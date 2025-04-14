Москву дешевле похоронить, чем ждать её исправления

До 20 апреля придётся дать какой-то ответ Трампу, который не намерен ждать его вечно.

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Горящий кремль, иллюстрация / ua.depositphotos.com

Новость о взятии в плен двух китайцев на Сиверщене, появившаяся 8 апреля, несколько заслонила заседание Совбеза ООН, проходившее в этот день о ракетной атаке ра**истов на Кривой Рог. Заседание примечательно докладом замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Тома Флетчера и заявлением небензи, спецпредставителя РФ. На это полезно взглянуть в контексте переговоров в Стамбуле 10 апреля и поездки 11 апреля Виткоффа в Петербург для встречи с "путиным".

Доклад Тома Флетчера открыл заседание Совбеза ООН и касался не только Украины. Флетчер недавно вернулся из Уганды, а в декабре был в Украине и посещал Купьянск. На основании увиденного он назвал ООН безнадёжной организацией. В финале доклада он чётко обозначил два вывода.

Первый – ООН не способна прекратить войны и в результате происходит профанация права. Флетчер назвал это кризисом права. Это можно назвать и кризисом мировой бюрократическо-юридической цивилизации, когда правила озвучены и формально их все признают, но нет механизма наказания нарушителей и привлечения их к ответственности. Даже в таком случае как война.

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Отсюда Флетчер сделал второй вывод, если ООН не может прекратить войну, прежде всего российско-украинскую, на чём он постоянно делал акцент, то должно следить, чтобы войны шли по правилам. В аспекте работы Флетчера это означает спасение гражданского населения, но для этого ООН не хватает денег. Поэтому Флетчер грустно констатировал – увеличьте бюджет ООН, чем больше увеличите, тем больше мы спасём людей, если вы не можете прекратить их массовое убийство.

Том Флетчер – честный человек и ответственный чиновник, подавленный тупиковостью ситуации, и ищущий частичный выход, если лично он не может изменить всю парадигму. Например, исключить РФ из ООН или направить полицию для ареста правительства РФ на фоне того, что с 24 февраля 2022 г. по январь 2025 г. было более ста заседаний Совбеза по агрессии РФ в Украине. Как заметили в своих выступления представители от Панамы и Греции – две недели назад в этом зале мы уже обсуждали агрессию РФ, и вот опять.

По факту имеем дурную бесконечность. Флетчер наглядно иллюстрировал её цифрами. За март 2025 г. от российских обстрелов погибло не менее 164 гражданских лиц в Украине и 910 получили ранения. Это на 50% больше, чем в феврале и на 71% больше, чем в марте 2024 г. Больше, вопреки утверждению Москвы, что с 18 марта она установила перемирие. Всего, с 24 февраля 2022 г. по 31 марта 2024 г. от российских бомбёжек погибло 12 тыс. 910 мирных жителей, среди них – 682 ребёнка, и 30 тыс. 700 людей получили ранения и увечья. Флетчер отметил, это лишь подтверждённые цифры его комиссариата, но реальные выше. В Кривой Рог его сотрудники прибыли уже на следующий день после убийства, совершённого военными РФ.

Небензя выступал после Флетчера и ожидаемо продолжил гонять фейк, что российская армии никогда не убивала и не убивает безоружных людей, тем более в Кривом Роге. Их всегда убивает "непрофессиональное украинское ПВО". Почему украинское ПВО должно сбивать российские ракеты, небензя пояснять не стал, чем замкнул на себе порочный круг, о котором говорил Флетчер.

Небензя действовал по инструкции. Но не учёл, что пришло время этот круг разорвать и устранить РФ как его причину и источник, а не бесконечно собирать через ООН деньги на бинты. Если свести российскую проблему только к финансовому аспекту, то очевидно, что Москву дешевле похоронить, чем надеяться на её исправление. Персонажи типа небензи – неисправимы.

