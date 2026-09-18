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Прекратить войну способны только фронт и революция: объясняет Пастухов

Владимир Пастухов
18 сентября 2026, 15:43
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Политолог объясняет, почему взаимные удары по гражданской инфраструктуре порождают не желание мира, а озлобление и жажду победы.
Путин, война
Путин, война / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ua.depositphotos.com Большинство россиян поддерживают войну Сокращение военных расходов может обрушить экономику РФ

На фоне взаимных ударов по гражданской инфраструктуре России и Украины всё чаще звучит мысль: страдания должны приблизить мир. Политолог Владимир Пастухов, старший научный сотрудник UCL, считает иначе - жестокость есть свойство войны, а не инструмент её завершения. Автор объясняет, почему террор против мирного населения не работает ни как способ принуждения к миру, ни как путь к победе. Публикуем текст без изменений.

Дело не в том, что война становится жестокой - эка невидаль. Дело в том, что она становится бессмысленно жестокой. Бессмысленной как с политической, так и с чисто военной точек зрения. Эта война очередной раз доказала очевидное: жестокость не является фактором, влияющим на ее продолжительность и, тем более, на результат. Жестокость - это свойство войны, а не ее инструмент.

В том числе, жестокость как таковая ни на шаг не приближает ни одну из сторон к миру. Вопреки широко распространенному взгляду, что из страданий должно родиться желание быстрее закончить войну, страдания лишь разжигают ее. Они - почти идеальное топливо войны, ее самовозобновляемый ресурс.

видео дня

Взаимные удары по гражданской инфраструктуре, которые сейчас практикуют и Россия, и Украина, действительно рождают боль и отчаяние по обе стороны линии фронта, но, как показывает опыт, эти боль и отчаяние не рождают политическую волю, способную ускорить мир.

Сколько бы ни взрывалось в сети видео с перекошенными от страха, гнева и недоумения лицами, война будет идти своим чередом. Допускаю, что кому-то эти видео добавляют морального удовлетворения, а кого-то вводят в состояние фрустрации, но никто из фрустрированных не вдохновляется идеей мира. Боль и страдания гораздо чаще приводят к озлоблению, а не к состраданию.

В самой концепции принуждения к миру через силу - то есть через причинение боли и страданий - есть что-то глубоко порочное и фальшивое. Мира с позиции силы не бывает - это фантом. Мир с позиций силы - это мир через победу. В этом случае слово "мир" в уравнении является избыточным, и его можно легко выбросить из формулы без потери смысла. Останется - мы должны победить, сколько бы времени и сил это ни потребовало.

Безусловно, политически такая откровенность не всегда выгодна, а иногда и невозможна. Поэтому и был изобретен эвфемизм, который обозначает победу как "мир с позиции силы": мол, наша цель - мир, но, чтобы его достичь, нам сначала надо победить. Но эта игра в слова мало кого может ввести в заблуждение, потому что сохраняется существенная разница. Мир - это про компромисс. Мир с позиций силы - это про бескомпромисс, то есть про окончание войны на своих условиях.

Это не хорошо и не плохо. Взаимное уничтожение гражданской инфраструктуры является объективной реальностью войны, которая обещает стать только еще более жуткой. Но эту реальность надо уметь правильно прочитывать. Она ни на шаг не приближает нас к миру ни с позиций силы, ни с позиций слабости. Месть - да, выплеск эмоций - безусловно, движение в сторону мира - никогда.

Есть два фактора, которые могут поспособствовать прекращению этой войны: стратегическое изменение ситуации на фронте и революция. Террор против населения не влияет ни на первое, ни на второе. Эти удары много говорят о векторе эволюции общественных настроений внутри российского и украинского обществ, где подобного рода удары все больше приветствуются, но они никому не принесут мира. Ни в ближайшее время, ни в отдаленном будущем.

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О персоне: Владимир Пастухов

Владимир Борисович Пастухов (род. 22 апреля 1963 года, Киев, СССР) - российский политолог, публицист и юрист (адвокат), почётный профессор Университетского колледжа Лондона. Доктор политических наук, кандидат юридических наук.

Является автором так называемой "понятийной конституции" России, которая представляет собой писаный свод неписаных правил, определяющих реальную суть жизни в России.

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Владимир Пастухов
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