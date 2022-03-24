Война Украины и России – почему проигравшая сторона потеряет все

Путин смотрит на войну с Украиной как на борьбу с еретиками, которые предали русский мир / Фото Reuters

Путин нанесёт ядерный тактический удар по Украине. И это послание украинцам – последним свободным людям на Земле.

Россия начала войну масштаба Второй мировой войны на порядок меньшей армией. В 1941-1944 годах за территорию Украины сражались миллионные армии СССР и Рейха.

Россия напала на Украину 200-тысячной группировкой войск. Её явно недостаточно для того, чтобы взять Украину под контроль. Недостаток людской силы не может компенсироваться ростом мощи обычных вооружений.

Россия потеряла около 30% своей живой силы убитыми, ранеными, больными и пленными. Сейчас она вводит в действие резервы в 60 тысяч человек, чтобы компенсировать потери. Поскольку украинская армия ожесточённо сопротивляется, то вторая волна будет утилизирована, как и первая. Да, Россия может захватить новые территории, но уровень сопротивления будет расти пропорционально потерянным территориям Украины.

Чем больше разрушений наносит Россия Украине, тем больше мотивированных мужчин и женщин будет вовлекаться в ВСУ, руководствуясь местью. При этом Украина будет опираться на тыл на Западе, отправляя туда беженцев, перенося экономику и получая взамен оружие и ресурсы. Именно так выглядит фронтир Запада, о котором так любили говорить наши политики. Надо просто знать значение слов, чтобы понимать, как придётся действовать в соответствии с означаемой ролью.

Так вот. Россия не может разрушить тыл Украины, даже если разрушит всю экономику нашей страны. Россия будет подталкивать Украину к превращению в тотально военизированную организацию. В результате она упрется в предел возможностей наступать с помощью обычных вооружений. Очевидно, что Украина в ходе этого противостояния также потеряет много людей. Я не исключаю и даже вижу вероятность того, что мы можем потерять значительную часть левого берега Днепра, а, может быть, все левобережье. Но при этом потери России будут исчисляться десятками и даже сотнями тысяч человек. Вся кадровая армия России будет уничтожена при такой интенсивности боевых действий. А она будет только возрастать, потому что Путин смотрит на войну с Украиной как с еретиками, которые "предали" русский мир.

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Украина смотрит на Россию, как на поработителя, который не имеет никаких других целей, кроме порабощения. В рабстве других Россия находит своё удовольствие. Свой смысл жизни.

Это чисто религиозная война, в которой ставка – больше, чем жизнь. Это также борьба за жизнь после жизни. Это борьба за будущее и за историю одновременно. Это борьба за право остаться в истории.

Вот почему эта война носит эсхатологический характер и для Украины, и для России. Проигравшая сторона потеряет все!

Внимательно прочитайте тексты на "Хвиле". Мой "Туман войны: каких ошибок нужно избежать Украине в Третьей мировой войне", Павла Щелина "Теория Войны: Почему Путин ведет два самых разрушительных типа войны против Украины" и Владимира Пастухова "Последняя гражданская война в России", где обрисована суть происходящего. Вы должны лишиться иллюзий, что война будет короткой, закончится полюбовно и все вернётся назад, как обычно. Это невозможно!

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Эсхатологический характер войны, которую в России уже обозначили, как войну, которую нельзя проиграть, приведёт к тому, что в какой-то момент человеческие потери России достигнут такой величины, что она не сможет двигаться вперёд. Вообще. Смрад разлагающихся трупов, который сегодня уже слышен в Буче, окутает все поле гигантской битвы. Огромные потери будут оправдывать новые огромные потери, не давая возможность отступить назад. Именно в этой ловушке оказалась Европа во время бойни Первой мировой войны.

И тогда Россия упрется в экзистенциальный вопрос, который с таким пылом на федеральных каналах задвинул "израильский эксперт" Яков Кедми – а чего стоят угрозы России, если она не может одолеть "даже Зеленского". Получается, что результат войны с Украиной для России напрямую связан с базовой скрепой России – пафосом страха. Для России принципиально важно, "щоб усі боялись і не насміхались". Россия – это большой Капитошка, для которого "насміхались = не боялись = потеря смысла жизни". Вся жизненная философия России, как и государственная политика, пронизана страхом как ключевым элементом организации общества. Исчезновение страха равноценно распаду России.

Таким образом, Украина, демонстрирующая бесстрашие перед лицом угрозы России, тождественна ее смерти. А первые лица России открыто сказали, что такая угроза может вызвать применение ядерного оружия. Глубинная ненависть Путина к Украине связана с этим. Существование свободной Украины – это отрицание всего некрофильского мира Путина и России. Жизнелюбие Украины, ее буйный, весёлый нрав прямо противоречат культу смерти, который приобрёл законченные черты в России в последние два года.

