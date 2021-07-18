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Встреча Байдена и Меркель: печальный итог для Украины

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

18 июля 2021, 06:30

Позиции двух стран по Северному потоку-2 не изменились – Штаты на словах выступают против, но сказать, что по итогу встречи вновь введут санкции - нельзя.

Байден, Меркель
Ангела Меркель и Джо Байден встретились в Вашингтоне / Фото Reuters

15 июля в Белом доме состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. По результатам переговоров во время совместного брифинга Меркель и Байден сделали ряд заявлений. В частности, стороны заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, высказались о строительстве газопровода Северный поток–2 и подписали двустороннюю Вашингтонскую декларацию о сотрудничестве.

Эта встреча была нужна обоим сторонам. Штатам, потому что без Германии они не могут создать эффективную антикитайскую коалицию в Европе, а Германии Штаты нужны, так как это их главный заокеанский союзник и портить отношения с ними никто не хочет. Кроме того, Германии нужно сохранять сотрудничество со Штатами, чтобы противодействовать влиянию других стран и играть на балансе с Китаем, Турцией и т.д.

Подписанная декларация больше закрепила Германию в роли одного из главных европейских союзников США в их внешнеполитической стратегии.

Стоит отметить, что Украина не была важной темой на этих переговорах, так как в этих схемах мы второстепенны - нас обсуждают лишь в определенных аспектах.

В целом позиции двух стран по Северному потоку-2 не изменились – Штаты на словах выступают против, но сказать, что по итогу встречи с Меркель вновь введут санкции - нельзя. Вероятно, США уже достигли компромисса о том, что СП-2 нужно достраивать. Скорее всего, его введут в эксплуатацию, максимум, могут затянуть этот процесс, если нужно будет поторговаться, но по большому счету фокус смещается в сторону решения о компенсациях Украине за запуск газопровода и как минимум гарантировать Украине транзит газа после его достройки (правда, в каких объемах – неизвестно).

Читайте такжеСеверный поток-2 достраивают: почему Европа на самом деле нам "не должна"В этом случае Украине ничего не остается, кроме как выбить для себя большую цену – тут мы можем и должны торговаться. Худшее, что может сделать Украина – это просто взять деньги. Хотя лучшее, что можно было бы сделать, пользуясь этой ситуацией – кроме гарантирования минимальных транзитных объемов, Украина может просить помощи в рамках переформатирования своей энергетической структуры под новые водородные потребности Европы. То есть, раз уже такое дело, чтобы Европа помогла нам модернизировать нашу ГТС и, возможно, переоборудовать ее под будущие поставки ГТС, о чем уже говорит Германия, ведь уже окончательно стало ясно, что никто не собирается останавливать СП-2.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

новости США новости Германии Ангела Меркель Джо Байден Северный поток-2 Илия Куса новости Украины и мира
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