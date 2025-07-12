Встреча Алиева и Пашиняна: как РФ проиграла

Интересно наблюдать за реакцией Москвы.

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Алиев и Путин / Коллаж Главред, фото - сайт Кремля, скриншот

По сути, в продолжение предыдущего поста.

В Абу-Даби состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Переговоры длились пять часов. Реакция и в Ереване, и в Баку умеренно-позитивная, стороны не скрывают оптимизма.

Какова будет динамика и каким окажется итоговый результат, будет ясно в ближайшие месяцы. В фокусе – подготовка к подписанию мирного соглашения, вопросы границы и транспортного коридора.

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Пока главный факт: обе страны подчёркивают эффективность прямых переговоров по широкому спектру вопросов, Россия как посредник исчезла. Площадка встречи – ОАЭ, а не условный Минск – также сигнализирует, что акценты сместились.

Армянская сторона активно "не исключает", что деятельность коридора будет модерировать американский оператор (в Ереване категорически не принимают слово "контроль"). Тут будет ещё масса дискуссий, но специалисты сходятся в оценке, что уже нет тупика.

Эксперты из региона в один голос говорят, что стабилизация даст мощный стимул развитию всех трёх государств Кавказа. Что на следующем ходу неизбежно поставит вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии и выдворении российской военной базы из Армении.

Также откроются дополнительные возможности поставок нефти и газа в Европу из Центральной Азии, что долгосрочно сбалансирует российское влияние в Европе и поможет активнее извлекать российские крючки в ЦА.

Интересно наблюдать за реакцией Москвы. Рот Кремля Дмитрий Песков от безысходности заявил, что Россия всегда поддерживала прямые переговоры Баку с Ереваном и находится в экстазе от намерения сторон подписать мирное соглашение. Т.е., в РФ пытаются сохранить видимость контроля над ситуацией. Хотя всем этот блеф очевиден. Как очевидно то, что Москва не смирится. Просто сейчас у неё нет сил, они сгорают в Украине.

Лучше всего показывает реальное отношение освещение встречи Алиева и Пашиняна в росмедиа. Большинство просто не заметило такой "малозначительный" факт. Кто-то дал информацию в стиле "переговоры начались – переговоры закончились – договорились договариваться".

Российский эфир забит сообщениями о встрече Лаврова с Рубио (отдельно разберу), детальным описанием, как Рубио подмигивал Лаврову, и другими подробностями планетарного масштаба.

Тем временем в армянских и азербайджанских СМИ другой фон.

В Армении задержали 7 человек по делу о подготовке теракта.

В Азербайджане задержали двух "вагнеровцев", которые обвиняются в тяжких преступлениях в ряде стран (оба – граждане Азербайджана).

Также отмечается, что во время российской атаки на Киев один из дронов упад поблизости от посольства Азербайджана…

В целом сегодня и завтра будет масса условно-позитивных заявлений, особенно – из Рима, которые временно затмят даже массовую атаку на столицу.

Отсортируем.

О персоне: Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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