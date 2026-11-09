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628 тел за 1 км²: Коваленко раскрыл цену наступления РФ в начале ноября

Александр Коваленко
9 ноября 2026, 19:10
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Военный эксперт объясняет, почему при одном из самых низких показателей боестолкновений за год потери РОВ остаются одними из самых высоких с 2022 года.
Потери армии РФ в ноябре 2026 года
Потери армии РФ в ноябре 2026 года / Коллаж: Главред, фото: Википедия/МВД Украины, kremlin.ru

Военный эксперт Александр Коваленко подвел итоги первой недели ноября 2026 года: по его подсчетам, российские оккупационные войска захватили лишь 25,7 км², потеряв при этом 16 130 человек - 628 тел на каждый квадратный километр. Автор сопоставляет число боестолкновений с потерями, объясняет, почему статистика не учитывает контратаки Сил обороны Украины, и прогнозирует, что ноябрь продолжит тенденцию октября. Публикуем его размышления.

Потери и результаты наступления РОВ за первую неделю ноября 2026 года в цифрах…

Завершилась первая неделя ноября 2026 года, и самое время подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины для понимания сути происходящих на фронте событий в процессе наступления как осенней, так и накануне зимней фаз войны.

видео дня

В течение первой недели ноября РОВ имели возможность оккупировать 25,7 км² территории Украины, что является довольно низким показателем продвижения противника. При этом в течение первой недели ноября минимально освещались успехи СОУ, что обусловлено установленным режимом тишины, а потому полностью коррелировать данные довольно сложно. Но всё же…

Потери противника за первую неделю ноября составили 16 130 чел. убитыми, ранеными и пленными, что является одним из самых высоких показателей в недельном выражении потерь!

Также противник 1 ноября потерял рекордное количество личного состава в суточном выражении - 2 500 человек!

Хочу обратить внимание и на то, что в течение этой недели потери врага ни одного дня не опускались ниже отметки в 2 000 тел в сутки, что также является рекордным показателем по стабильно высокому уровню последовательных потерь изо дня в день.

Что же до пропорции потерь РОВ на 1 км², она вновь составляет чрезмерные 628 тел/1 км².

Количество боестолкновений за неделю составило 1 380, что является одним из самых низких показателей в 2026 году, а среднесуточный показатель составил 197 б.с./сут. В свою очередь показатель потерь за боестолкновение - один из самых высоких в году: 11–12 л/с, хотя буквально месяц назад этот показатель был на уровне 8–9 л/с на 1 б.с.

То есть боестолкновений неизменно минимум, территорий захвачено также не выше минимальных показателей в сравнении с сентябрем и октябрем, а вот потери продолжают расти и остаются одними из самых высоких не просто в году, но и с 2022 года!

Пропорция эффективности штурмовой деятельности при таких показателях составила 54 боестолкновения на захват 1 км².

В сентябре РОВ попытались активизировать свою деятельность на многих направлениях, но особым успехом это не увенчалось, кроме как самым высоким показателем потерь с января 2025 года. И сентябрьская рефлексия РОВ перекочевала в октябрь с ухудшающейся динамикой, что стало результатом одних из самых высоких потерь л/с у РОВ в месячном выражении. Очевидно, что аналогичную динамику мы будем наблюдать и в ноябре.

Хочу акцентировать внимание на том, что эти показатели не учитывают контратаки СОУ, которые всё это время имели место, особенно на участке фронта Боровая - Лиман, где положение РОВ предельно осложнилось, а также по административной границе Днепровской, Запорожской и Донецкой областей. Думаю, официальные сообщения о ситуации на этих участках в значительной степени откорректируют и без того не радужные показатели для РОВ.

"Наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день!!!" - президент России, военный преступник, Владимир Путин, 29.05.2026.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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