Россия выбрала новую тактику для ударов по Украине дронами

К сожалению, российское командование оценило пуски дронов-камикадзе Shahed-136 с пикапа…
Как известно, в Орловской области проходили с начала весны испытания пусков Shahed-136 с пикапов на максимально доступной скорости.
Такой метод позволяет придавать дрону-камикадзе дополнительный разгон-ускорение с экономией топлива, а так же проводить пуски в движении практически со всех доступных дорог и трасс, не ограничиваясь определёнными, уже хорошо известными площадками.
Кроме того, этот метод может создать значительные проблемы в вопросах фиксации и сопровождения дронов-камикадзе, а так же действий на упреждение.
Экономия топлива может позволить конструкторам уменьшить объём топливного бака, за счёт чего могут увеличить боевую часть.
Ну и то, что любят все российские генералы – выделение бюджета на закупку пикапов, который, надеемся, будет успешно попилен.
Как бы там ни было, а тенденция негативная. Если решения будут приниматься быстро, то такой метод пусков уже этим летом может стать широко распространённым у РОВ.
О персоне: Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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