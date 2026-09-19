ВСУ обходят Ямполь: Яковина объяснил, почему это одна из решающих битв войны

Журналист-международник считает, что потеря Ямполя лишает россиян шансов на окружение Славянска и Краматорска с севера, а панические настроения в Кремле накануне выборов в Госдуму указывают на подготовку нового призыва.

https://opinions.glavred.info/vsu-obhodyat-yampol-yakovina-obyasnil-pochemu-eto-odna-iz-reshayushchih-bitv-voyny-10797737.html Ссылка скопирована

Украинский военнослужащий / Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Пока Кремль накануне выборов в Госдуму публично отрицает новую мобилизацию, на Лиманском направлении разворачивается операция, способная изменить конфигурацию всего фронта на Донбассе. Журналист-международник и политический обозреватель Иван Яковина разбирает, зачем ВСУ обходят Ямполь по левому берегу Жеребца, почему разгром элитного "Рубикона" нарушает российскую схему реагирования на кризисы и о чем свидетельствует паническое настроение кремлевских чиновников. Публикуем его мнение на языке оригинала.

Украинские военные продолжают оказывать давление на россиян на Лиманском направлении. Россияне отступают, местами просто бегут. Но сами ВСУ тщательно скрывают и свои планы, и расположение подразделений, поэтому при составлении таких сводок приходится опираться главным образом на западных OSINT-аналитиков, работающих со спутниковыми снимками, и на карты российских военных корреспондентов - там тоже иногда встречается кое-что интересное.

По данным западных источников, украинские войска форсировали Жеребец как минимум в двух местах - возле Невского и возле Заречного. Северное направление - это уже выход на территорию Луганской области, той самой, которую Путин "завоевывал", кажется, раз пять. Но меня больше интересует южный прорыв, возле Заречного. Потому что его цель, судя по всему, не просто зайти как можно глубже в тыл, а обойти с фланга и с тыла главную российскую базу всего этого региона - город Ямполь.

видео дня

Именно оттуда в последние месяцы шли российские наступательные удары на Лиман и дальше на Святогорск. Если ВСУ удастся освободить Ямполь, россияне потеряют шансы на окружение Славянска и Краматорска с севера - не тактически, а вообще. Чтобы отыграть это назад, им пришлось бы снова форсировать Жеребец, снова брать Ямполь, снова создавать там базу снабжения, снова пробиваться к Лиману, затем к Святогорску, а потом ещё и форсировать Северский Донец. Это задача на годы - если она вообще выполнима, в чём я не уверен.

Здесь важна география. Ямполь стоит на правом, западном берегу Жеребца. Если я прав насчёт замысла ВСУ, то город обходят по левому берегу, чтобы взять в блокаду и отрезать от основных сил. На это указывает и то, что одновременно продолжается украинская атака вдоль Северского Донца с запада на восток - по южному флангу того же Ямполя. Если всё сработает, украинские силы окружат город, а с юга и севера его будут подпирать две реки.

Косвенно это подтверждает и "Рыбар" - пожалуй, самый известный российский военный корреспондент со связями в Минобороны РФ. Он пишет, что обстановка на Лиманском направлении остается сложной, что украинские формирования атакуют через лесные массивы в районе Дибровы в сторону Ямполя, и что к северу от города ситуация тоже напряженная. Плюс тревожно: сообщение о "все большем ухудшении обстановки". Куда же хуже? Похоже, в районе Ямполя у россиян начался хаос и страх окружения, управление войсками в значительной степени нарушено, часть просто бежит, остальные действуют по принципу "каждый сам за себя". Мы уже несколько раз видели, как ведут себя российские войска, когда наступают не они. Поэтому сейчас из этого региона валом поступили сообщения о возобновлении "мясных штурмов": командиры бросают в огонь всех, кто попадается под руку, чтобы хоть немного отодвинуть ВСУ от Ямполя.

Это, на мой взгляд, одна из решающих битв этой войны. Простой она не будет: Кремль бросит туда все резервы, потому что понимает, что без Ямполя не будет ни Донбасса, ни победы.

Последствия ослабления российских сил заметны уже и на соседних участках. Тот же "Рыбар" сообщает, что на северном фланге Купянского направления украинцы атакуют на рубеже Дворичное - Западное. Похоже, 3-й армейский корпус, разгромивший под Лиманом 20-ю и 25-ю армии, облегчил ситуацию и здесь: отступая, россияне обнажают фланги соседей. "Рыбар" пишет, что противник пытается разрезать пополам плацдарм к западу от Оскола, а 68-я мотострелковая дивизия "отбивает натиски". На самом деле уже не отбивает: плацдарм разрезан на северную и южную части, это видно даже на карте DeepState. Южную часть, отрезанную от снабжения, украинцы понемногу уничтожают. Если плацдарм ликвидируют, вся российская стратегия на этом направлении пойдет коту под хвост - и это за несколько месяцев до первой годовщины торжественного заявления Путина о "взятии" Купянска, которого никто никогда не брал.

Отдельная история - "Рубикон". 3-й армейский корпус сообщил, что в рамках наступательной операции "Вивальди" вывел из строя систему управления этого элитного подразделения российских дроноводов, уничтожил логистику, склады боеприпасов, точки взлета и опытных операторов БПЛА. По словам украинских военных, враг начал покидать позиции, бросая имущество, а российское командование перебросило остатки подразделения на другое направление. Я склонен верить этому заявлению: 3-й корпус обычно скорее преуменьшает свои достижения, чем преувеличивает.

Это принципиально. "Рубикон" был для россиян спасительным средством, пожарной командой, которую бросали на самые сложные участки - и почти всегда это срабатывало. Бойцы там действительно хорошо оснащены, опытны и тактически грамотны, и где бы они ни появлялись, у ВСУ начинались большие проблемы. Но на этот раз схема не сработала: охотники сами стали добычей, причём массовой. Вместо того чтобы спасать фронт, россиянам пришлось срочно спасать свой элитный отряд. Гарантий того, что появление "Рубикона" на участке означает успех, больше нет - и что с этим делать дальше, в Москве, очевидно, не понимают.

Точнее, одно средство у них есть, и о нём говорят всё чаще. Мобилизация. Путин и его приспешники чуть ли не каждый день клянутся, что её не будет. Но глядя на фронт, у меня складывается противоположное ощущение - и, похоже, не только у меня.

Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы сообщает: страх перед мобилизацией, которую Путин может объявить после выборов в Госдуму, охватил и представителей российской элиты. Чиновники в Кремле советуют друзьям и родственникам как можно скорее уехать из России в ближайшие месяцы и ищут возможности открыть счета за рубежом. Точно так же, по данным агентства, действуют сотрудники пунктов набора в армию - то есть военкоматов.

Микробы не ошибаются. Если эта публика начала готовить родных и знакомых к мобилизации - мобилизация будет.

Есть и другое косвенное доказательство. Параметры российского бюджета на следующий год обычно обнародуют в конце августа - начале сентября. Сейчас середина сентября, а проект держат в строгой тайне; Путин лишь прокомментировал, что главным приоритетом будет оборона. Думаю, секретность объясняется тем, что в документ заложены расходы на мобилизацию. Ведь если бы там чёрным по белому стояли суммы на военкоматы, обучение и размещение мобилизованных на 2027 год, желающие не служить сбежали бы в тот же день. А таких в России немало.

Источник

О личности: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трёх лет. Имеет украинские корни, предки родом из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет по специальности "арабист". С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 году переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред