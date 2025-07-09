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Результаты провального наступления РФ

Александр Коваленко
9 июля 2025, 08:10
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Именно fpv-дроны сейчас являются основным средством нейтрализации живой силы противника.
Путин, армия РФ
Путин и армия РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю июля в цифрах…

Завершилась первая неделя июля и самое время подведения первичных итогов продвижения врага в ходе второй фазы летнего наступления.

За первую неделю июля 2025 года РОВ захватили 166 км² территории Украины, что становится среднестатистическим показателем их продвижения в еженедельном измерении.

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Потери личного состава РОВ за первую неделю июля составили 7 630, или, иными словами, на 1 км² украинской земли в среднем клалось по 45 тел оккупантов. Показатель, мягко говоря, не оптимистичный, с учётом необходимости концентрации усилий сейчас именно на выбивание живой силы противника.

По сути, чрезмерное внимание fpv-дронам привело к тому, что остальные, классические, средства нейтрализации противника остались без достаточного внимания. Именно fpv-дроны сейчас являются основным средством нейтрализации живой силы противника, но как мы видим, улучшить показатели с марта месяца не удаётся и хуже всего – показатели снижаются.

Причина в отсутствии, как и во многом у нас, комплексного подхода к решению задач.

Безусловно, fpv-дроны стали дешёвым и эффективным средством поражения, но повальная зацикленность на них снизила роль и соответственно обеспечение других средств, ту же артиллерию. А даже если обеспечение и осуществляется, то без внимания потребности сегодняшнего дня – преимущественный переход на кассетные боеприпасы, от мин для миномётов, до снарядов для артллерии.

В целом, за июнь РОВ захватили 547 км² территории Украины, их потери составили 32 420 л/с, а пропорция потерь с захватываемым территориям составила 59 тел/1 км². Для тех же кто забыл, напомню, что РОВ несли потери в пропорции за 2024 год - 129 тел на 1 км², в январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км², в марте РОВ теряли 304/1 км², то сейчас просто несусветное снижение потерь в пропорции к захватываемым территориям - 45/1 км².

В целом же с 1 января 2025 года по 1 июля 2025 РОВ оккупировали 1 837 км² территории Украины, при этом их потери составили 230 020 л/с или 125 тел/1 км².

В сравнении с 2024 показатель высокий, но тенденции уже как трёх месяцев подряд указывают на его коррекцию к снижению, которая продолжает сохраняться. Это крайне негативно сказывается на эффективность оборонной стратегии, главной целью которой является - истощение ресурса противника.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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