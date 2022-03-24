УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Война Украины и России – почему проигравшая сторона потеряет все

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

24 марта 2022, 20:37

Отказ Зеленского бежать из Киева под угрозой смерти поломал логику действий и России, и Запада, и Китая. Так же стояли и 300 спартанцев во главе с царем Леонидом.

Война России и Украины – чисто религиозная, в которой ставка больше, чем жизнь
Путин смотрит на войну с Украиной как на борьбу с еретиками, которые предали русский мир / Фото Reuters

Путин нанесёт ядерный тактический удар по Украине. И это послание украинцам – последним свободным людям на Земле.

Россия начала войну масштаба Второй мировой войны на порядок меньшей армией. В 1941-1944 годах за территорию Украины сражались миллионные армии СССР и Рейха.

Россия напала на Украину 200-тысячной группировкой войск. Её явно недостаточно для того, чтобы взять Украину под контроль. Недостаток людской силы не может компенсироваться ростом мощи обычных вооружений.

Россия потеряла около 30% своей живой силы убитыми, ранеными, больными и пленными. Сейчас она вводит в действие резервы в 60 тысяч человек, чтобы компенсировать потери. Поскольку украинская армия ожесточённо сопротивляется, то вторая волна будет утилизирована, как и первая. Да, Россия может захватить новые территории, но уровень сопротивления будет расти пропорционально потерянным территориям Украины.

Чем больше разрушений наносит Россия Украине, тем больше мотивированных мужчин и женщин будет вовлекаться в ВСУ, руководствуясь местью. При этом Украина будет опираться на тыл на Западе, отправляя туда беженцев, перенося экономику и получая взамен оружие и ресурсы. Именно так выглядит фронтир Запада, о котором так любили говорить наши политики. Надо просто знать значение слов, чтобы понимать, как придётся действовать в соответствии с означаемой ролью.

Так вот. Россия не может разрушить тыл Украины, даже если разрушит всю экономику нашей страны. Россия будет подталкивать Украину к превращению в тотально военизированную организацию. В результате она упрется в предел возможностей наступать с помощью обычных вооружений. Очевидно, что Украина в ходе этого противостояния также потеряет много людей. Я не исключаю и даже вижу вероятность того, что мы можем потерять значительную часть левого берега Днепра, а, может быть, все левобережье. Но при этом потери России будут исчисляться десятками и даже сотнями тысяч человек. Вся кадровая армия России будет уничтожена при такой интенсивности боевых действий. А она будет только возрастать, потому что Путин смотрит на войну с Украиной как с еретиками, которые "предали" русский мир.

Читайте такжеМосква заигралась: почему Россия как никогда близка к превращению в ядерный пепел

Украина смотрит на Россию, как на поработителя, который не имеет никаких других целей, кроме порабощения. В рабстве других Россия находит своё удовольствие. Свой смысл жизни.

Это чисто религиозная война, в которой ставка – больше, чем жизнь. Это также борьба за жизнь после жизни. Это борьба за будущее и за историю одновременно. Это борьба за право остаться в истории.

Вот почему эта война носит эсхатологический характер и для Украины, и для России. Проигравшая сторона потеряет все!

Внимательно прочитайте тексты на "Хвиле". Мой "Туман войны: каких ошибок нужно избежать Украине в Третьей мировой войне", Павла Щелина "Теория Войны: Почему Путин ведет два самых разрушительных типа войны против Украины" и Владимира Пастухова "Последняя гражданская война в России", где обрисована суть происходящего. Вы должны лишиться иллюзий, что война будет короткой, закончится полюбовно и все вернётся назад, как обычно. Это невозможно!

Читайте такжеСледующие майские украинцы проведут в Крыму: когда закончится война с Россией

Эсхатологический характер войны, которую в России уже обозначили, как войну, которую нельзя проиграть, приведёт к тому, что в какой-то момент человеческие потери России достигнут такой величины, что она не сможет двигаться вперёд. Вообще. Смрад разлагающихся трупов, который сегодня уже слышен в Буче, окутает все поле гигантской битвы. Огромные потери будут оправдывать новые огромные потери, не давая возможность отступить назад. Именно в этой ловушке оказалась Европа во время бойни Первой мировой войны.

