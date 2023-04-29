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Все решится в Украине и украинцами – на поле боя

Леонид Гозман
29 апреля 2023, 19:20
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Путину все равно, сколько его подданных останется в земле Украины и сколько вернется без рук – без ног.
Владимир Путин
Путину все равно, сколько его подданных останется в земле Украины, считает Гозман / скриншот YouTube

У Путина нет высоких технологий, мотивированных солдат, растущей экономики.

Он не популярен и не авторитетен (был бы популярен, имел бы харизму, народ возмутился бы решением Гааги выдать ордер на его арест, а так всем плевать). Но у него есть две вещи, которые могут сыграть в длительной войне.

Во-первых, он может сколько угодно снижать уровень жизни людей – от их мнения он не зависит. НИКОГДА он не сократит расходы на войну ради того, чтобы люди не голодали, не замерзали и так далее – плевать он на это хотел.

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Он посадит народ на карточки, он вернет блокадные нормы хлеба, будет насильно мобилизовать на работу в ВПК, но войну не остановит.

Во-вторых, ему все равно, сколько его подданных останется в земле Украины и сколько вернется без рук – без ног.

Его не волнует неизбежный крах целых отраслей хозяйства от того, что всех трудоспособных людей забрали в армию. Его вообще ничего не волнует – он самодержец, живущий в мире иллюзий и не желающий знать, что происходит на самом деле.

А потому надежды некоторых западных людей, что у него кончатся деньги, столь же необоснованны, как и надежды на народное восстание. Все решится в Украине и украинцами – на поле боя.

А Запад, если не хочет войны на территории мирного пока Европейского Союза, должен дать Украине все оружие, которые им нужно для победы над агрессором. Кстати, победа украинцев – единственный шанс России на возрождение.

Источник

война в Украине Леонид Гозман
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