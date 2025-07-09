Партия Маска или политическая революция в США?

Какие реальные перспективы у Маска?

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Маск и Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/elonmusk

Решительную победу ему не удастся. У него мало времени, он сам является довольно токсичной фигурой, и я не уверен, что он сможет набрать качественных кандидатов. Плюс, он не может баллотироваться в президенты, потому что родился в Южной Африке.

Но его реальная возможность заключается не в победе, а во влиянии через шантаж. Его технологическая стратегия может быть такой:

Он создает партию, которая на выборах гарантированно отбирает у республиканцев 3-5% голосов. Для партийных бонз это катастрофа в любой близкой гонке.

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Им придется идти к Маску на переговоры, выторговывая у него неучастие в выборах и поддержку республиканских кандидатов в обмен на определенные политические уступки и бенефиты для его бизнеса.

Вот здесь он может быть очень сильным игроком. Хотя вполне вероятно, что он не пойдет на такую хитрую игру, а действительно пойдет до конца, пытаясь "наказать" республиканцев.

Что это означает для Украины и демократов?

Конечно, я болею за то, чтобы Илон Маск набрал как можно больше голосов, украв их у Республиканской партии. Для Украины это крайне выгодно. Нам нужна адекватная американская администрация, а от администрации Трампа чего-то вменяемого на дистанции ждать трудно, пока они контролируют Конгресс и Сенат. А раскол в стане республиканцев усиливает позиции демократов.

Во-первых, им открывается пространство для центрирования, пока Трамп и Маск будут соревноваться в радикализме. Во-вторых, даже самые левые представители Демократической партии будут видеть, что их противник стратегически ослабевает, а значит, победа вместе становится реалистичной. Это снижает вероятность раскола уже в их лагере.

Я надеюсь, что Маску удастся создать силу, которая будет отбирать голоса у MAGA-трампистов. Возможно, это даже заставит республиканцев начать бороться с радикалами внутри себя и искать вместе с умеренными демократами ответы на сложные вопросы: социальное неравенство, чрезмерную власть корпораций и как ограничивать власть технофашистов в наш век.

О персоне: Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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