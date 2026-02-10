Укр
Вызов Китаю: зачем США приземлили транспортники у границы с Ираном

Алексей Кущ
10 февраля 2026, 09:25
Интересная движуха в нейтральном Туркменистане. Там приземлилось шесть американских военных транспортников.
Туркменистан, авто
США приземлили транспортники у границы с Ираном / фото: hronikatm.com

Ситуация уникальная, так как Туркменистан - нейтральная страна и его нейтралитет проголосован на генассамблее ООН.

Кроме того, Туркменистан - стратегический партнер Китая по поставкам природного газа.

С другой стороны, Туркменистан активно участвовал в формате 5+1, где "пятерка" - это пять стран Центральной Азии, а "+1"- это США.

Почему именно Туркменистан?

Давайте вспомним мой недавний пост:

"..... Иран может стать "опытным стендом" глобальной сепарации отдельных стран.

Фактически в Иране уже стартовал "ливийский сценарий".

Алгоритм следующий:

1. Массовые протесты (уже есть).

Причем, они будут усиливаться в "неиаранских" провинциях: Большой Азербайджан на севере, Белуджистан на юго-востоке, Арабистан на юго-западе на границе с Ираком (за который и шла восьмилетняя ирано-иракская война).

2. Массовые репрессии против протестующих (ожидаются).

3. "Закрытие неба" израильской и американской авиацией и удары по военным объектам КСИР и системам управления (готовятся).

4. Сепарация страны на несколько частей: азербайджанскую, арабскую, Белуджистан, столичный регион.

Фундаментализм в Иране никуда не денется: КСИР и режим аятолл может сместиться в сятой город Ирана Мешхед, где находится гробница святого имама Резы. То есть сделать своей базой Хорасан.

А дальше можно моделировать.

На базе Арабистана, богатого нефтью и имеющего выход к Персидскому заливу, может быть создано отдельное арабское государство (США попробует вновь построить первую прозападную арабскую демократию).

С белуджами и курдами будут действовать осторожно. Первые - в зоне интересов Пакистана, вторые - Турции.

Турция и Азербайджан попробуют запустить проект широкой азербайджанской автономии на севере Ирана, а по сути - сателлитного образования под контролем Баку и Анкары.

Это кардинально решит проблему "узости" Зангезурского коридора: Турция и Азербайджан получат широкий коридор для соединения друг с другом на севере Ирана, а Турция "перешагнет" Каспий и усилит реализацию проекта Великого Турана в Центральной Азии.

С центром в Тегеране может быть создано светское иранское государство.

В Хорасане укрепятся фундаменталисты, которые вывесят над куполом мечети имама Резы флаг Священной войны.

Хорасан, скорее всего, получит поддержку Афганистана (боевиками).

Это произойдет, не взирая на разницу религиозных доктрин.

Плюс военная и техническая помощь со стороны РФ и Китая....".

А теперь внимание: где находится Мешхед, один из идеологических и экономических центров Ирана?

Менее чем в сотне километров от границы с Туркменистаном.

Кроме того, широкий транскаспийский коридор Турции - это соединение Турции и Азербайджана с Центральной Азии, но, прежде всего, через морские ворота Туркменистана.

Понятно, что для Туркменистана крайне опасно появление возле его границ шиитского аналога ИГИЛ с центром в Мешхеде и синтез этого образования с суннитским Исламским Эмиратом Афганистана.

По меркам Центральной Азии - это может быть взрывоопасная смесь, способная дестабилизировать соседние страны, прежде всего, Туркменистан и Узбекистан.

Сфера безопасности Таджикистана и Кыргызстан пока плотно контролируется Китаем.

А Казахстан находится в совместном фокусе внимания Китая и РФ.

Дестабилизация в указанных трех странах возможно, но пока, маловероятна.

А вот риски для Туркменистана и Узбекистана намного более реальные, с учетом, что эти страны реализовывали равноудаленную стратегию по отношению к Китаю и РФ и механизмов "совместного действия" против фундаментализма в этих странах нет.

Поэтому Туркменистан вполне может сделать резкий геополитический крен в сторону Турции и США для недопущения появления фундаменталистского образования у своих границ.

А США получают сухопутную операционную зону в направлении Мешхеда, потому что именно туда могла быть перенесена система управления КСИР и аятолл в случае большой войны и внутренней дестабилизации в стране.

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

