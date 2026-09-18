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Берлин теряет канцлера, а Киев получает ракеты для Patriot - Кох

Альфред Кох
18 сентября 2026, 23:06
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Все три вероятных преемника Мерца выступают за поддержку Украины - но давление АдГ способно изменить их поведение уже в кресле канцлера.
Фрідріх Мерц
Фридрих Мерц / Фото: УНИАН

Германия входит в полосу политической турбулентности: по данным Politico, канцлер Фридрих Мерц может лишиться поста уже после земельных выборов в Берлине и Мекленбурге - Передней Померании. Бывший вице-премьер России Альфред Кох, живущий в Баварии, оценивает, чем смена власти в Берлине обернётся для Киева и почему рост рейтингов АдГ опаснее самой отставки. В том же обзоре - новые перехватчики для Patriot и гибель генерала, солгавшего Путину. Публикуем взгляды автора на языке оригинала.

Сегодня издание Politico пишет, что "Канцлеру Германии Фридриху Мерцу грозит отставка уже в эти выходные, всего через 16 месяцев после вступления в должность, когда он обещал амбициозную программу реформ и поклялся вернуть Германии лидерство в Европе". Причины этого ясны: низкий рейтинг правительства и разочарование немцев в том, как оно справляется с текущими проблемами Германии (прежде всего - с экономической рецессией и кризисом миграции).

Если отставка Мерца состоится (чего я бы не хотел), то на политике Германии в отношении Украины это вряд ли скажется. Все три потенциальных преемника Мерца: премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, премьер-министр Баварии и лидер партии CSU Маркус Зёдер и премьер-министр Гессена Борис Райн - выступают за продолжение прежнего бескомпромиссного курса на поддержку Украины.

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Но как они поведут себя после того, как окажутся в кресле канцлера Германии, - непонятно. Ведь главный их политический оппонент - партия AfD - открыто критикует антироссийский и проукраинский курс нынешнего правительства и, в том числе, и с этим курсом связывает нынешние проблемы Германии. К сожалению, судя по росту рейтингов, позиция AfD находит понимание у избирателей. Вряд ли правящая в Германии коалиция CDU/CSU - SPD сможет долго игнорировать это обстоятельство.

Из хороших новостей: газета Rzeczpospolita сообщает, что Польша передаст Украине небольшое количество ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot. Они войдут в новый пакет военной помощи стоимостью около €50 млн. Из-за небольших польских запасов речь, вероятно, идёт о единицах ракет.

Также Госдепартамент США опубликовал сегодня сообщение о том, что администрация США готова одобрить передачу Украине находящихся в Германии 10 управляемых ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T для американского зенитно-ракетного комплекса Patriot (это модернизированные РАС-2. - А. К.) на сумму $29,6 млн.

Видимо, это те самые ракеты, о которых несколько дней назад, на "Рамштайне", говорил министр обороны Германии Борис Писториус. Так курочка по зёрнышку - может, и наберётся какое-то количество противоракет для ЗРК Patriot. А то сегодня украинские силы ПВО ни одного "Искандера-М" и "Оникса" не сбили…

Пару дней назад точечным ударом украинского беспилотника по пункту дислокации в Донецкой области был убит российский генерал-майор Антон Грунис. Он возглавлял 4-ю отдельную мотострелковую бригаду Южной группировки войск. Он занял этот пост в 2023 году после гибели предыдущего командира под Бахмутом. (Именно в его бригаде служил известный российский Z-блогер Андрей Морозов, "Мурз", покончивший с собой в феврале 2024 года после конфликта с командованием.)

Два месяца назад Грунис доложил лично Путину о якобы полном взятии под контроль Константиновки в Донецкой области (хотя, как известно, за город до сих пор идут тяжёлые бои). В ответ на этот доклад Путин публично охарактеризовал его как "человека с литовской фамилией, который родился в Казани и воюет блестяще".

За эти свои "подвиги" 27 августа 2026 года Грунис получил из рук министра обороны Андрея Белоусова медаль "Золотая Звезда" и звание Героя России. И вот теперь он мёртв. Как неожиданно и парадоксально устроена жизнь: подвиги генерала оказались по большей части мнимыми, а смерть пришла - настоящая. Такова, должно быть, незавидная судьба оккупанта. Тут уж ничего не поделаешь…

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О персоне: Альфред Кох

Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) - бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

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