Потому философ Сергей Дацюк абсолютно прав, когда говорит, что Украина сегодня – единственно свободная страна в мире. Украина показывает, что готова умереть за свободу даже под угрозой применения ядерного оружия.

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К нашей чести, Украина буквально доказала, что она хочет более справедливого и честного мира, построенного на принципах свободного выбора.

Украина – единственная страна в мире, которая сначала добровольно отказалась от ядерного оружия и которая сегодня стоит перед угрозой уничтожения ядерным оружием только потому, что хочет быть свободной. Все болтают о принципах, но Украина буквально показала и миролюбие, и бешеное стремление защищать свою свободу, даже когда все лицемерно отказали ей в праве на жизнь.

Война Украины и России – это борьба между свободой и страхом. Происходящее сегодня в степях и лесах Украины по своему масштабу соответствует противостоянию маленьких греческих полисов с огромной Персидской империей. Именно эта борьба заложила фундамент Западной цивилизации.

Отказ Зеленского бежать из Киева под угрозой неминуемой смерти поломал логику действий и России, и Запада, и Китая. Точно так же стояли при Фермопилах 300 спартанцев во главе с царем Леонидом. Для современного жителя западного мира эта логика непонятна. Но именно эта логика сделала Запад Западом. Выиграв время, спартанцы дали Греции шанс мобилизовать силы и отразить удар персов. Сегодня Мариуполь – это Фермопилы Украины. Тотально разрушенный полумиллионный город сражается в полном окружении месяц. Сражается отчаянно и свирепо. И на этом фоне насколько мелочно выглядит парламент Германии, который спустя 10 секунд после обращения к нему президента Зеленского, перешёл к рассмотрению текущих вопросов…

Да, ребята и девчата, война Украины и России сегодня иллюстрирует насколько западная цивилизация измельчала и обветшала.

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Павел Щелин ведь прав, когда сказал, что историческая вина Европейского Союза и НАТО не в том, что они распространяли свои ценности и расширялись, а в том, что они раз за разом отказываются нести предельную ответственность за свой сакральный проект, считая, что весь мир и так уже сам по себе живет в единой системе ценностей.

Путин готов ввергнуть мир в ядерную катастрофу из-за ресентимента, который направлен на подавление воли Запада. Путин хочет, чтобы весь мир жил в страхе, как живут инфантильные россияне. Ужас мира перед Россией в глазах россиян определяет ее статус в глобальной иерархии. А только статус и погоня за ним – это суть жизни в России.

Владимир Пастухов в 2017 году написал блестящий сатирический текст "Понятийная конституция Российской Федерации". Обязательно почитайте его. Потому что это мир, который строит Путин. Это никакая не сатира, а реальная конструкция, что оформляется на наших глазах в законченную. Где кто сильнее, тот и прав. Право силы определяет все. Слабый должен подчиняться и выполнять любые требования сильного, даже самые безумные. "Нравится – не нравится, терпи моя красавица", – фраза Путина, прозвучавшая накануне войны – это суть идеологии насильников из Кремля. И эту идеологию разделяет абсолютное большинство народа России.

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Человек, народ, государство проявляются в пограничной ситуации. Как они себя ведут перед угрозой смерти, тем они и является.

В этом смысле Украина буквально является тем, что звучит в ее национальном гимне. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу", – поется там. И Украина яростно сражается. Скажу больше, сегодня Украина и есть Запад. Запад в его молодые годы, когда он говорил волевым языком. Когда человек, буквально выбирая свободу, был готов отдать жизнь, лишь бы не быть в рабстве. Рабом является тот, кто готов идти на моральные компромиссы со своим насильником.

США и Европа превратились в хоспис, озабоченный температурой в жилье и гарантированным пайком. А Путин пришёл в этот хоспис ставить ядерную клизму. Для Путина не стоит вопрос ставить ее или нет. Он все годы этим бредил, пока американские президенты пытались найти в его глазах душу. Теперь американцам и европейцам придётся самим давать ответ на вопрос – есть ли у них душа? Способны ли они на поступки, как свободные люди? Могут ли они быть такими же сильными люди, как их предки, которые шли за своей мечтой, не боясь глядеть в лицо смерти.

Сегодня Украина смотрит в лицо смерти, потому что к схватке с Путиным ее привела идея о Западе. Похоже, что Украина верит в эту идею больше, чем сам Запад. И если Украина погибнет в этой битве, то это и будет смерть Запада. И тогда украинцы будут последними свободными людьми на Земле.

Именно поэтому украинцы сегодня являются самой великой нацией в мире. Нацией, которая с достоинством может адресовать слова великого Германа Гессе самой себе:

И над юдолью мерзости и смрада

Дух светоч свой возносит страстно

И борется с всесилием распада

И смерти избегает ежечасно.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего