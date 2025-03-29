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Трамп начал подозревать Путина?

Игорь Эйдман
29 марта 2025, 08:10
349
После этого он тоже начал что-то подозревать, но что - понять так и не смог.
Дональд Трамп, путин
Дональд Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Не может быть

Из новостей:

Трамп начал подозревать, что Путин сознательно затягивает переговоры и не готов к сделке.

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Один пенсионер тоже начал подозревать, что позвонивший ему человек с командным голосом - не начальник службы безопасности Сбербанка, после того как перевел по его просьбе на "защищенный счет" все свои сбережения и деньги за срочно проданную квартиру. Но было уже поздно…

Был ещё другой подобный случай. Муж, неожиданно возвратившись из командировки, нашел двух голых мужчин у жены в шкафу. После этого он тоже начал что-то подозревать, но что - понять так и не смог.

"Стабильный гений" наконец начал подозревать, что его водят за нос. Но при этом продолжит "успешные" переговоры и "внимательно рассмотрит" все путинские требования. Нет предела человеческой глупости.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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