Публицист связывает пожары и взрывы в ЕС с тайным приказом Путина и считает, что каждый российский дипломат в Европе сегодня работает на войну.

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Невзоров объяснил, как Путин стремится дестабилизировать европейскую инфраструктуру / Коллаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, instagram.com/nevzorovofficial

Публицист Александр Невзоров обратил внимание на публикацию The New York Times о секретном совещании в Кремле ещё в декабре 2025 года и пришёл к выводу, что война страны-агрессора России против Европы уже идёт полным ходом. Автор объясняет, откуда в России постоянное стремление вредить цивилизованному миру, почему взрыв, устраиваемый диверсантом, ничем не отличается от ракетного удара, и чего Европе стоит ожидать в ближайшее время. Публикуем его размышления.

Несомненно, всё тайное всегда становится явным. Однако порой проходят десятилетия или столетия, прежде чем правда обнажается. А вот в XXI веке это обнажение происходит с фантастической скоростью.

Как и следовало ожидать, все беды, обрушившиеся на цивилизованный мир, имеют своего виновника. Кремлевский царек ещё в декабре 2025 года созвал секретное совещание и приказал "развалить НАТО и ЕС изнутри".

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Ну и пошло-поехало. Зашелестели евро, ожила спящая агентура. Абсолютно все пожары, взрывы, бедствия в Европе - это дело рук россиян. Они же разжигают протесты, подогревают "пропалестинские настроения", натравливают толпы активистов, оптом скупают всевозможные альтернативные партии и так далее.

Дело не только в том, что у России есть хроническое желание творить зло, поджигать, убивать и травить. Все, кто отказывается жить по правилам российской свинарни и не признает величие "русского мира", - враги.

Это абсолютно стандартное российское мировоззрение. Оно бывает "разной степени": у Путина оно кипит и разрывает ему череп изнутри, у Дмитриева - булькает и пузырится. Ничто и никогда, кроме демонтажа и лишения самой возможности творить зло, Россию не изменит.

Фактически война уже идет полным ходом. От того, что вместо ракет взрывы устраивают российские диверсанты, ничего принципиально не меняется.

Что ждет Европу?

В ближайшее время Кремль будет действовать по нескольким направлениям:

Главной мишенью будущих атак станет европейская логистика.

Резко усилится активность российских ботов в интернете.

Россия будет значительно активнее вмешиваться и в европейскую политику.

Обязательно будут новые кибератаки.

Очень высока вероятность новых терактов в Европе.

Главной целью станет паника, вызванная пожарами, диверсиями или сбоями в работе аэропортов. Каждый российский дипломат, работающий сегодня в Европе, - работает на войну.

О персоне: Александр Невзоров Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырёх созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Невзоров - резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его супруге Лидии Невзоровой по указу президента Украины Владимира Зеленского было предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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