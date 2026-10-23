Трамп готовит новый удар по Ирану: Невзлин назвал дату, когда начнется война

Предприниматель напоминает, что после каждого раунда иранский режим становился только неуступчивее, а Тегеран грозит ударами по дата-центрам.

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Трамп и Иран / Коллаж: Главред, фото: pixabay, whitehouse.gov

Израильский предприниматель, бывший совладелец "ЮКОСа" Леонид Невзлин комментирует данные The New York Times о том, что США и Израиль подготовили планы короткого и интенсивного удара по Ирану после промежуточных выборов в США 3 ноября. Автор напоминает, что обещанная Трампом двухнедельная война идет уже восьмой месяц, и задается вопросом, чем новый раунд будет отличаться от предыдущего. Публикуем его размышления.

Американские и израильские военные уже подготовили конкретные планы нового удара по Ирану, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Операция задумана короткой и интенсивной, а начаться должна после промежуточных выборов в США 3 ноября. Целями называют энергетическую инфраструктуру, ядерные объекты, ракетные и беспилотные арсеналы. Нефтепереработку, по словам источников, решено не трогать: президент США Дональд Трамп боится нового скачка цен на бензин.

В США рассчитывают, что трех дней интенсивных ударов хватит, чтобы окончательно добить иранскую экономику и вынудить Тегеран к уступкам. Звучит знакомо. В феврале Трамп обещал, что война продлится две недели, и вот уже восьмой месяц она не заканчивается. Американские чиновники не раз предсказывали скорый крах режима, но режим пока держится и после каждого раунда становился только неуступчивее.

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Тегеран тем временем обещает, что новая война не будет ни быстрой, ни ограниченной. Иранцы грозят расширить список целей до дата-центров и подводных интернет-кабелей, а также ударить по саудовским нефтеперерабатывающим заводам. Расчеты на 72 часа в Иране называют "фантазией".

При этом некоторые аналитики допускают, что Нетаниягу использует перспективу совместного удара с США, чтобы втянуть соперников в "правительство национального единства" для управления войной и тем самым продлить свою власть, даже если "Ликуд" проиграет на выборах.

Иранский режим остается угрозой, с которой Израилю рано или поздно придется разбираться. Но пока никто из двух лидеров так и не объяснил, чем новый раунд войны принципиально отличается от предыдущего. За исключением того, что Трамп после 3 ноября сможет действовать без оглядки на избирателей, а Нетаниягу после выборов может получить ещё один повод к войне.

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О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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