И тогда Россия упрется в экзистенциальный вопрос, который с таким пылом на федеральных каналах задвинул "израильский эксперт" Яков Кедми – а чего стоят угрозы России, если она не может одолеть "даже Зеленского". Получается, что результат войны с Украиной для России напрямую связан с базовой скрепой России – пафосом страха. Для России принципиально важно, "щоб усі боялись і не насміхались". Россия – это большой Капитошка, для которого "насміхались = не боялись = потеря смысла жизни". Вся жизненная философия России, как и государственная политика, пронизана страхом как ключевым элементом организации общества. Исчезновение страха равноценно распаду России.

Таким образом, Украина, демонстрирующая бесстрашие перед лицом угрозы России, тождественна ее смерти. А первые лица России открыто сказали, что такая угроза может вызвать применение ядерного оружия. Глубинная ненависть Путина к Украине связана с этим. Существование свободной Украины – это отрицание всего некрофильского мира Путина и России. Жизнелюбие Украины, ее буйный, весёлый нрав прямо противоречат культу смерти, который приобрёл законченные черты в России в последние два года.

Потому философ Сергей Дацюк абсолютно прав, когда говорит, что Украина сегодня – единственно свободная страна в мире. Украина показывает, что готова умереть за свободу даже под угрозой применения ядерного оружия.

Читайте такжеПутин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в Украине

К нашей чести, Украина буквально доказала, что она хочет более справедливого и честного мира, построенного на принципах свободного выбора.

Украина – единственная страна в мире, которая сначала добровольно отказалась от ядерного оружия и которая сегодня стоит перед угрозой уничтожения ядерным оружием только потому, что хочет быть свободной. Все болтают о принципах, но Украина буквально показала и миролюбие, и бешеное стремление защищать свою свободу, даже когда все лицемерно отказали ей в праве на жизнь.

Война Украины и России – это борьба между свободой и страхом. Происходящее сегодня в степях и лесах Украины по своему масштабу соответствует противостоянию маленьких греческих полисов с огромной Персидской империей. Именно эта борьба заложила фундамент Западной цивилизации.

Отказ Зеленского бежать из Киева под угрозой неминуемой смерти поломал логику действий и России, и Запада, и Китая. Точно так же стояли при Фермопилах 300 спартанцев во главе с царем Леонидом. Для современного жителя западного мира эта логика непонятна. Но именно эта логика сделала Запад Западом. Выиграв время, спартанцы дали Греции шанс мобилизовать силы и отразить удар персов. Сегодня Мариуполь – это Фермопилы Украины. Тотально разрушенный полумиллионный город сражается в полном окружении месяц. Сражается отчаянно и свирепо. И на этом фоне насколько мелочно выглядит парламент Германии, который спустя 10 секунд после обращения к нему президента Зеленского, перешёл к рассмотрению текущих вопросов…

Да, ребята и девчата, война Украины и России сегодня иллюстрирует насколько западная цивилизация измельчала и обветшала.

Читайте такжеРоссия свихнулась надолго: почему Европе не избежать участия в третьей мировой

Павел Щелин ведь прав, когда сказал, что историческая вина Европейского Союза и НАТО не в том, что они распространяли свои ценности и расширялись, а в том, что они раз за разом отказываются нести предельную ответственность за свой сакральный проект, считая, что весь мир и так уже сам по себе живет в единой системе ценностей.

Путин готов ввергнуть мир в ядерную катастрофу из-за ресентимента, который направлен на подавление воли Запада. Путин хочет, чтобы весь мир жил в страхе, как живут инфантильные россияне. Ужас мира перед Россией в глазах россиян определяет ее статус в глобальной иерархии. А только статус и погоня за ним – это суть жизни в России.

