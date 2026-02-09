Почему РФ сделала тактику на баллистику для атак на Украину

"Калибры", и Х-101 так часто не используются именно из-за проблем с носителями.

Факторов, которые к этому привели, несколько.

Другие ракеты не закончились, они продолжают производиться. Ранее основными средствами поражения, которые использовала Россия, были ракеты Х-101 и 3М-14 "Калибр". Теперь эти ракеты применяются реже не потому, что их нет, а потому что в результате операции "Паутина" 1 июня 2025 года большая часть носителей Х-101, то есть самолеты Ту-95 и Ту-160, была уничтожена или повреждена. России сейчас не хватает носителей, чтобы устраивать массированные масштабные удары ракетами Х-101. За последнее время средний показатель применения Х-101 составил 15-20 ракет, тогда как в 2022 году россияне за атаку выпускали 90-100. Это свидетельствует о нехватке носителей. Именно поэтому ракета Х-101 не так актуальна, как раньше.

То же самое касается и 3М-14 "Калибр". За время полномасштабного вторжения в Украину в Черном море было уничтожено и повреждено много носителей "Калибров", именно кораблей-ракетоносцев. И для России сейчас проблема не только в том, что в Черном море ей не хватает носителей "Калибров", но и в том, что в большинстве случаев за эти четыре года они отработали свой ресурс, то есть пусковые установки крайне изношены. Но для того, чтобы их обслужить и отремонтировать, их нужно вывезти за пределы Черного моря, на ремонтные заводы где-то аж на Балтике. Вот России и остается одно – использовать тот ресурс, который есть в наличии.

Следовательно, и "Калибры", и Х-101 так часто не используются именно из-за проблем с носителями.

Другой фактор заключается в том, что крылатые ракеты и малого, и среднего радиуса действия сбиваются почти всеми средствами противовоздушной обороны, которые есть в наличии у Украины. Они уязвимы, и у нас есть широкая номенклатура средств, которые их сбивают. Кроме того, на эти ракеты достаточно эффективно охотятся истребители МиГ-29 и F-16. Поэтому россияне могут использовать хоть два десятка крылатых ракет, но это не значит, что все они достигнут цели – скорее всего, они будут перехвачены.

А вот баллистические ракеты могут перехватить только ЗРК Patriot и SAMP/T. Другие средства ПВО, даже истребители, их не перехватывают. Баллистические ракеты достаточно сложны именно из-за своей баллистической траектории нанесения ударов и некоторых других свойств.

Россияне сейчас делают ставку именно на баллистику, поскольку, во-первых, баллистические ракеты трудно перехватить, а, во-вторых, их не нужно привязывать к авиационному или морскому носителю, которых и так мало. Пусковые установки для запуска баллистических ракет – сухопутные, поэтому их можно зафиксировать только тогда, когда они осуществляют пуск. Уничтожение самой пусковой установки, например, "Искандера", осуществить сложно. Поэтому предупреждение ударов баллистическими ракетами является достаточно проблематичным для нас.

Объясню – почему. Когда речь идет о крылатой ракете Х-101, мы понимаем, что есть вероятность пусков, как только самолеты поднимаются в воздух. За полтора-два часа они выходят на пусковую площадку, осуществляют пуск, о чем сообщают мониторинговые каналы. И где-то примерно через час-полтора эти ракеты появляются в нашем воздушном пространстве. То есть есть достаточно времени, чтобы гражданские лица позаботились о безопасности, то есть спустились в метро или укрытие, а силы ПВО уже были приведены в режим повышенной боевой готовности.

С "Калибрами" та же история: как только носитель "Калибров" выходит в море, все уже начеку. Он осуществляет пуск, и примерно через час ракеты попадают в наше воздушное пространство, и начинается охота на них.

С баллистикой все гораздо сложнее: когда пусковая установка выезжает на позицию для осуществления пуска, она незаметна, ее никто не видит. Пуск фиксируется только тогда, когда он осуществляется. Но, в отличие от крылатых ракет дозвукового типа, баллистика летит гораздо быстрее – со сверхзвуковой скоростью, а потому и отреагировать гораздо сложнее, потому что речь идет даже не о минутах, а значительно меньше. Поэтому перехват таких ракет значительно сложнее.

Кроме того, что у россиян довольно много пусковых установок для запуска баллистических ракет, есть и другой важный момент: Россия за последние годы наладила производство баллистических ракет даже больше, чем крылатых Х-101.

Сегодня у РФ есть возможность производить в сутки не менее двух единиц готовой продукции баллистической ракеты для ОТРК "Искандер-М" 9М723. Подчеркиваю, это – как минимум, то есть за сутки они могут произвести и три, и четыре такие ракеты.

Это зависит от того, сколько элементов для производства этих ракет России поставляется контрабандой. Как правило, микросхемы, микрочипы, полупроводники, которые используются в этих ракетах, идут контрабандой через другие страны, в частности, через Китай. Если этих элементов и комплектующих много, производство баллистических ракет растет; если есть задержка с поставками – производство немного тормозит. Поэтому Россия сегодня имеет производство этих ракет даже больше, чем Х-101 и 3М-14.

Параллельно Россия постоянно делает запросы в Северную Корею на поставку ракет KN-23, которые являются аналогом 9М723, почти точной копией этой ракеты. КНДР имеет меньшие мощности по производству этих ракет, тем не менее, время от времени она отправляет России KN-23.

Именно поэтому баллистическая ракета стала сейчас столь популярным средством российского террора против Украины, который Россия пытается масштабировать.

Александр Коваленко, специально для Главреда

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