Это очевидно не только Флетчеру, но и команде Трампа. Зная склонность американцев всё измерять, включая события истории, в том числе в деньгах, следует предположить, что администрация Трампа давно имеет калькуляцию похорон Московии. Это не шутка – с 1960 г. два историка в США ввели понятие клиометрия как метода измерения событий. Они не были абсолютными оригиналами. Военные и экономические историки давно применяли такой подход, но без системного теоретизирования. В итоге американцы даже подчитали ради интереса, что мог купить Иуда за 30 сребреников в США, переведя их в доллары по курсу, и попутно убили миф об экономической неэффективности рабства.

Поэтому можно утверждать, что смета похорон РФ у Трампа имеется, причём в разных вариантах, иначе американцы не были бы американцами. В качестве юридического и морального обоснования можно использовать краткий доклад Флетчера в Совбезе, а если потребуется, то написать несколько томов.

В результате Трамп, опираясь на эту смету, дал 10 апреля в своей "Социальной правде" директиву кремлёвцам с требованием немедленно прекратить войну против Украины. Для лучшей доходчивости опять напомнил, что вторжение 2022 г. не состоялось бы, если бы он был президентом. Поскольку сейчас Трамп президент, то это недвусмысленное указание кремлёвцам, что им пора закругляться с войной и принять его план. Иначе он выберет одну из смет похорон РФ. На размышления дал время до 20 апреля, и оно на исходе.

Об этом Трамп и напомнил им на фоне переговоров в Стамбуле и обмена в Эмиратах гражданки РФ и США Ксении Карелиной, осуждённой на 12 лет колонии за перевод 100 долларов украинской организации в США, на Артура Петрова, гражданина ФРГ и РФ, осуждённого за поставки с Кипра микроэлектроники армии ра**истов. Но переговоры в Стамбуле увязли в частностях, и на главный вопрос РФ не дала чёткого ответа.

Поэтому на следующий день Виткоффу пришлось срочно лететь в Петербург, откуда он вернулся с отрицательным ответом – кремлёвцы настаивают на признании оккупации ими четырёх областей Украины и лишь взамен на это обещают прекратить войну. Это "утечка" в "Рейтер" с ссылкой на пять источников и два официальных лица.

Официально на данный момент ни Вашингтон, ни Москва ничего не заявляли об итогах встречи. Виткофф тоже молчит. У него основная функция – почтовый голубь – принял и доставил. Вспомогательная – реклама еврейства, для чего он и сходил в главную синагогу Питера в сопровождении дмитриева. После этого рашаСМИ и кремлёвцам должно быть вроде как нелогично кричат о "укронацистах", если за них демонстративно вписался еврей Виткофф. Администрация Трампа по инерции всё ещё разыгрывает карту Байдена с еврейством Зеленского, а Москва в качестве контрмеры регулярно делает в ООН хода темой оккупации Голан, забывая, что сама оккупирует авиабазу и порт в Сирии.

Молчание Москвы и Вашингтона об итогах встречи Виткоффа с "путиным" имеет простую причину. Кремлёвцы не рискнули заявить за неделю до Пасхи, что посылают Трампа ко всем чертям с его предложениями мира, а Трамп не спешит погружаться в сметы похорон РФ. Обе стороны готовятся к третьему финальному раунду переговоров в Эр-Рияде на этой неделе и не спешат его отменять.

Два китайца из оккупационной армии РФ, попавшие в плен в Украине, а не в Курской области как солдаты КНДР, сильно испортили манёвры Москвы к 9 мая и обнулили весь китайско-бразильский "мирный план". Разведки США и Великобритании, начавшие раскрывать схемы вербовки китайцев в оккупационную армию РФ, добивают этот план. Если бы кремлёвцы нанимали китайцев для охраны "Уралвагонзавода" это было бы одно. Но они нанимают их для участия в войне на территории Украины, а это совсем другое. С таким багажом Пекин не может называть себя нейтралом и выступать с планами мира.

