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Война не скоро закончится

Юрий Касьянов
29 мая 2023, 19:20
257
Враг будет только наращивать силу воздушных ударов. И мы не первые в мировой истории, кому приходится биться не за жизнь, а на смерть.
ВСУ, война, украинские военные
Война не скоро закончится, считает Юрий Касьянов / фото: 30 ОМБр имени князя Константина Острожского

Всё очень просто. Никто ничего нового не придумал. Доктрина Дуэ в действии. Массированные авианалёты рулят.

Так немцы бомбили Лондон в 1940-м и 1944-м годах; только сначала бомбардировщиками, а потом - крылатыми ракетами ФАУ-1 и баллистическими ракетами ФАУ-2. Так союзники бомбили Германию, уничтожая её военно-промышленный потенциал и ломая волю к победе. Так американцы бомбили Японию и Вьетнам.

И если наш враг сделал выводы из прошлых бомбёжек, поменял тактику и тоже перешёл к массированным ударам дронами и ракетами по одной-двум целям в надежде продавить ПВО количеством - то это старая, известная практика. Если из ста бомбардировщиков ("шахедов") к важной цели прорвётся хотя бы один - задача будет выполнена.

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Успехи врага - это не его заслуга, а наша недоработка.

Наша ПВО прикрывает не всю территорию страны - это невозможно, а важные объекты, вот и получается, что "шахеды" и ракеты сбиваются прямо над столицей, и нередко мопеды долетают до наших западных границ, беспрепятственно преодолевая сотни и сотни километров.

Система ПВО должна развиваться, "расти" вслед за ростом угрозы, а лучше превентивно. И вопрос не только в количестве западных зенитно-ракетных комплексов у нас на вооружении. "Шахеды" могут сбиваться (и чаще всего сбиваются именно так) зенитной артиллерией (пулемётами), а крылатые ракеты можно сбивать "Стингерами".

Вопрос в увеличении количества мобильных групп охотников за "шахедами"/ракетами и, - главное - в построении разветвленной системы воздушного наблюдения, в создании мощной национальной многокомпонентной системы ПВО.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

Враг будет только наращивать силу воздушных ударов. И мы не первые в мировой истории, кому приходится биться не за жизнь, а на смерть. В 1939 году британская противовоздушная оборона оказалась абсолютно не готова к войне. Сеть оповещения о воздушном нападении находилась в зачаточном состоянии, не было современных командных пунктов и системы связи, не хватало истребителей, а Лондон защищали только 104 зенитных орудия.

Правительству Великобритании пришлось приложить титанические усилия, чтобы создать лучшую в мире систему ПВО. И она была создана уже через год, и сыграла решающую роль в обороне Британских островов. Помимо, понятное дело, новых воинских подразделений, новых локаторов, истребителей и зениток, был создан гражданский Корпус воздушных наблюдателей - почти миллион человек - в каждом селе были люди, которые постоянно несли дежурство, наблюдая за небом. Был создан Корпус женской вспомогательной службы воздушного наблюдения (WAAF), который выполнял скрупулезную работу по отслеживанию воздушных целей в центрах ПВО, были устроены многочисленные бомбоубежища, а маленьких детей до конца войны вывезли из Лондона в более безопасную сельскую местность.

Нам всё это ещё предстоит. Война не скоро закончится, и сегодня она снова повылазила из экранов телевизоров, пугая обывателей взрывами и пожарами даже в Киеве.

Нам предстоит большая работа по укреплению системы ПВО, и по созданию надежного, беспощадного инструментария наказания виновных в массовых обстрелах. Возмездие должно прийти, и должно быть страшным для врага.

Источник

война в Украине Юрий Касьянов
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