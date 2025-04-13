Удар по Сумах: почему не смогли сбить ракеты

В мире не существует достаточно противоракетных комплексов, чтобы прикрыть крупные города Украины.

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Последствия удара по Сумам / Коллаж: Главред, скриншот

Перехватить две баллистические ракеты "Искандер М", которые ударили по Сумах, на сегодня Украина технически неспособна. И речь вовсе не о том, что российские ракеты вроде бы стали более совершенными, поэтому перехватывать их стало труднее.

Точность баллистической ракеты напрямую зависит от того, насколько точно фиксируются ее координаты в пространстве и скорость в конце активного участка траектории - в момент выключения двигателя. Сейчас враг ставит на ракеты улучшенные антенны связи со спутниками, в первую очередь, это касается северокорейских аналогов "Искандера", соответственно, их точность улучшилась с 500 метров до 50 метров.

Но на баллистическом участке траектории ракета фактически не маневрирует, она может немножко подрабатывать рулями, но на возможность перехвата это почти не влияет. Потому что падение на цель происходит по законам земного притяжения, которые поменять не способна даже российская Госдума.

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Проблема в том, что по причине высокой скорости падения на цель баллистическую ракету могут перехватывать лишь несколько зенитно-ракетных комплексов в мире, и то на каждую вражескую ракету надо для гарантии выпустить три-четыре своих. То есть, чтобы надежно прикрыть даже областные города Украины, в мире не хватает имеющихся ракетных комплексов и ракет к ним.

Ранее ра**исты довольно редко били баллистикой по центральным районам крупных городов, да еще и во время скопления людей, как в Сумах в Вербное воскресенье. Сейчас путиным принято решение перейти к откровенному террору мирного населения с максимальным использованием КАБов, ракет всех типов и "шахедов", тактика использования которых действительно усовершенствовалась (писал об этом в предыдущем посте).

Целью попытка запугать украинцев и заставить руководство страны пойти на любые, даже самые несправедливые условия прекращения огня, только чтобы прекратить атаки с воздуха с большим количеством жертв. И такому людоедскому плану Путина потакает аморфная позиция переговорщиков от США вроде С. Уиткоффа, который никоим образом не пытается поставить страну-агрессора на место, а наоборот, настойчиво ищет аргументы в ее пользу.

Конечно, при таких условиях у мирового террориста Путина руки оказываются свободными для любого преступления. А Д. Трамп еще и добавляет абсурда, рассказывая о "прогрессе в мирных переговорах". Ну, разве что считать "прогрессом" то, что в январе после российского удара по Сумах погибло 9 украинцев, а сейчас уже 32 жертвы.

И вся эта оторванная от жизни риторика президента США вместо того, чтобы с тем же упорством, с которым он манипулирует тарифами, давить на Россию для реального прекращения войны.

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Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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