Владимир Пастухов в 2017 году написал блестящий сатирический текст "Понятийная конституция Российской Федерации". Обязательно почитайте его. Потому что это мир, который строит Путин. Это никакая не сатира, а реальная конструкция, что оформляется на наших глазах в законченную. Где кто сильнее, тот и прав. Право силы определяет все. Слабый должен подчиняться и выполнять любые требования сильного, даже самые безумные. "Нравится – не нравится, терпи моя красавица", – фраза Путина, прозвучавшая накануне войны – это суть идеологии насильников из Кремля. И эту идеологию разделяет абсолютное большинство народа России.

Читайте такжеПочему война с Украиной для России в любом случае закончится катастрофой

Человек, народ, государство проявляются в пограничной ситуации. Как они себя ведут перед угрозой смерти, тем они и является.

В этом смысле Украина буквально является тем, что звучит в ее национальном гимне. "Душу й тіло ми положим за нашу свободу", – поется там. И Украина яростно сражается. Скажу больше, сегодня Украина и есть Запад. Запад в его молодые годы, когда он говорил волевым языком. Когда человек, буквально выбирая свободу, был готов отдать жизнь, лишь бы не быть в рабстве. Рабом является тот, кто готов идти на моральные компромиссы со своим насильником.

США и Европа превратились в хоспис, озабоченный температурой в жилье и гарантированным пайком. А Путин пришёл в этот хоспис ставить ядерную клизму. Для Путина не стоит вопрос ставить ее или нет. Он все годы этим бредил, пока американские президенты пытались найти в его глазах душу. Теперь американцам и европейцам придётся самим давать ответ на вопрос – есть ли у них душа? Способны ли они на поступки, как свободные люди? Могут ли они быть такими же сильными люди, как их предки, которые шли за своей мечтой, не боясь глядеть в лицо смерти.

Сегодня Украина смотрит в лицо смерти, потому что к схватке с Путиным ее привела идея о Западе. Похоже, что Украина верит в эту идею больше, чем сам Запад. И если Украина погибнет в этой битве, то это и будет смерть Запада. И тогда украинцы будут последними свободными людьми на Земле.

Именно поэтому украинцы сегодня являются самой великой нацией в мире. Нацией, которая с достоинством может адресовать слова великого Германа Гессе самой себе:

И над юдолью мерзости и смрада

Дух светоч свой возносит страстно

И борется с всесилием распада

И смерти избегает ежечасно.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего

viber
война в Украине ядерная война вторжение России ядерная угроза Юрий Романенко Россия
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизниГороскоп на сегодня, 22 марта 2022: Скорпионам – подсказки судьбы, Львам – перемены в жизни ВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в ЗапорожьеВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в Запорожье Не стареют душой партизаны: пожилой украинец угнал у агрессоров грузовик с оружием и патронамиНе стареют душой партизаны: пожилой украинец угнал у агрессоров грузовик с оружием и патронами В Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказываетВ Библии нашли фрагмент об Украине и РФ: о чем он рассказывает Путин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в УкраинеПутин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в Украине

Последние новости

22:18

Генерал назвал причину отсрочки введения в Украину войск Беларуси

22:18

Братский народ для РФ и ад на Земле: что нужно знать об ЭритрееВидео

21:41

Пропагандисты РФ убеждают оккупантов закончить войну к 9 мая - ГенштабВидео

21:31

Как закончится война России против Украины: в NYT назвали 4 варианта развития событий

21:28

В ООН обвинили РФ в гуманитарном кризисе в Украине и призвали прекратить войну

Реклама
21:03

Пока отец поехал за едой: на Харьковщине российские оккупанты похитили детей

20:59

Угроза применения химоружия в Украине: Байден пригрозил РФ жесткой ответкойВидео

20:43

ВСУ перешли в контрнаступление: идет зачистка от оккупантов на Киевщине и ЗапорожьеВидео

20:38

"Мой родной Ирпень разрушен": Лобода очнулась и признала Россию агрессоромВидео

20:37

Война Украины и России – почему проигравшая сторона потеряет всемнение

20:36

Российский ОМОН отказался ехать на войну в Украине и заявил о незаконности приказа

