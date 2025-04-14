Переговоры после пошлин Трампа: как использовать недоговороспособность Путина

После введения и затем отложения пошлин Трампом, ускорился процесс попытки создания двухполярного мира.

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Выход России из переговоров открывает для нас окно возможностей / фото: kremlin.ru

Главное отличие от 1945 года, как бы это парадоксально ни звучало, слабость двух гегемонов.

Собственно, именно ускорение процессов нужно и США, и Китаю (точнее, Китай принял вызов по ускорению), чтобы попытаться преодолеть эту слабость. А преодолеть ее можно на сегодня исключительно одним способом: создав более крупные экономические союзы вокруг себя.

Концепция обоих гегемонов кардинально противоположна: США предлагает дружбу через льготный доступ к глобальному супермаркету (своему рынку). Китай предлагает инвестиции в логистику и инфораструктуру для того, чтобы расширить рынок сбыта для своих производителей.

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В целом, обе модели рабочие, потому что они дают следующие важные для элит своих союзников (и не только) преференции:

1. Доступ к зарабатыванию денег. При этом, важно, что оба гегемона, принимая глобальные правила игры по отмыванию средств, четко осознают: борьба с коррупцией, лучший способ, как внутреннего, так и внешнего контроля элит (поддержание полицейских функций, если хотите). Просто подходы к "обвинениям в коррупции" разные.

2. Обе страны гарантируют, в пределах приличия, неприкосновенность своим ставленникам (в худшем случае им дадут политическое убежище).

3. Обе страны предлагают образ будущего (элита периферии понимает куда и как она может двигаться). Правда Китай имеет один существенный недостаток: отсутствие своего Голливуда, но это тема для более длинного текста.

4. В то же время эта концепция имеет одну глобальную проблему: ни Китай, ни США не хотят брать на себя военные обязательства практически нигде в мире. Это главная болевая точка этой концепции, потому что оба гегемона, как максимум, говорят о поддержке оружием.

Итак, что мы имеем "на выходе" сейчас?

Прежде всего надо говорить о том, что новая модель миробытия только создается (и не факт, что будет создана в относительно короткий промежуток времени. Напомню, главная проблема этой модели - слабость гегемонов.

Во-вторых, сейчас идет "война" не за третий мир, а за страны-региональные лидеры. Тот, кто перетянет на свою сторону большинство из них, получит временной лаг для своего укрепления. Давайте вспомним, что наименьшие пошлины получили, к примеру, Турция и Египет. И логика здесь не только в экономических вопросах, но и в вопросах безопасности, мощности армий и амбиций самих стран.

В-третьих, и я не устану об этом говорить, ключевой "точкой напряжения" стала Европа, которая является главной в том смысле, что тот, кто получит ее в союзники, получит весомые экономические преимущества. И именно поэтому переговоры в треугольнике Украина-США-ЕС становятся более важными для нас, чем переговоры Украина-США-Россия (тем более, что Россия, де-факто, вышла из этих переговоров.

И, в-четвертых, выход России из переговоров, открывает для нас окно возможностей в том плане, что едва ли не впервые за последние 80 лет, большие слои европейских и американских элит начинают (начнут) осознавать, что само существование России в ее нынешнем формате является угрозой, особенно, если она является частью "китайского мира".

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Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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