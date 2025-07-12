Трамп анонсировал "мощное высказывание" по РФ: о чем будет говорить

Трамп и большинство из его окружения совершенно не понимают природы того, с чем они пытаются договориться и взаимодействовать.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

Супермен Трамп и коварный лютор-Путин.

Д. Трамп анонсировал очередное "мощное высказывание" в адрес России и Путина в понедельник.

Да-да, грозные заявления и забавные постеры на оффсайте Белого Дома - это их все. Проблема в том, что Трамп и большинство из его окружения совершенно не понимают природы того, с чем они пытаются договориться и взаимодействовать.

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Трамп искренне убежден, что проклятые демократы, обамы-байдены всевозможные, поддержали Майдан-2014 с безумным намерением принять Украину в НАТО, и таким образом подвинуть границы НАТО вплотную к рф. Тогда патриот рф путин был просто вынужден защищаться против этого недружественного намерения и противодействовать опасному плану демократов и их приспешников из ЕС в виде военного покорения Украины.

А Трамп, если бы он был тогда президентом, сразу отрицал бы потенциальное вступление Украины в НАТО, причина беспокойства путина бы исчерпалась, и вторжение России в Украину не произошло. Бинго! Или hole-in-one, как говорят в гольфе.

Соответственно, как только Трамп снимет угрозу от Украины (!) относительно НАТО и возвращения аннексированных территорий, путин сразу успокоится и прекратит войну. Потому что война - это плохо: гибнут люди, которые являются трудовым ресурсом, убыточна экономика, теряется главное - деньги. И именно поэтому Путин очень не хочет навязанной ему войны и готов прекратить ее при первой возможности при более-менее приемлемых условиях.

И вот она - Нобелевская по миру! Заверните две: еще одна - за бомбовое умиротворение Ирана.

Трамп же именно это твердит постоянно... А его не слышат. Потому что это - полная ерунда!

На самом деле, поехавший кукухой престарелый путин имеет "миссию собирателя земли русской", и пока он будет эту миссию выполнять, Господь будет держать его живым, как святого - так его убедили деятели кремлевского православия. Украина - главное препятствие для этой "миссии", поэтому ее надо уничтожить как можно более жестоко, тогда другие постсоветские страны сами приползут сдаваться.

Кроме того, российская экономика и система управления - неэффективны для мирного времени, потому что находятся в антагонизме с главным идеологическим постулатом недоимперии, которым является падение в средневековье. Война оправдывает террор, который является главным фактором стабильности российской власти. Если прекратить войну в Украине, то путин развяжет еще одну - внутреннюю или внешнюю, иначе все российские проблемы выйдут наружу, и она начнет распадаться. Это не я так пропагандирую, это российские провластные аналитики утверждают.

То есть, для путина война - это вовсе не горькая, но вынужденная необходимость, а главный залог стабильности его власти и физического существования.

Осознайте: наша смерть является для путина условием жизни. И вот этот людоед послушает заявление Трампа, тяжело вздохнет и все прекратит? О чем можно договариваться с бешеным животным, которое само себя загнало в тупик? Его надо уничтожать - как можно скорее, не заморачиваясь гуманностью такого процесса.

Кстати, в оригинальном комиксе Супермен - очень мощный. Но эпитетом "очень умный" его никто никогда не оскорблял.

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

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