20:28

Гороскоп на апрель 2022 для Скорпионов: риск травмы, вынужденный переезд и крутой вираж судьбы

20:10

Приметы на 26 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:57

Перевозил 400 пехотинцев, танки и БТРы: Арестович рассказал детали об уничтоженном корабле РФ ОрскВидео

19:55

"Качественно отработал": на Харьковщине вертолет РФ уничтожил свои позицииВидео

19:48

В Украину "ворвется" настоящее лето

19:19

Save Ukraine – #StopWar: стало известно, кто выступит на международном благотворительном телемарафоне в поддержку Украины

19:17

Следующие майские украинцы проведут в Крыму: когда закончится война с Россиеймнение

19:13

В РФ опозорились странным видео с Шойгу на совещании у ПутинаВидео

19:12

"Сумно аж за край": почему София Ротару молчит о войне в Украине

Реклама
19:11

Санкции в деле: дочь Лаврова "выдворили" из Лондона и отобрали элитное жильеВидео

18:57

От 13 до 100 тысяч: стало известно, сколько должны получать мобилизованные украинцы

18:34

Украинцам грозит до 12 лет тюрьмы за слив данных о перемещении ВСУВидео

18:31

И на земле, и в воздухе: ВСУ крепко держат свои позиции в Изюме

18:26

"Игры сатаны, большие разрушения и новый уровень развития": таролог рассказал, когда в Украине наступит мир

18:12

Будут ходить голым и босым: от российских спортсменов бегут спонсоры из-за поддержки войны в УкраинеВидео

18:10

РФ готовится напасть на Польшу и уже ищет повод для этого – посолВидео

18:01

Командиры двух побитых кораблей оккупантов в Бердянске оказались предателями украинской присяги

17:30

В переговорах между РФ и Украиной все решает Зеленский, а не Путин - ПодолякВидео

16:56

"Россию ждет ужасная судьба": известный астролог предсказала страшный итог ПутинаВидео

16:53

Состоялся первый полноценный обмен военнопленными между Украиной и РФВидео

16:46

Скоро не будет с чем воевать: российская "оборонка" останавливается из-за нехватки деталейВидео

16:16

Ход войны в Украине решится в ближайшие 15 дней – БоррельВидео

16:02

Оплата газа в рублях, или Почему Путин обманывает сам себямнение

15:47

Оккупанты насильно вывезли из Мариуполя в РФ 15 тысяч человек - горсовет

15:30

Дом не выдержал и упал на подвал: под завалами в Изюме оказались десятки человек – видеоФотоВидео

15:29

Гороскоп на апрель 2022 года для Дев: риск травм, переезд и беременностьВидео

15:15

Оккупанты пытаются взять штурмом Славутич: есть угроза обстрела из артиллерии

14:54

Зеленский готов ко встрече с Путиным, но не собирается выполнять кремлевские ультиматумы

14:38

Когда закончится война: чего Украине не хватает для победымнение

Реклама
14:34

"Больше не говорите, что наша армия не соответствует стандартам НАТО": Зеленский на саммите АльянсаВидео

14:29

Забирают документы и предлагают переехать на Сахалин: оккупанты насильно депортируют украинцев

14:27

Что делать, если нашли подозрительный предмет – как распознать мину или снаряд – правила безопасности

14:13

Клопотенко в тексте Гимна Украины нашел предсказание, которое сбывается во время войны с русскими

14:06

Россияне испугались своих потерь и переводят войну в затяжную фазу – ОПВидео

13:49

Месяц войны в Украине: в России уже начали шить большой белый флагмнение

13:34

Украине нужна военная помощь без ограничений - Зеленский

13:34

"Мы жили в прекрасном городе, пока вы не пришли": жительница Мариуполя жестко ответила пропагандисту РФВидео

13:21

Статус беженца в Испании для украинцев: как страна принимает людей – помощь и полезные контакты

12:57

Данилко объяснил, за что Путин мстит Украине

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять