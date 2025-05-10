Взять и отойти: можно ли в Украине создать 30-километровую демилитаризованную зону

США могут оказать финансовую поддержку для формирования патрульных миротворческих или мониторинговых миссий, подобных миссии ОБСЕ. Но этого недостаточно.

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Кит Келлог озвучил идею 30-километровой демилитаризованной зоны на фронте под контролем США / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог озвучил идею 30-километровой демилитаризованной зоны, которую будут контролировать Украина и Россия.

Чтобы понять, сработает ли эта идея, сначала нужно понять общую ситуацию в вопросе прекращения огня на дипломатическом уровне. На Украину со стороны Вашингтона оказывалось серьезное давление. Мы видели даже попытки переложить ответственность за эскалацию конфликта на Украину. Сейчас градус напряжения немного снизился.

Фактически, только мы понимаем, что Россия сейчас не является договороспособной. Ее требования не соответствуют реальным результатам "успехов" в войне против Украины. Со своей стороны, мы сделали самую большую уступку, когда согласились на фактическое замораживание линии боевого соприкосновения и возвращение наших территорий дипломатическим путем, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших военных и гражданского населения.

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Что касается стратегических ресурсов, таких как редкоземельные металлы - мы сказали "да", но с условием, что это происходит в установленном порядке и без кабальных требований. Мы также переломили позицию американцев, как бы сложно это ни было.

Еще один пример - 30-дневное прекращение огня в Саудовской Аравии. Американцы вышли с инициативой, мы сказали: "Хорошо, давайте пробовать". И чем это завершилось? Российская Федерация, как всегда, не сдержала договоренностей.

Инициатива Келлога, которая сейчас озвучивается, на первый взгляд, выглядит как конструктив. Мы якобы соглашаемся, но четко осознаем: Россия останавливаться не собирается. И эта инициатива Кэллога, которая сейчас озвучена, - да, мы соглашаемся. И здесь американцам нужно как можно быстрее использовать все свои аргументы. Мы, конечно, за конструктив - в пределах разумного, без идиотизма вроде заявлений "Крым - российский", когда не сработал "Овальный кабинет 2", а Рубио просто развернул самолет и улетел обратно.

Но чтобы Россия стала более договороспособной, нужно вернуться к принципу, провозглашенному самим Трампом - достижение мира через силу. И эта сила должна быть направлена на РФ. Прежде чем садиться за стол переговоров с хулиганом, надо дать ему по морде.

Возвращаясь к реалиям на земле, то в тридцатикилометровой зоне ситуация существенно изменилась. Война сегодня и война год назад - это совершенно разный характер боевых действий. Линия фронта насыщена дронами, в том числе оптоволоконными. Наши войска, где это возможно, пытаются отходить назад, чтобы между нами и россиянами образовывались так называемые килзоны - 8-10 км, где штурмовые группы врага, в частности на мотоциклах или гражданских автомобилях, можно уничтожать еще на подходах.

Когда мы видим, как срывается их броня, то это обычно означает, что расстояние до позиций нашей пехоты составляет примерно 3-8 км. И примерно 80% наступательного потенциала врага уничтожается именно на этих подходах, а с остальными уже пытаются разбираться наши пехотинцы.

Впрочем, не везде это удается. Например, в случае городских боев и плотной застройки - отойти не получится, потому что россияне понимают: в таких условиях они объективно проигрывают. У них нет пространства для маневра.

Поэтому, когда говорим о 30-километровой зоне, а предложение звучит так, что обе стороны должны отойти на 15 км назад, - нужно очень внимательно изучать карту. Если это равнинная или сельская местность, и села там уже уничтожены, то реализация такой идеи возможна. Но если это, например, район обороны Покровска, то мы не можем отойти на 15 км, чтобы линия фронта проходила через Покровск или оказалась вне его - это просто нелогично.

На практике это почти всегда выглядит одинаково: если мы хотим, чтобы линия фронта стала стабильной, нам нужно пространство. Пространство, чтобы минировать позиции, готовить фортификации, иметь время на реагирование в случае нарушения перемирия. Потому что российским войскам понадобится время, чтобы преодолеть эти 30 км, а у нас будет возможность нанести огневое поражение. Нужно также защитить логистические пути к линии обороны, потому что враг увеличивает "плечо" удара и пытается бить дронами уже не на расстоянии 10-15 км, а иногда - и на 25-30 км, чтобы вывести из строя нашу логистику. И, например, брать под огневой контроль Константиновку или автодороги вокруг нее.

Впрочем, пока до практической реализации очень и очень далеко - особенно если в Кремле уже заявили, что "ничего об этом не слышали".

А учитывая то, что направление американских войск в Украину не планируется, проконтролировать соблюдение условий разведения войск будет сложно. Даже тот миротворческий контингент, о котором мы говорили - 25 тысяч человек, сформировать будет сложно. К тому же, партнеры сразу заверили нас, что эти войска будут размещены не в зоне боевых действий. А 25 тысяч в масштабах нашей войны - может ли это стать стабилизирующим фактором? Это открытый вопрос, большинство населенных пунктов разрушено, но, возможно, где-то еще остаются гражданские. Будут ли работать там гуманитарные организации? Будет ли обеспечена эвакуация с этих территорий? Как вообще будет обустраиваться жизнь? Вопросов больше, чем ответов.

Что могут обеспечить американцы? Если честно, исходя из позиций, которые сейчас звучат из Вашингтона, - практических рычагов, мягко говоря, не так уж и много. Если что-то радикально изменится на 180 градусов, имеет ли Америка силу вмешаться? Да. Решится ли она это сделать? Скорее всего - нет. Мы это частично уже проходили еще во времена АТО и ООС.

Напомню: разведение в Золотом-4 и другие подобные истории. Это были отдельные участки фронта, где разведение сторон еще можно было обеспечить. Но в других местах - ни мы не могли отойти, ни россияне не соглашались оставлять оккупированные ими города. Поэтому вопрос безопасности остается открытым и вызывает немало сомнений.

США могут оказать финансовую поддержку - хотя и этого пока не хотят - для формирования патрульных миротворческих или мониторинговых миссий, подобных миссии ОБСЕ, эффективность которой, напомню, была довольно низкой. Возможен обмен разведданными, ведь наша территория под постоянным спутниковым мониторингом, и можно было бы фиксировать нарушения режима прекращения огня.

То есть финансы, привлечение международных организаций, мониторинг - это максимум, на что они сейчас способны. Но здесь следует вспомнить и позицию Трампа: сначала заморозка войны, а потом - гарантии безопасности. Мы же говорим, что это должно быть комплексно: и замораживание конфликта, и гарантии безопасности одновременно. Потому что если Трамп уйдет, а Путин снова нарушит перемирие, то мы получим новый виток войны.

К сожалению, это мы уже видели это с 2014 г. Также напомню опыт Балканских войн 90-х годов, когда между сторонами также создавали подобные зоны, работали гуманитарные миссии - но, мягко говоря, они не помешали кровопролитию.

Да, гуманитарная помощь доставлялась, но когда начиналась горячая фаза боев - миротворцы не вмешивались и не могли гарантировать безопасность. И результатом этого стала операция НАТО в Югославии в 1999 году.

Поэтому эти заявления - очередная попытка показать конструктивность Украины. Но мы еще раз подчеркиваем: Российская Федерация к этому не готова. Не хочется играть в конспирологию, но возможно, это заставит американского президента и администрацию пересмотреть свои подходы к России. И отказаться от попытки спасти российское государство, а вместо этого осознать, что именно Украина на самом деле является стратегическим партнером Соединенных Штатов.

Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, специально для Главреда

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

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