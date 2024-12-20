Напротив мобилизация ненавистных депутатов, чиновников, судей, прокуроров, ментов, военных пенсионеров и всех незнакомых людей вызывает восторг.

https://opinions.glavred.info/voyna-vsem-nadoela-10623662.html Ссылка скопирована

Война в Украине / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот с видео

Война всем надоела. Нет, в сети по-прежнему много контента о войне, но со знаком "плюс" оцениваются уже не только победы, но и тотальная критика командования, военно-политического руководства, ругань в адрес генералов-мясников и проклятых тцкашников.

Какой-то серьезный анализ происходящего не интересует общественное мнение: народу надо сказать только, кто очередной содаль, или новый залужный, чтобы первого распяли, второго расцеловали. Но только чтобы больше никакой мобилизации! Любая мобилизация, даже безобидная, трудовая мобилизация "детей", женщин, близких родственников или себя любимого, вызывает категорическое отрицание.

видео дня

Напротив мобилизация ненавистных депутатов, чиновников, судей, прокуроров, ментов, военных пенсионеров и всех незнакомых людей вызывает восторг. Пусть воюют аватары и дураки, а еще эти добровольцы, которые виноваты в затягивании войны. И вообще народ начинает прозревать и переосмысливать, и Бойко не оригинален - ведь известно, что если бы не Майдан - войны бы не было, и доллар был бы по восемь. Все просто в офисе простых решений.

Народ хочет перемен, не хочет воевать, верит во всемогущество Трампа и ждет предстоящих выборов, как детского праздника. Только что же остается делать нам? Плюнуть на все, воткнуть штык в землю, и пойти домой? Почему часть народа, которая воюет, должна обеспечивать фантазии тех, кто не воюет? Почему?

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред