Результаты выборов будут означать, что тот, кто выиграет - будет подписывать мирный договор.

Выборы во время войны

Выборы во время войны. Что это значит?

1. Для выборов нужно перемирие. Собственно это базовый элемент для проведения выборов. Поэтому, только это ставит под сомнение саму идею выборов.

2. Результаты выборов будут означать, что тот, кто выиграет - будет подписывать мирный договор (вряд ли его условия будут глобально отличаться от того, что есть сейчас). Следовательно, состав участников выборов, если они будут, может сильно отличаться от тех, кого сейчас меряют социологи. Это в свою очередь будет делать выборы квазилегитимными. Но общество точно войдет в сверхжесткую турбулентность. Армия, к сожалению, также.

3. Россия будет давить на ту позицию, которая у них выработана давно: сначала договор, потом выборы, потом подписание договора новым Президентом. И поэтому я не верю, как минимум, пока, в выборы по формуле: перемирие-выборы-договор. россиянам это просто не нужно.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

