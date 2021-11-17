Зачем киевлян пугают проездом в транспорте по 20 гривен

За убытки метро тоже придется платить пассажирам / УНИАН

На днях Киевская городская государственная администрация шокировала резким подорожанием проезда в общественном транспорте столицы до 20 гривен.

Скорее всего, таким высоким тарифом запугивают, чтобы все согласились на тариф в 15 гривен. Хотя и тот, и другой тариф необоснован. Ведь вместо того, чтобы решать внутренние проблемы коммунальных транспортных предприятий - провести оптимизацию, разобраться с экономикой существующего подвижного состава парка, все решили переложить на пассажиров.

Около 40% больших автобусов сейчас стоит под забором, потому что либо нет запчастей, либо еще чего-то. А это - едва ли не половина всего автопарка Киевпасстранса. Разбираться с этим тоже никто не хочет, ведь как только автобусы начнут списывать, этим заинтересуется прокуратура ввиду того, что не у всех из них еще исчерпался ресурс. С троллейбусами и трамваями история схожая - их катастрофически не хватает.

Про метро тоже нечего говорить. Ведь при всей его убыточности показательной выглядит история с передачей рекламы в метро некоему коммунальному предприятию. Ведь метро формирует пассажиропоток, а прибыль за это получает отдельное предприятие, которое к метрополитену не относится. Потому за убытки метро тоже придется платить пассажирам.

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В этой связи можно вспомнить и прошлое повышение стоимости проезда до 8 гривен, когда городские власти обещали купить новые вагоны в метро, сотни автобусов и т.д. Однако уже спустя полгода им пришлось скромно признаться в том, что они не справились с закупкой и потому вынуждены брать многомиллионные кредиты у ЕБРР.

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Для метро адекватный тариф для проезда - 5 гривен. Именно такой должна быть стартовая цена, а дальше все должно зависеть от километров, которые проезжает человек - как, например, в Лондоне. Ведь мировыми практиками уже давно доказано, что если метро длиннее 40 километров (в Киеве - 60 километров), то фиксированный тариф себя не оправдывает. Потому что бывает, что пассажирам нужно ездить из одного конца в другой и платить тариф или столько же всего за несколько остановок.

Но в Украине по такому принципу делать не хотят, потому что тогда придется реально показывать куда все эти деньги уходят.



Вячеслав Коновалов, эксперт общественной кампании "Евро-патруль", специально для Главреда