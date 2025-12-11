Укр
Появились новые детали по поводу "мирного плана"

Леонид Невзлин
11 декабря 2025, 06:10
По словам собеседников издания, первоначальный пункт, запрещавший Киеву вступать в НАТО, был удалён из текущей версии плана.
Появились новые детали по поводу 'мирного плана'
Трамп, Зеленский и Путин / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот с видео

Появляется новая конкретика по поводу "мирного плана", который представители США обсуждают с Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский сообщил, что актуальная версия содержит 20 пунктов.

WSJ, ссылаясь на свои источники, пишет, что существуют три ключевые спорные точки: какие территории Украина должна уступить России в рамках мирного плана; сможет ли Украина когда-нибудь вступить в НАТО; и каким образом российские активы, замороженные в Европе, могут быть использованы для восстановления Украины.

По словам собеседников издания, первоначальный пункт, запрещавший Киеву вступать в НАТО, был удалён из текущей версии плана, а новая версия документа вовсе не затрагивает эту проблему. Обсуждаемые гарантии безопасности должны ответить на главный вопрос Украины и Европы: как обеспечить, чтобы РФ в будущем не возобновила войну и не попыталась завоевать новые территории.

Многие европейские чиновники в частном порядке отмечают, что разногласия между Россией, США и Украиной по ключевым вопросам могут потребовать недель или месяцев для урегулирования, если только на поле боя не произойдут серьёзные изменения, пишет издание.

Однако относительно состояния фронта имеются различные мнения. Несколько источников CNN сообщили, что нет никаких новых оценок США или Европы, которые бы свидетельствовали о существенных изменениях на поле боя. "Россияне медленно продвигаются, но это не является фундаментальным изменением по сравнению с тем, что происходило в последние несколько месяцев", — сообщил телеканалу украинский военный представитель.

В свою очередь высокопоставленный американский чиновник заявил: "Украина постепенно теряет стратегические позиции на востоке из-за истощения ресурсов и ограниченных оборонительных линий".

Отсюда возникает вопрос: если американские чиновники и сам Дональд Трамп правы и Украина действительно теряет стратегические позиции — то достаточна ли сейчас поддержка демократического мира, чтобы обеспечить мир через силу, если есть такое жгучее желание заключить хотя бы какое-то перемирие?

О персоне: Леонид Невзлин

Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

