УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

ВСУ защищают лично вас, не будьте безразличными

Денис Квебек
26 февраля 2024, 06:19
Поддерживайте фронт, поддерживайте военных. Нам снова нужно единение, как это было в 2014 и в 2022.
ВСУ защищают лично вас, не будьте безразличными
Перспектив окончания войны пока не видно, говорит Квебек / коллаж: Главред, фото: 53 бригада, 36 бригада

В стране продолжается жесткая война, а местами она в динамике еще увеличивается. Резервы противника накапливаются.

С противником все понятно - это противник, и его надо уничтожать. Убивают ракеты, убивает противник, убивают танки, артиллерия, снаряды. Но знаете что еще убивает? И это на самом деле не менее значимо по урону, чем враг. Убивает равнодушие. Кто был на фронте прекрасно понимает тех людей, которые защищают этот воздух и эту землю, где мы можем спокойно жить, дышать, ходить в кафешки, строить бизнес, зарабатывать деньги. Люди живут исключительно за счет жизней бойцов. А эти бойцы - это же просто люди, которые два года назад, три, пять или полгода назад были гражданские. Это же ваши друзья, ваши одноклассники, ваш кум или брат. Или человек из соседнего подъезда. И я что-то немного не понимаю почему в некоторых вещах есть безразличие. Или, видимо, я не хочу понимать, потому что от этого понимания становится немного грустно.

Мы движемся дальше - уже 2024 год. И лично я не вижу причин, почему война должна остановиться. Не думайте, что мы живем в безопасном мире, и все будет хорошо. Что в любое время можно выехать в другую область подальше от войны или можно выехать заграницу. Но на самом деле мир не имеет тенденции к движению в сторону безопасности. Ведь мировой порядок нарушен. И мой интерес в том, чтобы максимальное количество людей, особенно мужчин, было осведомлено. Чтобы в случае если произойдут новые Ирпень, Буча, я не хочу чтобы эти мужчины отдали на волю случая жизнь свою и жизнь своей семьи. Если вы до сих пор не научились водить авто, работать с оружием, как наложить турникет, не ориентируетесь на местности - пора это исправить.

На фронтах сегодня - максимальная динамика. Наши бойцы воюют в окопах под шквалом артиллерии и FPV-дронов. И война - это не то, за чем вы можете наблюдать на ютюбе под музыку - как все мощно. Война - это не где-то там, война - это здесь. И эти люди, которые воюют - они в эту секунду защищают лично вас. Задумайтесь над этим. И попробуйте подумать, кто эти люди, которые добровольно пошли на фронт, штурмовиками. Это молодежь по большей части.

Если эти люди закончатся - об этом сейчас много говорят - то кто заступится за вас?

Что делать? Влияйте на то, на что вы можете повлиять. Вы должны элементарно изучить оружие и медицину. Вы должны подойти сознательно относительно помощи фронту. Вы должны жить жизнью страны. И жизнь страны - это не кофейни, не поездки по кальянам, не темки, "мутки" и бизнес. Пока вы занимаетесь бизнесом, люди стираются пачками. Понятно, что у противника большие потери, но у нас также есть потери.

Те, кто на фронте, держитесь. Те, кто не на фронте, помогайте. А те кто равнодушны - правда, они этот текст не прочтут - в случае провала ответственность будет на вас - тех, кто игнорирует происходящее.

А вопрос "будем мы существовать или нет" еще не решен.

Поддерживайте фронт, поддерживайте военных. Нам снова нужно единение, как это было в 2014 и в 2022.

Сотни лет здесь идет война. Она не заканчивалась никогда, и она продолжается. И только от вас зависит, будет ли эта история дальше продолжаться. Помните, наши предки созерцают за нами. Они болеют, чтобы мы сохранили нашу нацию, историю, культуру.

Включайтесь.

Хто такий Денис Квебек?

Денис Квебек - военнослужащий, ветеран, инструктор. Родился 27 февраля 1996 года в селе Панчево, Кировоградская область. Начал свой военный путь в 2014-м. Проходил службу в полку сил специальных операций, получил ранение и был уволен в запас в 2018 году, с начала полномасштабной войны принимает участие в защите страны от агрессора.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине линия фронта
Реклама

Главное за день

РФ ударила по Днепру и Харькову: пострадали люди

РФ ударила по Днепру и Харькову: пострадали люди

06:51 Украина
Работа ПВО, разрушения и пострадавшие: оккупанты ударили по Днепру

Работа ПВО, разрушения и пострадавшие: оккупанты ударили по Днепру

23:31 Украина
В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

21:00 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова 71488

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова

Гороскоп на завтра 26 февраля 2024: Водолеям - крупная прибыль, Львам - расходы 44250

Гороскоп на завтра 26 февраля 2024: Водолеям - крупная прибыль, Львам - расходы

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Ракам - разногласия с семьей, Львам - гармония 8810

Гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Ракам - разногласия с семьей, Львам - гармония

