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Почему Польша и Украина не могут поругаться по-настоящему — объяснение Куща

Алексей Кущ
13 июня 2026, 19:10
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Для Польши война стала одним из факторов экономического роста - на ее территории создан огромный логистический военный кластер.
Украина, Польша
Украина и Польша / Коллаж: Главред

Несмотря на периодические политические споры между Киевом и Варшавой, экономическая взаимозависимость Украины и Польши продолжает расти, особенно в условиях войны. Экономический эксперт Алексей Кущ анализирует подлинные причины напряжения в двусторонних отношениях, роль Польши в новой архитектуре безопасности Европы и конкуренцию за будущие финансовые потоки от восстановления Украины. Автор также размышляет о перспективах совместных инфраструктурных проектов и стратегического партнерства. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Украина и Польша - причина "ссоры" и есть ли "ссора" как таковая.

Синергия двух экономик, польской и украинской, существенно усилилась во время войны. Можно сказать, что размещение производительных сил и Польши, и Украины в значительной мере перестраивается под условия войны и смещается к двусторонней границе (в большей мере это свойственно украинским производительным силам).

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Для Польши война стала одним из факторов экономического роста - на ее территории создан огромный логистический военный кластер, который формирует заказы для бизнеса, создает рабочие места для местного населения и является источником налогов для государственного бюджета.

Польша по размеру экспорта из Украины для нас партнер номер один.

Экспорт из Украины в Польшу в 2025-м году составил 5 млрд дол, а импорт из Польши в Украину, по разным оценкам - 7,9 млрд дол.

Торговый оборот между двумя странами достиг почти 13 млрд дол в прошлом году. И это самый большой показатель, если сравнивать торговый оборот Украины с любой другой европейской страной.

Можно сказать, что польская экономика постепенно поглощает украинский рынок и наш сырьевой потенциал.

При этом, Польша играет одну из ключевых ролей в европейском "консервативном ромбе", состоящем из таких стран как Италия, Венгрия, Австрия, и сама Польша.

Именно на этот "ромб" возложена задача сформировать в будущем Modus vivendi по вектору ЕС - РФ.

При этом, Польша реализует амбиции по созданию на базе своей экономики "военного бастиона" ЕС на "восточном фланге".

"Бастион" этот будет формироваться из двух участников по принципу "Рыцарский Замок - Предместье или Предполье".

Роль "Рыцарского/шляхетского замка", Польша, разумеется отводит себе. А Украине - роль "Предместья/Предполья/Пограничного буфера". Что, кстати, соответствует историческим традициям отношений двух государств.

Разумеется, это не нравится нашим политическим элитам, потому что речь идет о том, куда пойдут финансовые потоки на десятки миллиардов евро и кто будет этими потоками управлять.

Исторический ресентимент в виде названий - это попытка указать партнерам на то, "что эти точки наши и мы их пасем".

Это такое "порыкивание", но "порыкивание" в одной исторической "упряжке", так как стратегия общая и определяется она в Брюсселе.

То есть решается, кто станет "лид-догом" в рамках этой стратегии и абсорбирует европейский финансовый поток.

Это "внутривидовая борьба" и она не приведет с существенному охлаждению двухсторонних отношений, так как на этой модели сотрудничества завязано масса проектов на десятки миллиардов евро.

Хотя есть и минусы - отсутствие стратегической визии отношений двух стран.

Например, очевидно, что РФ планирует уничтожить наши порты. Нужно формировать резервную логистическую модель.

Для нас это может быть лишь Польша.

Уже много лет ЕС не может никак запустить проект Rail Baltica - железной дороги на европейской колее из стран Балтии в Польшу.

Основная причина задержки - проект капиталоемкий и коммерчески не обоснованный. Рассчитан на пассажирские перевозки, так как поток грузов из Польши в страны Балтии минимальный.

Почему бы Украине не предоставить данному проекту тот самый коммерческий интерес?

Порты балтийский стран потеряли грузопоток вследствие заморозки торговых операций с РФ и охлаждения отношений с Китаем.

Товарный поток этому проекту может предоставить Украина.

В Украине можно создать два интермодальных хаба, соединяющих в себе несколько видов транспорта: Ковельский и Львовский.

Хабы-накопители, откуда грузы уже по европейской колее пойдут в Польшу, там соединятся с веткой Rail Baltica и далее в порты стран Балтии.

Это мог бы быть один из ключевых инфраструктурных проектов в рамках взаимодействия Украины и ЕС, Украины и Польши.

Но для этого нужно хотя бы раз в три месяца проводить заседания совместной украинско-польской межправительственной комиссии, иногда и под председательством премьеров.

Наше же правительство отметилось лишь "стрелкой" в стиле "матрицы", когда на границе ждали польскую делегацию в связи с блокированием несколько лет назад польско-украинской границы польскими фермерами. Поляки тогда прогнозируемо на встречу не явились.

Поэтому в этой "упряжке" две страны тянут общую "лямку", периодически покусывают друг друга и до сих пор выясняют, кто из них "лид-дог".

В связи с этим, нынешний формат отношений безусловно продолжится, а вот о совместных проектах уровня Rail Baltica придется пока забыть.

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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