Урок для НАТО: Коваленко объяснил, чем "Вивальди" опровергла скептиков танков

Военный эксперт рассказал, как ВСУ провели механизированные штурмы с выходом в тыл врага и почему армиям НАТО стоит изучить этот опыт.

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Операция "Вивальди" / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

На фоне стремительного развития беспилотных технологий армии НАТО сталкиваются с необходимостью пересмотра традиционных подходов к ведению боевых действий. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует опыт украинской операции "Вивальди", которая продемонстрировала новые возможности применения бронетехники на современном поле боя. Эксперт объясняет, какие тактические решения обеспечили успех операции и почему этот опыт важен для западных армий. Публикуем мнение автора.

Операция "Вивальди" – урок для стран НАТО

В мае 2025 года в Эстонии проходили международные учения Hedgehog в которых принимали участие украинские подразделения БПЛА продемонстрировавшие высочайший уровень оперирования fpv-дронами. Войска НАТО в противостоянии украинским пилотам не смогли противопоставить эффективную тактику, а как раз наоборот, теряли технику десятками, проваливая одно задание за другим.

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В частности, в ходе одного из эпизодов украинские пилоты условно вывели из строя крупную боевую группировку с участием британской бригады.

А уже весной 2026 в ходе учений Aurora 26 на острове Готланд в Швеции история повторилась – подразделения НАТО были неготовые эффективно противостоять украинским подразделениям и, в некотором смысле, потеряли контроль над самим островом.

Эти и многие другие учения демонстрировали неготовность НАТО воевать в условиях современной высоко-динамичной и высоко-адаптивной войны. Но, ошибочным стало представление о том, что проигрыш западных военных заключался и в том, что использовали в большом количестве бронетехнику, которая в представлении многих утратила актуальность на поле боя.

Ошибочность такого утверждения подтвердила операция "Вивальди", деталей о которой мы с каждым днём узнаём всё больше и больше.

Дело в том, что в ходе операции "Вивальди" Третий армейский корпус провёл два механизированных штурма с выходом в тыл противника.

Разумеется, это было не классическое применение бронетехники, какое мы привыкли в прошлом видеть, особенно при штурмовых операциях российских оккупантов.

Схожая концепция применения бронетехники встречалась в ходе Курской операции 2024 года, но тогда мобильность была синергирована с интенсивной работой РЭБ. В случае же операции "Вивальди" комплекс мер был значительно расширен, как более глубоким проведением разведывательной деятельности, так и работой по борьбе со средствами поражения противника.

Кроме всего прочего бронетехника оснащалась дополнительными защитными средствами, пассивной и активной защитой, а так же прошедшими специальную подготовку экипажами.

Уделено было внимание и подавлению российских систем наблюдения, а так же связи.

Это и многое другое стало залогом успеха операции "Вивальди", хотя, откровенно говоря, ничего нового из выше перечисленного, уверен, никто не услышал. Разница лишь в том, как рабочие формулы Третий армейский корпус адаптировал в ситуации, когда ему необходимо выполнять боевые задачи в наступлении против количественно значительно превосходящего противника.

Командующий группировкой бригадный генерал Андрей Билецкий в одном из своих комментариев отдельно отметил: "Эти операции доказывают, что маневренные действия бронетехники остаются возможными на поле боя, где все больше доминируют разведывательные БПЛА, барражирующие боеприпасы и высокоточное оружие".

В бесконечном споре, в ходе которого уже сломано немало копий, относительно актуальности бронетехники на поле боя, доводами стороны скептиков всегда были примеры успешных разгромов на учениях войск НАТО малыми силами украинских подразделений, появился мощный контраргумент и название ему "Вивальди".

Украинские войска демонстрируют как в условиях ограниченных ресурсов, сил и средств, даже, казалось бы, на первый взгляд, анахронизмы на поле боя, возможно, адаптировать и придать им новый функционал.

С учётом того, что армии НАТО застряли в прошлом, не особо далеко оторвавшись от периода Холодной войны в вопросах применения классических сценариев в наступлении и обороне, опыт "Вивальди" им будет крайне полезно изучить и интегрировать. В противном случае североатлантический альянс в какой-то момент может оказаться в положении разгромленного не в ходе учений, а уже на реальном поле боя.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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