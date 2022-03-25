УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Война с Россией надолго: почему Украине рано расслабляться

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

25 марта 2022, 20:55

России кровь из носу нужен серьезный результат, и у нее достаточно ресурсов, чтобы продолжать наносить удары по Украине.

Ликовать в ожидании, что орки вот-вот побегут и начнут бригадами переходить на нашу сторону – значит недооценивать Россию и переоценивать наши возможности
Украине еще рано расслабляться, так как у России еще есть силы, и она в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие / Макс Левин

Когда началась Вторая Карабахская война, я внимательно следил за телеграм-каналами обеих сторон и СМИ. Спустя какое-то время, где-то день на 25-30-й, я отписался от практически всех армянских каналов, потому что там шел такой поток пропаганды, что становилось очевидным, что невозможно понять, что реально происходит. Армяне постоянно себя убеждали в сумасшедших победах, тогда как беглый взгляд на карты и чтение сводок, где идут бои, убеждали в обратном. Вот и Украине важно не повторить эту ошибку Армении.

Радостные вопли "Чернобаевка 10:0" бодрят, но легко повторить ошибку армян, впав в безудержную экзальтацию по поводу наших побед. Перед этим уже была ошибка Зеленского и его команды, которые верили, что "Велике будівництво" решит кучу проблем. Потому из фокуса приоритетов ушла Россия, которая готовилась к новому витку агрессии.

Сегодня многие расслабились и уже начали строить планы, как вернутся в Киев или что-то в этом роде. Не расслабляйтесь. Это все надолго, и украинцам нужно привыкнуть жить в логике длинной войны. Я детально это объяснял в текстах "Туман войны: каких ошибок нужно избежать Украине в Третьей мировой войне" и "Почему Путин нанесёт ядерный тактический удар по Украине. Послание украинцам – последним свободным людям на Земле".

Читайте такжеРоссия свихнулась надолго: почему Европе не избежать участия в третьей мировой

Сейчас нужно меньше смотреть на Чернобаевку, а больше – на районы Изюма и Волновахи, а также Мариуполь, который, истекая кровью, держит вокруг себя группировку вражеских войск. Именно там формируется ситуация, которая в значительной степени определит и дальнейший ход войны, и ход переговоров с Россией. Минобороны РФ сделало заявление о том, что сейчас сосредоточится на выводе оккупационных войск на административные границы Донецкой и Луганской областей. России кровь из носу нужен серьезный результат, и она имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать наносить удары по Украине.

Об этом же говорил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

"Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты – по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам", – сказал Грузевич на брифинге в украинском медиа-центре в Киеве в пятницу.

Читайте такжеНедолго смеялись российские Искандеры: почему РФ не удастся пополнить запасы закончившихся ракет

Он также отметил, что у ВСУ есть информация, что Россия проводит мобилизацию в Дагестане, подтягивает свежие силы.

"Но вы же понимаете, чтобы они оказались под Киевом, надо время. По воздуху эти силы не появятся. Силы у него еще есть, поверьте мне, и он в ближайшее время будет пытаться вводить их в действие", – добавил Грузевич.

Читайте такжеПочему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофой

Поэтому в Украине и элите, и обществу крайне важно сохранить адекватность восприятия обстановки. Оценка тех или иных действий ВСУ, исходя из понимания ситуации в информационном пузыре, чревата серьезными проблемами. Ликовать в ожидании, что орки вот-вот побегут и начнут бригадами переходить на нашу сторону – значит недооценивать Россию и переоценивать наши возможности.

Армения в 2020 году четко показала, чем заканчивается война, которая ведется по правилам собственного информационного пузыря.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

viber
война в Украине вторжение России Юрий Романенко Война в Карабахе
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 24 марта 2022: Ракам – удачные совпадения, Весам – потери, Водолеям – деньгиГороскоп на сегодня, 24 марта 2022: Ракам – удачные совпадения, Весам – потери, Водолеям – деньги Самые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиакаСамые надежные друзья во время войны: названы три знака зодиака Сколько продлится война в Украине: астролог предсказала опасный период и дату восстановленияСколько продлится война в Украине: астролог предсказала опасный период и дату восстановления Не ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный экспертНе ждите скорого окончания войны, она продлится не менее пол года – военный эксперт Активные боевые действия в Украине прекратятся через две-три недели - АрестовичАктивные боевые действия в Украине прекратятся через две-три недели - Арестович

Последние новости

23:29

В Украину ворвется снег и мощный ураган

23:19

"Исчадие ада": Данилко рассказал о знакомстве с ПутинымВидео

22:56

Сборище мародеров и наемников: в разведке пообещали оккупантам "ад" в УкраинеВидео

