиев готов к урегулированию отношений с РФ. Мы еще не понимаем, каким будет ответ Путина, но, почему-то, кажется, он пойдет на примирение, если окончательно не одурел. Но это будет очень горькое для него примирение.

1. За последние две недели, с момента обострения отношений РФ - Азербайджан произошел, без преувеличения, глобальный сдвиг на Южном Кавказе. Если коротко - Баку, не просто не пошел на поводу у россиян, а показал России на ее место. А Москва даже побоялась (как минимум пока) ввести торговые санкции.

видео дня

2. Алиева поддержал не только Эрдоган. К нему в гости приехал руководитель Пакистана. А в переводе на человеческий язык это означает, что "привет" Путину здесь передал Пекин (Пакистан один из главных партнеров Китая в мире).кроме того, Азербайджан, 4 июля, был приглашен на саммит ШОС (организация, где полный контроль имеет Китай).

3. Казахстан, Узбекистан и Азербайджан образовали компанию о создании зеленого энергетического коридора в Европу. Азербайджан намерен проложить кабель по дну Черного моря для соединения ЦА, Кавказа, Европы, Каспийского и Черного морей единым энергокоридором. Просто для понимания процессов, которые происходят вокруг нас: Узбекистан планирует экспортировать 10-15 млрд кВт часов зеленой энергии к 2030 году.

4. Все, что мы видели в последние дни - это война через прокси, но без военных действий. Турция руками Азербайджана показала России, что она становится главным игроком в постсоветском Закавказье. И здесь, как бы это сейчас странно не звучало, но вопрос перехода Грузии в, как минимум, двойное подчинение России и Турции это вопрос времени. Армению Россия просто бросает в объятия Турции.

5. Турция резко расширила свое влияние на ЦА и, если раньше, страны ЦА балансировали между Китаем и Россией, то теперь, они будут пробовать балансировать свои возможности в треугольнике Китай, Россия, Турция.

6. Турция не ставит перед собой цель уничтожения России, потому что в Анкаре прекрасно понимают: ни Китай, ни США, ни вообще никто кроме нас и балтийских стран этого не хочет. И поэтому, Турция играет в ослабление Москвы без доведения ситуации до обострения. И главное, они играют руками Азербайджана.

7. Китай, руками Пакистана показывает Москве: отцепитесь от Баку и идите на примирение. А параллельно, Путин объявил 4-дневный (!) визит в Пекин на 80-ю годовщину победы КНР над Японией. Это не просто зализывание Си. Это суперзализывание. Потому что Путин понимает: его существование зависит от Трампа и СИ. И он будет лизать.

8. Что дальше? Южный Кавказ и ЦА будут двигаться медленно, но уверенно от РФ. Европа проиграла этот регион, а США пока даже не видит его. Мы же должны просто вынести правильные выводы из того, что можно играть в более сложные игры чем или-или. Мир тектонически меняется.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред