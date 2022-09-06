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За что мы воюем?

Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, блогер

6 сентября 2022, 19:20

Мы сражаемся не за атрибуты, а за смыслы - за свободу, за право быть человеком, за своих детей и близких.

Россия, ВСУ, Юрий Касьянов
Юрий Касьянов объяснил, за что люди воюют/ УНИАН

Вот точно не за рiдну мову, которую у нас никто отнять не может, да и не хочет, - ведь и в Российской империи, и в СССР преподавали на украинском, писали на украинском, пели на украинском, и даже фильмы снимали на украинском, признавая и поощряя культурные "заповедники", "народный фольклор", и "самобытность", которая никак и ничем не может быть опасна империи.

Сами по себе язык, национальная одежда, и даже национальные флаги - всего лишь атрибуты. Красивые, нужные, но бесполезные без силы и веры в себя.

Никто не станет умирать только ради того, чтобы на его могиле реял украинский флаг. Этого мало.

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Мы сражаемся не за атрибуты, а за смыслы - за свободу, за право быть человеком, за своих детей и близких, из которых состоит нация, страна, государство.

Только так, а не наоборот - на первом месте личная свобода, осознанный выбор, любовь к близким и родным, потом только уважение к стране, к нации, к государству, частью которого мы являемся, в котором живём, и которым руководим.

Только так, а не иначе, когда нам навязывают "правильные" модели поведения, "правильные" мотивы любви, "правильное" понимание своей роли и своего жизненного пути на этой планете.

Всё это - блеф, миф, мишура... Нет ничего более ценного на Земле, кроме человеческой жизни, и нет ничего более достойного смерти, чем свобода и честь.

война в Украине Юрий Касьянов
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