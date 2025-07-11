Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронами

Экономия топлива может позволить конструкторам уменьшить объём топливного бака, за счёт чего могут увеличить боевую часть.

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Запуск шахедов / Коллаж Главред, фото скрин с видео

К сожалению, российское командование оценило пуски дронов-камикадзе Shahed-136 с пикапа…

Как известно, в Орловской области проходили с начала весны испытания пусков Shahed-136 с пикапов на максимально доступной скорости.

Такой метод позволяет придавать дрону-камикадзе дополнительный разгон-ускорение с экономией топлива, а так же проводить пуски в движении практически со всех доступных дорог и трасс, не ограничиваясь определёнными, уже хорошо известными площадками.

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Кроме того, этот метод может создать значительные проблемы в вопросах фиксации и сопровождения дронов-камикадзе, а так же действий на упреждение.

Экономия топлива может позволить конструкторам уменьшить объём топливного бака, за счёт чего могут увеличить боевую часть.

Ну и то, что любят все российские генералы – выделение бюджета на закупку пикапов, который, надеемся, будет успешно попилен.

Как бы там ни было, а тенденция негативная. Если решения будут приниматься быстро, то такой метод пусков уже этим летом может стать широко распространённым у РОВ.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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