22:49

Российский телеведущий отрекся от РФ и вступил в Киевскую Тероборону

22:30

Почему нужно обязательно есть орехи каждый день во время войны

Реклама
22:07

ВСУ перешли в контрнаступление: Данилов назвал ключевые направления удараВидео

21:59

"Настоящие украинцы": Монатик спас жизнь военному от пуль оккупантовВидео

21:33

Появились снимки российского корабля, который мастерски уничтожили украинские защитники в БердянскеВидео

21:32

Рашистов выбивают из Херсона: в Пентагоне раскрыли направление удара ВСУВидео

21:26

"Они увязли": посол США в НАТО перечислил промахи армии Путина и назвал победителя в войне

20:55

Война с Россией надолго: почему Украине рано расслаблятьсямнение

20:53

Путин двигается к плану Б: аналитик раскрыл его опасность и спрогнозировал эффект санкций против РФ

20:46

Новый формат безопасности для Украины: у Зеленского назвали вероятные страны-гарантыВидео

20:30

Под Киевом оккупанты разозлились и переехали танком своего командира - СМИВидео

20:25

Гороскоп на апрель 2022 года для Козерогов: дурная слава, дежавю и неожиданная беременностьВидео

20:20

Россия может использовать в Украине зарин: чем опасно и что нужно знатьВидео

20:19

"Рашисты выпустили шесть крылатых ракет": РФ нанесла мощный удар по Винницкой областиВидео

20:17

Война в Украине грозит стать затяжной: чем это опасномнение

20:10

Приметы на 27 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:53

"Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено": олигарх РФ рассказал о жизни под санкциями

Реклама
19:30

Умерла вдова Василия Стуса Валентина Попелюх

19:21

Против России действуют самые тяжелые в мире карающие санкции - БайденВидео

19:17

Россия за месяц войны превратилась в худшую копию Северной Кореимнение

19:08

Минобороны РФ дало "заднюю": штурм украинских городов якобы не планировалсяВидео

19:05

Когда Путин применит ядерное оружие и в чем он превосходит США - ответ разведчика

18:55

Могильник российских сил: на Сумщине появилась "локальная Чернобаевка" с кучей разбитой техники РФФотоВидео

18:36

"Бандера сидит на лавке и делает коктейли Молотова": Бедняков рассказал о буднях "обычных украинцев"

18:29

В Киеве заметили странное "ангельское кольцо" из дымаВидео

18:16

На площадях более 15 городов мира состоится трансляция благотворительного телемарафона в поддержку Украины Save Ukraine – #StopWarФото

18:15

"Прозревший" оккупант по телефону убеждает зазомбированную мать: "Нет здесь секретных лабораторий"Видео

18:02

"Прекрасные новости": в Мелитополе 70 оккупантов отказались воевать против Украины

17:57

Вакарчук назвал три способа, как можно остановить ПутинаВидео

17:55

У Байдена объявили о том, что Россия может напасть на территорию НАТО

17:37

Посмеет ли Путин применить ядерное оружиемнение

17:33

"После победы придется создавать новый город": мэр назвал разрушения в Харькове катастрофическимиФотоВидео

17:22

Как победить Путина: Польша, Чехия и Словения составили план спасения Украины

17:13

Украина держит сильную позицию и не откажется от требований: Кулеба опроверг заявление Эрдогана

16:58

"Я против решения Путина": в России депутат выступила с храброй антивоенной речьюВидео

16:36

Путина может убить его же дочь и эта возможность возрастает - эксперт по РФ

16:23

Вкуснейший рваный пирог из лаваша за считанные минуты: простой рецепт, который удивит каждогоВидео

Реклама
16:14

Уступки с НАТО и языком, но не по Крыму и Донбассу: Эрдоган увидел сдвиги в диалоге Украины и РФ

15:58

ВСУ ликвидировали в Чернобаевке генерала и командующего 49-й армии РФ РезанцеваВидео

15:57

Неспокойный Нагорный Карабах: как Россия решила надавить на Армению из-за Украинымнение

15:39

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

15:32

"Прочь из Украины": видео с легендарной фразой Верки Сердючки о россиянах стало вируснымВидео

15:06

Как пересадить орхидею, если нет специального субстрата: готовим грунт своими руками

15:04

Жириновский: скандальные заявления украинофоба и ненавистника ЗападаВидео

15:01

Армия Украины разгромила батальонную группу 200-й омбр оккупантов России – Арестович

14:51

Футболка с маршрутом корабля РФ вместо "Z": литовский магазин проучил своего пророссийского клиента

14:43

Война России против Украины провалилась и стала опасной для самой РФ - Гиркин

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять