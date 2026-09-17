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Денисенко объяснил: закон Грема нужен Трампу для игры с Китаем, а не ради Украины

Вадим Денисенко
17 сентября 2026, 23:01
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Политолог объясняет, почему закон о санкциях - скорее инструмент давления на Пекин, чем эффективное средство для прекращения финансирования российской войны.
Трамп
Дональд Трамп / Фото: Офис президента

Палата представителей США приняла "закон Линдси Грэма" о санкциях против России, и Дональд Трамп получил право вводить пошлины в размере до 100% для покупателей российских энергоносителей. Но означает ли это реальный удар по финансированию войны? Политолог Вадим Денисенко убежден: документ прежде всего нужен Трампу как козырь в игре с Пекином, а не ради интересов Украины. Публикуем его анализ на языке оригинала.

Закон Линдси Грэма был принят несмотря на значительные разногласия в Демократической партии (демократы проголосовали 152 - против, 58 - за). И главное опасение демократов, точно так же, как и энтузиазм республиканцев, очень далеки от вопросов Украины.

Этот закон дает Трампу право, де-факто, возобновить тарифные войны по всему миру, поскольку наделяет его возможностью по собственному усмотрению вводить 100-процентные пошлины против тех стран, которые закупают российские энергоносители. И если кто-то думает, что речь идет только о Китае или Индии, тот глубоко ошибается. Российские энергоносители покупают ЕС, Япония, Южная Корея, Вьетнам, Бразилия, Саудовская Аравия (всего не менее 40 стран). Другими словами, таможенные войны, де-факто, возвращаются.Этот закон, который уже год пролежал в обеих палатах, мог бы пролежать там ещё столько же, если бы не совокупность нескольких фактов: приближение переговоров Трамп-Си, которые должны состояться 24 сентября. Этот закон - единственный козырь в руках Трампа, который вступает в переговоры с очень слабой позицией.

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США застряли в Иране без каких-либо ближайших перспектив установить контроль над Ормузом. Более того, выход хуситов к Баб-эль-Мандебскому проливу и удары по главному нефтепроводу СА могут блокировать Саудовскую Аравию. Трампу просто нужно просить лидера Китая о помощи на Ближнем Востоке (других вариантов разрешения этого конфликта у него нет). Но он может о чем-то просить, имея в руках хоть какой-то козырь.

И здесь Трамп возвращается к своему излюбленному козырю - торговым войнам. Их результативность явно невысока, поскольку США критически зависимы от китайских редкоземельных металлов. Но с точки зрения Трампа это лучше, чем ничего.Принятие этого закона, безусловно, обусловлено возможной потерей республиканцами контроля над Конгрессом и необходимостью укрепить позиции Трампа до конца его срока полномочий (отменить этот закон практически невозможно, поскольку у демократов не будет 2/3 голосов).И, наконец, республиканцы, в силу поворота MAGA в сторону Украины, будут апеллировать к этому закону в ходе предвыборной кампании.

Здесь нужно еще раз подчеркнуть. Этот законопроект - не об Украине. Он об укреплении позиций Трампа. Логика введения тех или иных пошлин будет связана лишь с двумя факторами: во-первых, ситуативная тактическая игра Трампа по оказанию давления на партнеров и тех, кого он считает врагами. А, во-вторых, он искренне считает, что его таможенная политика будет стимулировать реиндустриализацию США. Предыдущие пошлины Трампа действительно стимулировали частичное возвращение производства и внутренние инвестиции, но более широкое оживление американской промышленности, по-видимому, было в значительной степени обусловлено высокотехнологичными инвестициями, прежде всего спросом, связанным с искусственным интеллектом, а не самими пошлинами.

Но Трамп всё это приписывает своей таможенной политике и на этом он попытается строить свою стратегию и в дальнейшем. Нынешняя война на Ближнем Востоке делает российскую нефть практически безальтернативной. И даже введение новых пошлин на Китай и Индию не приведёт к остановке экспорта в эти страны. Они, как обходили санкции Трампа раньше, так и будут это делать. К сожалению, говорить о том, что закон Линдси Грэма остановит российский нефтяной экспорт, сейчас не приходится.

Помимо всего прочего, ограничение возможностей такого игрока, как Саудовская Аравия, делает российскую нефть практически безальтернативной. Повторюсь: Трампу нужен этот закон как часть игры с Китаем. Причем игры, в которой у Трампа очень слабые карты. И высока вероятность того, что в переговорах между США и Китаем речь пойдет о Ближнем Востоке, а не об Украине.

У США сейчас нет возможности перевернуть ситуацию. Наиболее вероятный сценарий - очередное ограниченное соглашение о торговом перемирии. Вопросы Украины и Ближнего Востока, а также вмешательство Пекина в эти вопросы - это уже гораздо более сложная сделка, которую Китай готов рассмотреть исключительно при условии значительно более широких уступок со стороны США. Готов ли к этому Трамп - открытый вопрос. Но вероятность такого сценария, к сожалению, низкая. Перед выборами идти на такие уступки Трампу довольно рискованно. Он может пойти на них только в том случае, если будет уверен в 100-процентном успехе (остановка войны, возможность преподнести мир как достижение).

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О личности: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко по специальности "Украинский язык и литература", в 1998 году - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель "Эспрессо ТВ", соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", - пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023).

С сентября 2023 года по настоящее время - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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