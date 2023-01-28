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Воевать придется значительному количеству украинцев

Виктор Андрусив

Исполнительный директор Украинского института будущего, общественный деятель, кандидат политических наук, аналитик и публицист, автор книги «Изменить Будущее»

28 января 2023, 08:20
Мобилизация и подготовка солдат в Украине становится решающим фактором победы.
Воевать придется значительному количеству украинцев
Воевать придется значительному количеству украинцев, считает Андрусив / 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна

Ключевые стратегические решения и диспозиции сторон в начале 2023.

1. Передача танков является окончательным доказательством того, что Запад принял решение завершить войну в этом году на поле боя. Это означает, что Украина получит все необходимое вооружение для победы россии на своей территории. Включая самолеты, дальнобойные ракеты и тому подобное. Однако, это оружие будут предоставлять постепенно.

Запад придерживается базовой модели, суть которой заставить путина признать, что он не может выиграть войну. Поэтому каждым новым решением или шагом ему отправляют такой сигнал и смотрят на его решение. Если это не ведет к отказу - они повышают ставки.

2. Санкции приобретут реальные формы. 5 февраля вступают санкции на запрет перевозки нефтепродуктов. Это решение может нанести очень серьезный удар по российской экономике, поскольку может уменьшить доходы на 40%. Вместе с этим Запад усиливает контроль за соблюдением санкций. Это означает, что в этом году будут и жесткие разговоры с Индией и Китаем. Хотя последние уже уменьшают закупки российской нефти и опускают ее цену до уровня себестоимости.

3. Мобилизация и подготовка солдат в Украине становится решающим фактором победы. Когда в декабре говорили, что мобилизация не нужна, то имели в виду, что у нас достаточно сил против сил врагов. Но враг ввел свои мобилизованные резервы сразу без должной подготовки. В результате этого мы тоже понесли значительные потери и обессилили бригады. Они нуждаются в восстановлении. Также мы свой наступательный потенциал начали использовать для защиты Бахмута и других направлений. Это означает, что мы должны накопить новый потенциал плюс подготовлять кадры для использования западного наступательного вооружения.

Должны принять тот факт, что воевать придется значительному количеству украинцев. И это вопрос нашей победы или поражения. Мы не выбирали войну, но должны воевать, чтобы выжить. Поэтому чем больше мужчин придет служить, тем ближе наша победа.

4. Россия все больше загоняет себя в ловушку. У каждого есть порог потерь. У русских он очень высокий, но тоже существует. По разведданным Вагнер понес такие потери, что не может продолжать набирать зэков предыдущими темпами. Это значит, что тактика, использованная под Соледаром и Бахмутом, когда под угрозой расстрела гнали на убой тысячи солдат, которые обнаруживали наши позиции и обессиливали наших ценой своей жизни - кончается. Воевать подобным образом российские регулярные войска не могут, и конфликты между руководителем ДШВ Теплинским и Герасимовым - этому яркое доказательство. Более того, эта тактика не может иметь широкого применения, поскольку у россиян большие проблемы со связью, и вагнеровцы наступают с дешевыми моторолами, которые легко прослушиваются.

5. На фоне отсутствия видимых успехов в российских военных элитах начинаются срачи. Генерал-катастрофа Суровикин устранен, а вместе с ним из публичного эфира убрали Кадырова. Пригожин в открытом конфликте с Шойгу и Герасимовым. Все вместе они в публичном конфликте с Гиркиным. Путин продолжает переставлять кровати в борделе, и по большому счету на поле боя ничего не меняется.

Между тем единственное, что позволяло русским продвигаться и наносить нам потери - артиллерия, выдыхаемая. Если летом они стреляли 20 против 1 нашего, то в декабре уже 5 против 1, а в марте будет 2 или и 1 к 1. Без артиллерийского вала русские генералы воевать не умеют.

6. Цели Путина на этом этапе войны остаются размыты и формируются как "не проиграть". Фактически, россияне готовятся отстоять захваченные территории, запугать нас возможными новыми наступлениями, и добиться переговоров с выгодных позиций. Это единственное, что может быть рациональное. Но поскольку рациональность не их сильная сторона, угадать, что в больной голове старика, сложно.

7. Ближайшие месяцы будут происходить битвы за "моральный дух". Ни один из городов, которые штурмуют россияне, на сегодня не играет стратегической роли, то есть когда потеря может привести к поражению в войне. Поэтому сражения за эти города носят характер борьбы за моральный дух народов. Взятие хотя бы каких-то населенных пунктов должно подтвердить россиянам, что СВО "движется по плану". Зато оборона этих городов держит наш моральный дух и веру в победу. Чем дольше россияне не могут ничего захватить, тем ближе упадок морального духа и веры путину в россии. Тем более будут сраться российские военные между собой.

И тем успешнее будет наше наступление.

Источник

война в Украине Виктор Андрусив
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