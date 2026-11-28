Политолог советует Украине не ждать окончания войны и включить "Нафтогаз" в новый черноморский газовый альянс.

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Фесенко рассказал о выгодах для Украины от новых соглашений Турции / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/vadym.denysenko.1

Политолог Вадим Денисенко проанализировал газовые соглашения Турции с OMV и "Газпромом", которые могут вытеснить российский газ с рынка ЕС. Автор разбирает, что в этой ситуации следует сделать Украине. Публикуем его размышления.

Два газовых соглашения, заключенных Турцией 26 и 27 ноября, могут через 5–10 лет ослабить позиции "Газпрома" - компании страны-агрессора РФ - в Европе.

Речь идет о меморандуме с австрийской OMV и продлении контракта с российским монополистом.

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Анкара не пытается стать вторым "Газпромом". Она постепенно занимает его место на рынках, где российская компания еще держится.

Турции не нужно достигать масштабов "Газпрома" - достаточно вытеснить его с тех рынков, на которых он еще сохраняет значительные позиции.

Турецкая государственная компания TPAO, австрийская OMV и ее румынская дочерняя компания OMV Petrom 26 ноября подписали в Стамбуле пятилетний меморандум о сотрудничестве. Сначала партнеры проанализируют 3D-сейсмические данные, а уже потом будут принимать решение о бурении.

В регионе у "Газпрома" было четыре козыря: собственные ресурсы, контроль над маршрутами, долгосрочные контракты и возможность оказывать давление с помощью цены. Новая конфигурация потенциально наносит удар по каждому из них.

Поэтому пока можно говорить не о создании конкурента "Газпрому", а о попытке сформировать совместную черноморскую ресурсную базу, которая в перспективе 5–10 лет может стать одним из источников замещения российского газа в Европе.

Второе соглашение - продление контракта "Газпрома" с турецкой компанией BOTAŞ, которое предусматривает поставку почти 22 млрд кубометров газа до 2029 года.

Турция хочет конкурировать с Россией в торговле и распределении газа, а не в добыче. Наиболее вероятной является модель замещения.

Турция использует российский газ для собственного потребления, а нероссийский газ, который она добывает или импортирует, направляет на экспорт в ЕС.По такой схеме Россия остается поставщиком сырья для турецкой экономики, но теряет прямой доступ к европейскому потребителю. Поэтому Кремль и дальше будет лоббировать возобновление "Северного потока", и заметную роль в этом будет играть "Альтернатива для Германии".

Что делать Украине?

Киеву стоит воспринимать меморандум Турции, Австрии и Румынии как шанс войти в новую энергетическую архитектуру Черноморского региона. Украина может быть там не только потребителем, но и производителем, транзитером и оператором газохранилищ.

Киев может:

привлечь "Нафтогаз" к меморандуму, чтобы трехсторонний формат стал четырехсторонним;

создать международный консорциум для добычи газа на украинском шельфе, в частности на участке "Дельфин";

предложить ЕС после войны создать стратегический газовый резерв в украинских подземных хранилищах.

У "Нафтогаза" уже есть меморандум с OMV Petrom. В марте 2026 года Reuters сообщало о переговорах по совместному освоению украинского шельфа Черного моря.

Самая большая ошибка Украины заключалась бы в том, чтобы отложить переговоры об участии в этой системе до окончания войны. Распределение инвестиций, рынков и маршрутов происходит уже сейчас.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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