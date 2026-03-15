Удары Ирана шахедами по Калифорнии: Киричевский объяснил, почему США не предотвращают эти удары

Иван Киричевский
15 марта 2026, 08:10
Соединенные Штаты могут предотвратить такие действия, но почему-то не хотят.
В США предупреждают о рисках ударов "шахедами" / Коллаж: Главред

На фоне обострения глобального противостояния в мире все чаще обсуждают уязвимость западных демократий перед нестандартными угрозами со стороны "оси зла". Военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский анализирует вероятность ударов иранскими дронами по территории США и объясняет технические нюансы таких сценариев. Автор поднимает критический вопрос готовности Вашингтона к превентивным действиям и исследует, как потенциальная дестабилизация внутри Соединенных Штатов может парадоксально повлиять на интенсивность внешнего давления на Украину.

Если говорить о реалистичности сценария запуска дронов типа "Шахед" непосредственно из Ирана по территории Соединенных Штатов, стоит уточнить один важный нюанс. Американские заявления касаются того, что якобы Иран может отправить корабль с пусковыми установками для таких дронов, который должен приплыть и вероломно обстрелять мирных жителей Калифорнии. Не о том, что беспилотники могут быть запущены прямо с иранской территории и перелететь из одного полушария в другое.

То есть речь идет о сценарии, когда условный корабль подходит к побережью США и наносит удар дронами. Однако здесь возникает другой вопрос. Соединенные Штаты параллельно оказывают очень серьезное давление на иранский флот всеми возможными средствами и постоянно контролируют его активность. В таких условиях вероятность того, что иранский военный корабль сможет беспрепятственно выйти в океан и добраться до американских берегов, выглядит, мягко говоря, маловероятной.

Теоретически другой вариант возможен только в случае, если речь будет идти не об иранском корабле, а о судне под другим флагом — например, российским или китайским, которое США не собираются топить. В таком случае возникает еще одна проблема: формально это уже даже не будет иранская операция и даже не с иранскими дронами.

Американцы довольно часто публично говорят об уязвимости своей континентальной территории. В частности, звучат заявления о том, что в случае конфликта Китай теоретически мог бы попытаться организовать атаку по типу нового "Перл-Харбора", используя дешевые беспилотники или их аналоги. То есть определенная дискуссия об уязвимости американской территории существует уже давно. Если же смотреть на ситуацию с технической точки зрения, то получается, что Соединенные Штаты вполне способны предотвратить реализацию подобного сценария еще на ранних этапах. Но создается впечатление, что американские власти как раз и не хотят упреждать такой сценарий и, наоборот, будут ждать этого условного Перл-Харбора, когда обстреляют их территорию.

Но мы пытаемся искать логику там, где ее нет. Если же гипотетически представить, что удары дронами по Калифорнии все-таки состоятся, именновэтом и будет заключаться предельность такого события — его последствия будет сложно предсказать. Если, например, американцы доведут ситуацию до того, что какие-то корабли все же смогут пройти и обстрелять их "шахедами", встанет вопрос о моральном состоянии военного руководства, военно-политического руководства и самих военных. В частности, тех подразделений Вооруженных сил США, которые расположены на континентальной территории страны. В этом и заключается проблема: никто не может заранее точно предсказать последствия такого сценария.

Предупредить возможные такие действия Соединенные Штаты могут, но почему-то не хотят. Ведь что помешает тот самый корабль, на котором есть очевидные признаки наличия пусковых установок для "шахедов", просто уничтожить, например, ударом подводной лодки? Подобные операции американцы уже проводили ранее — в частности, против объектов у берегов Шри-Ланки. Где Иран, где Цейлон, но здесь им это почему-то мешает.

Если гипотетически предположить, что подобные атаки все же состоятся и мы увидим прямые удары дронами по территории США, то в контексте российско-украинской войны для нас это может вообще не иметь прямого влияния. Прежде всего потому, что Соединенные Штаты уже сократили поставки вооружения и боеприпасов до исторических минимумов.

Более того, мы уже дожили до ситуации, когда американские СМИ выпускают репортажи о том, насколько эффективны украинские зенитные дроны, и фактически обсуждают возможность их использования. Еще год назад подобный сценарий казался бы маловероятным.

Для Украины в этом смысле ключевым является другое. Чем больше проблем возникает у Соединенных Штатов на других направлениях, тем меньше давления они могут оказывать на нас. Результат на табло: в 2025 году Силы обороны Украины провели три успешные контрнаступательные операции. Уже три месяца подряд российские войска несут потери, превышающие их способность компенсировать их за счет мобилизационных ресурсов.

Несмотря на это, именно от Украины время от времени требуют уступок. Поэтому в определенном смысле логика такова: чем больше проблем возникает у США на других направлениях, тем меньше давления они могут оказывать на Украину. Как бы цинично это ни прозвучало.
Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express, специально для Главреда

О персоне: Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах. С августа 2025 года – военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Defense Express

Украину накроет резкое похолодание со снегом: синоптик назвал неприятные даты

РФ готовит новый удар для Украины: что задумали оккупанты

На Россию налетели дроны: Краснодарский край в огне

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

"Власть Путина уже шатается": военный назвал год окончания войны в Украине

