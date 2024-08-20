Вся правда об операции на Курщине

Конечно, планы операции все получили за сутки или даже позже.

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Сырский планировал кампанию на Курщине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/osirskiy

Скажу коротко про бред "Сырский планировал кампанию на Курщине тайно от Зеленского, Ермака, ОП нужное вставить".

В операции задействованы подразделения всех возможных направлений - ВСУ, ГУР, СБУ, Нацгвардия, а также активно - местные власти. Конечно, операция планировалась тайно и в первую очередь - тайно от наших партнеров и наших врагов. В конце концов, и первым, и вторым очень обидно, что они ничего не знали заранее. Конечно, планы операции все получили за сутки или даже позже.

Но уровень согласования и уровень координации такой, что на уровне высшего руководства страны об операции не знать не могли. Плюс - нравится это кому-то или нет - решение перенести войну на территорию России в первую очередь политическое и несет в первую очередь политические риски. Которые должны были быть просчитаны и по мотивам которого должно было быть принято решение. И практически невозможно представить, чтобы президент не советовался с Ермаком, Кулебой и тому подобное.

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Поэтому вот не надо читать каждый вброс от анонимного источника в западной прессе, которые - ради раздора в Украине - подхватывают внешние или внутренние враги. Особенно если этот вброс - откровенный бред и не бьется с управленческими реалиями страны.

Ну и в очередной раз есть причина напомнить насколько все было круто спланировано, что у некоторых наших партнеров, всех наших врагов и многих наших внутренних долбограев до сих пор так сильно горит. Браво!

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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