ВСУ защищают лично вас, не будьте безразличными

Поддерживайте фронт, поддерживайте военных. Нам снова нужно единение, как это было в 2014 и в 2022.

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Перспектив окончания войны пока не видно, говорит Квебек / коллаж: Главред, фото: 53 бригада, 36 бригада

В стране продолжается жесткая война, а местами она в динамике еще увеличивается. Резервы противника накапливаются.

С противником все понятно - это противник, и его надо уничтожать. Убивают ракеты, убивает противник, убивают танки, артиллерия, снаряды. Но знаете что еще убивает? И это на самом деле не менее значимо по урону, чем враг. Убивает равнодушие. Кто был на фронте прекрасно понимает тех людей, которые защищают этот воздух и эту землю, где мы можем спокойно жить, дышать, ходить в кафешки, строить бизнес, зарабатывать деньги. Люди живут исключительно за счет жизней бойцов. А эти бойцы - это же просто люди, которые два года назад, три, пять или полгода назад были гражданские. Это же ваши друзья, ваши одноклассники, ваш кум или брат. Или человек из соседнего подъезда. И я что-то немного не понимаю почему в некоторых вещах есть безразличие. Или, видимо, я не хочу понимать, потому что от этого понимания становится немного грустно.

Мы движемся дальше - уже 2024 год. И лично я не вижу причин, почему война должна остановиться. Не думайте, что мы живем в безопасном мире, и все будет хорошо. Что в любое время можно выехать в другую область подальше от войны или можно выехать заграницу. Но на самом деле мир не имеет тенденции к движению в сторону безопасности. Ведь мировой порядок нарушен. И мой интерес в том, чтобы максимальное количество людей, особенно мужчин, было осведомлено. Чтобы в случае если произойдут новые Ирпень, Буча, я не хочу чтобы эти мужчины отдали на волю случая жизнь свою и жизнь своей семьи. Если вы до сих пор не научились водить авто, работать с оружием, как наложить турникет, не ориентируетесь на местности - пора это исправить.

На фронтах сегодня - максимальная динамика. Наши бойцы воюют в окопах под шквалом артиллерии и FPV-дронов. И война - это не то, за чем вы можете наблюдать на ютюбе под музыку - как все мощно. Война - это не где-то там, война - это здесь. И эти люди, которые воюют - они в эту секунду защищают лично вас. Задумайтесь над этим. И попробуйте подумать, кто эти люди, которые добровольно пошли на фронт, штурмовиками. Это молодежь по большей части.

Если эти люди закончатся - об этом сейчас много говорят - то кто заступится за вас?

Что делать? Влияйте на то, на что вы можете повлиять. Вы должны элементарно изучить оружие и медицину. Вы должны подойти сознательно относительно помощи фронту. Вы должны жить жизнью страны. И жизнь страны - это не кофейни, не поездки по кальянам, не темки, "мутки" и бизнес. Пока вы занимаетесь бизнесом, люди стираются пачками. Понятно, что у противника большие потери, но у нас также есть потери.

Те, кто на фронте, держитесь. Те, кто не на фронте, помогайте. А те кто равнодушны - правда, они этот текст не прочтут - в случае провала ответственность будет на вас - тех, кто игнорирует происходящее.

А вопрос "будем мы существовать или нет" еще не решен.

Поддерживайте фронт, поддерживайте военных. Нам снова нужно единение, как это было в 2014 и в 2022.

Сотни лет здесь идет война. Она не заканчивалась никогда, и она продолжается. И только от вас зависит, будет ли эта история дальше продолжаться. Помните, наши предки созерцают за нами. Они болеют, чтобы мы сохранили нашу нацию, историю, культуру.

Включайтесь.

Хто такий Денис Квебек? Денис Квебек - военнослужащий, ветеран, инструктор. Родился 27 февраля 1996 года в селе Панчево, Кировоградская область. Начал свой военный путь в 2014-м. Проходил службу в полку сил специальных операций, получил ранение и был уволен в запас в 2018 году, с начала полномасштабной войны принимает участие в защите страны от агрессора.

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