Как Трамп загнал себя в тупик

Иван Яковина
10 декабря 2025, 19:10
Если он кинет Украину, внутри республиканской партии может начаться полномасштабная восстание против Трампа.
Трамп – слабый, теряющий популярность президент, "хромая утка". Я бы не стал подчиняться его требованиям и выполнять его ультиматумы.

Я бы сказал: "Шикарный план, мы на все согласны, но при условии предоставления нам 2000 ракет томагавк. Хоть завтра подписываем любой договор".

Ну а если трамп откажется, то выходит, что он сам выступает против заключения мирного соглашения. Получается, что это уже он – главная помеха и основное препятствие к установлению прочного мира.

Кроме того, хочу напомнить: по внутриполитическим причинам ему очень сложно, почти невозможно полностью отказаться от поддержки Украины. В этом случае сами американцы будут страшно недовольны. Они уже сейчас уходят от Трампа. У него не просто низкая популярность, она падает с нарастающим ускорением. Если он кинет Украину, внутри республиканской партии может начаться полномасштабная восстание против трампа, чего он, конечно, не хочет.

О персоне: Иван Яковина

Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.

Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.

С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.

Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

