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Уже даже тупые росвоенкоры прекратили писать о котле в Соледаре

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

13 января 2023, 19:21
Бахмут и территория вокруг много лет оборудовалась к обороне, и, как показывают бои, оборудовалась очень хорошо.
Уже даже тупые росвоенкоры прекратили писать о котле в Соледаре
Сейчас наша задача - выстоять для начала контрнаступления, говорит Андрусив / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Расписание российских информационных операций на ближайшие дни.

1. Котел в Соледаре, много пленных - продолжается со вторника. В принципе, уже вроде сегодня этот фейк завершился. Уже даже тупые росвоенкоры перестали писать о котле.

2. Нас бросили в Соледаре - продолжается со вчера. Свежая и успешная операция. Для этого орки создали фейковые каналы 46 ОДШБр и других подразделений. На этих каналах пишут истерические сообщения, потом их распространяют и говорят - смотрите. Не волнуйтесь, на это купилось даже BBC.

3. Бахмут отрезали от снабжения - с сегодняшнего дня. Откровенная ложь и манипуляция, ориентирована на людей, которые очень переживают по поводу Соледара и боев у него. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что для перерезания дороги надо еще взять Благодатное, Красную Гору. Вчера к Красной Горе прибыли наши свежие мощные резервы, которые в ближайшие дни изрядно понасыпают российским дшв. Именно так, не вагнерам, а дшв, которые в количестве 3000 прибыли туда.

Кроме этого, в Бахмут есть еще две дороги: одна из Константиновки, другая с Часового Яра. Поэтому если темпы продвижения оккупантов сохранятся - на эти дороги они выйдут месяцев так через 3.

4. ВСУ отступают, много пленных - с понедельника. Будут показывать наших пленных, которых взяли еще до битвы за Бахмут. Будут говорить, что они сдались, потому что их бросило командование и тому подобное.

5. Большие потери ВСУ - будут показывать фото наших погибших, при чем будут сносить тела и делать "горы трупов".

Что на самом деле?

1. Прибыли серьезные наши резервы на этой неделе. Детали и оценку давать не буду. Просто факт. Оккупанты выдохлись под Бахмутом, поэтому благодаря быстрой переброске резервов десантуры с других направлений смогли захватить Соледар. Но захватив его, истощили свои элитные подразделения. Поэтому продвигаться дальше не смогут в ближайшее время. О наших шагах говорить не буду.

2. Да, к сожалению, у нас много потерь. Но мы вели оборонительную операцию, и по классике потери идут 1 к 3. Поэтому при тех масштабах потерь, которые несли русские, и мы вынуждены нести...

3. Бахмут и территория вокруг много лет оборудовалась к обороне, и, как показывают бои, оборудовалась очень хорошо. Поэтому наши воины на хорошо подготовленных позициях масштабно утилизируют врага. Да, враг почти взял Соледар, но цена этому - потеря боеспособности Вагнера. Это и причина понижения Суровикина и Пригожина. По оценкам российских правозащитников, вагнеровцы только под Бахмутом и Соледаром потеряли около 10 тысяч человек.

4. Все западные и украинские эксперты, и даже Гиркин утверждают, что захват Бахмута ничего не даст оккупантам. Никакой стратегической победы они не получат. Следующая линия нашей обороны еще более сильна.

Сейчас наша задача - выстоять для начала контрнаступления. Чем больше враг кладет под Соледаром и Бахмутом, тем мощнее и глубже будет наше контрнаступление. Выстоять, пока едет наступательная техника, выстоять, пока завершается формирование новых бригад.

Враг у нас большой, но не бесконечный.

Источник

война в Украине Бахмут Соледар Виктор Андрусив
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