Наступают из 3 направлений: россияне нацелились на стратегический город - ВСУ 3954

Наступают из 3 направлений: россияне нацелились на стратегический город - ВСУ

Последние новости

07:22

В ISW объяснили, почему Кремль и пропагандисты РФ не упоминали о годовщине вторжения

06:51

РФ ударила по Днепру и Харькову: пострадали людиФото

06:19

ВСУ защищают лично вас, не будьте безразличнымимнение

04:20

РФ развернет миллионную армию: майор ВСУ назвал сроки вероятного штурма врагаВидео

03:43

Несколько группировок РФ окажутся в окружении: в ВСУ назвали слабое место врага

Путин до сих пор грезит новым походом на Киев: Гудименко – об итогах 2 лет войныПутин до сих пор грезит новым походом на Киев: Гудименко – об итогах 2 лет войны
03:00

Елена Кравец нежно поздравила дочь с 21-летием

02:30

Россия все еще имеет преимущество в ракетах, но у Украины тоже есть успехи - ГудименкоВидео

02:00

Павел Зибров рассказал, ради чего готов лишиться фирменных усов

01:31

Как отмыть ручки на газовой плите: секрет в моющем средстве

Реклама
00:07

Запирают в огненном мешке: Свитан о тяжелых боях в Крынках

25 февраля, воскресенье
23:31

Работа ПВО, разрушения и пострадавшие: оккупанты ударили по Днепру

22:54

Популярный украинский певец рухнул со сцены во время концертаВидео

22:34

Сколько украинцам придется заплатить за свет в марте: точный ответ Минэнерго

21:57

76-летнего Алибасова разбил инсульт - дезориентированный продюсер в реанимации

21:57

Массовый расстрел пленных бойцов ВСУ: Лубинец о деталях страшного преступления РФ

21:22

Любовный гороскоп на неделю с 26 февраля по 3 марта: Скорпиону - ссора, Рыбам - важное решение

21:00

В страну ворвалась почти 6-балльная буря: когда закончится геомагнитный шторм

20:41

На треть срезали нефтяную выручку РФ: Малюк раскрыл детали ударов по НПЗ врага

20:14

Гороскоп на март 2024 для Дев: затмение изменит доход и жизненные ценностиВидео

20:12

"Это они убили Навального": Зеленский резко высказался о простых россиянах

Реклама
20:04

Оккупанты готовят новое масштабное наступление: Зеленский предупредил украинцев

19:59

Экс-муж Витвицкой эмоционально высказался про ее фото с новым избранником

19:56

"Сломаем оборону РФ": Зеленский назвал, что кардинально изменит ход войны

19:39

Была утечка, план контрнаступления был в Кремле еще до его начала - Зеленский

19:35

Будет мощный ветер: в двух регионах предупреждают о серьезной опасности

19:15

160 тонн украинского зерна высыпали из вагонов: что происходит в ПольшеВидео

19:10

Филигранная работа наших ВСУмнение

19:09

Гороскоп на март 2024 для Весов: астролог предрекла важное событиеВидео

19:09

Среди погибших были раненые: оккупанты расстреляли девятерых пленных бойцов ВСУ

19:01

Лунный календарь на 26 февраля: от чего стоит отказаться в этот день

18:59

"Я считаю - это предательство": Зеленский прокомментировал свою "нелегитимность"

18:53

Четыре бригады "ударного кулака" для контрнаступления были без техники - Зеленский

18:40

"2024 - переломный год": Зеленский заговорил о формате окончания войны

18:24

"У меня нет телеграфа 1917 года": Зеленский высмеял клянчащего переговоры Путина

17:57

"У нас нет резерва, мы будем ослаблены на поле боя" - Зеленский про помощь США

17:51

Какие потери Украины и чего ждать на фронте: главное из пресс-конференции Зеленского

17:46

Денис Квебек. Они защищают вас прямо в эту секунду, почему вы равнодушны?Видеоблоги

17:46

Угроза потери новых территорий: Зеленский назвал главное условие защиты Купянска

17:40

31 тысяча: Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных

17:31

"Я на позитиве": Зеленский заинтриговал заявлением о передаче дальнобойных ракет

Реклама
17:08

Сколько бойцов Сил обороны попало в плен при выходе из Авдеевки – ответ Буданова

16:59

Гороскоп на март 2024 для Близнецов: хорошие новости, праздник и прибыльВидео

16:57

Еще и полезное: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке сковороды

16:55

Оккупанты готовят операцию против украинской власти - Буданов

16:33

"Кармические отношения что это": тщательный разбор непростой темы

16:30

К чему нужно прикоснуться 26 февраля, чтобы излечиться: важные приметы дня

16:13

"Я могу вас разочаровать": Буданов рассказал, от чего умер Навальный

16:07

Что сделать с остатками пищи: ошибки при хранении готовой еды

15:49

Она незаменима: для чего нужна маленькая дырочка в раковине

15:41

Эми Шумер диагностировали редкую болезнь из-за хейта фанатов

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять