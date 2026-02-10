Укр
Почему США защищают "Росатом" от санкций

Вадим Денисенко
10 февраля 2026, 06:20
65
Почему США не будут вводить санкции против Росатома из-за обстрелов наших АЭС.
Путин война
Россияне поставили перед собой задачу до лета сделать частичный блэкаут Украины / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Путин понимает: победа на фронте в ближайшее время практически невозможна. Вся ставка идет на блэкаут. И здесь есть один нюанс: США еще два года будут критически зависимы от целого ряда компонентов ядерной промышленности, которые они импортируют из России.

1. США воздерживались и будут воздерживаться от санкций против двух отраслей российской экономики: против санкций на производителей удобрений и против Росатома. Ввести санкции на эти отрасли российской экономики — выстрелить себе в ногу. И поэтому сейчас я не верю в то, что произойдут какие-то кардинальные изменения, о которых так много начали у нас говорить на разных уровнях.

2. Наша ключевая проблема заключается в том, что едва ли не единственным инструментом давления на Путина в вопросе обстрелов подстанций возле АЭС является личная просьба Трампа. Конечно, нам нужно развернуть информационную машину, что Россия хочет повторить Чернобыль, должен появиться страх наших соседей, но без элемента "просьбы Трампа" этот процесс вряд ли сдвинется с места.

видео дня

3. Между прочим, именно в этом контексте стоит смотреть на слив информации, что россияне отказались передавать в американское управление Запорожскую АЭС. Думаю, это как раз часть предохранительных инструментов РФ в будущих торгах с США. Запорожская АЭС с 90-х была "полигоном" для американских технологий, и для американцев очень чувствительным является то, что эти технологии оказались в руках россиян. И они будут готовы многое сделать для того, чтобы иметь контроль над ЗАЭС. (Если кому-то интересно больше деталей, рекомендую книгу Евгения Мочалова и Виталия Крыжевского "Первая энергетическая. Война, которую Россия проиграла".

4. Если попробовать посмотреть на все это немного шире, то мы видим довольно сложную картину внутри США по поводу будущих отношений с РФ. С одной стороны, есть желание заработать на "проектах Дмитриева" (Зеленский озвучил астрономические предложения в 12 трлн). С другой, есть концепция Бесента о максимальном вытеснении России из нефтяных раскладов всего мира. Это два прямо противоположных направления, которые могут сойтись только в одном случае: если Путин согласится на второстепенную роль в игре США против Китая. Дело в том, что в этих мифических 12 триллионах заложены абсолютно реальные редкоземельные элементы Арктики. А это прямой конфликт с Пекином. Все остальное, особенно сверхдорогая добыча арктических углеводородов, интересует США, но в отдаленной перспективе. И здесь мы имеем ключевую проблему: США одной рукой делают одно, а другой прямо противоположное.

5. Насколько я понимаю, россияне поставили перед собой задачу до лета сделать частичный блэкаут Украины. И далее выйти на результативные для себя переговоры. И это главный вызов для нас. Особенно, учитывая то, что пока только ищутся решения, как этому предотвратить.

Источник

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Вадим Денисенко
Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Весит 50 кг при росте 175 см: украинская актриса впервые рассказала о диагнозе сына

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Бои перешли в центр города: в ВСУ рассказали о ситуации на важном направлении

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 9 февраля (обновляется)

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

Могут ли ТЦК и СП задерживать граждан - в Раде поставили точку в вопросе