Это информационная бомба, не менее мощная, чем война пошлин между США и КНР. В её контексте и война пошлин скоро будет восприниматься иначе, чем каприз Трампа. На таком фоне Иран, не позволяющий РФ вербовать своих граждан для войны с Украиной, и начавший с США переговоры в Омане, выглядит явно меньшим злом. Тем более, что Иерусалим для мусульман тоже священный город и его нельзя сносить ядерным ударом.

Предостережением кремлёвцам перед третьим раундом переговоров стало и интервью Келлога, тоже случайно 11 апреля появившееся в британской "Таймс". Предостережением, если они не примут директиву Трампа, то придётся открывать сметы похорон РФ.

Украина могла бы внести пункт в эти сметы, если бы на Банковой не стали возмущаться словами Трампа о якобы кредите в 350 млрд. долларов от Байдена, а уточнили, что не 350, а 500 млрд. и всё израсходовали на отражение агрессии РФ. Трамп согласился бы с такой поправкой, а мы перевели бы стрелки с погашением "кредита" на РФ и вписали бы эти 500 млрд. в смету репараций, заверенную президентом США. Но на Банковой не оказалось сообразительных из КВН, или "кроты" поняли, что за такое Москва мигом обнулит их счета по всему миру.

Интервью Келлога появилось, так как он сменит Виткоффа в переговорах с РФ, если тот не добьётся к Пасхе результата. Можно сказать, коммивояжёр Виткофф – это добрый полицейский, умеющий войти в положение, а генерал Келлог – злой полицай, сидящий в засаде. Поскольку Виткофф миссию ещё не закончил, то Келлог в интервью уточнил, что США не будут размещать своих миротворцев в Украине. Логичное уточнение, поскольку США позиционируют себя как посредника, а роль стороны конфликта отводят Европе. Отводят так уверенно, что Келлог даже обозначил, где в Украине разместятся британские, французские и другие миротворцы.

В унисон ему "Фигаро" поместила с 10 на 11 апреля большое интервью с полковником Жеромом, который с группой из 30 солдат находился в Румынии и занимался изучением местности для размещения французских войск. Резюме из него – военные уже знают, где они разместятся в Румынии вдоль границы с Украиной и Молдовой и по каким дорогам выдвинутся на восток, если возникнет необходимость.

Публикацию в "Фигаро" можно считать предостережением, а можно и случайностью. Такой же, как заход танкера "Kiwala" из подсанкционного флота РФ в воды Эстонии 11 апреля и его задержание. Эстонцы задержали танкер, так как он шёл без флага, а до этого полгода ходил под флагом Джибути. Капитан танкер китаец, и почему он не поднял флаг выясняет следствие. Очень похоже на провокацию со стороны РФ, чтобы иметь основание для претензий к Эстонии.

Это уже третий корабль РФ, задержанный Швецией, Германией, а теперь и Эстонией, вероятность нападения на которую, с целью посмотреть на работу статьи 5 устава НАТО, считается высокой. Особенно, если Москва не примет директиву Трампа о прекращении войны и продолжит требовать четыре области Украины и Крым. На неприемлемость этого требования де-факто указал Келлог, когда разъяснял, его описание в "Таймс" размещения миротворцев в Украине нельзя трактовать как согласие Трампа с этим требование РФ.

Поездка Виткоффа в Петербург явно не сдвинула ситуацию с мёртвой точки. В кремле всё никак не могут определиться со сценарием собственных похорон и форматом участия в них членов "политбюро" и российской бюрократии в целом. Но до 20 апреля придётся дать какой-то ответ Трампу, который не намерен ждать его вечно, но может приостановить процесс подготовки похорон РФ, подобно тому, как приостанавливает повышение пошлин тем, кто идёт на сотрудничество. Пока готовность кремлёвцев к сотрудничеству большой секрет даже для профессора Соловья и его источников, знающих всё про кремль.

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Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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