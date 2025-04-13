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У Путина не хватает пушечного мяса на фронте

Игорь Эйдман
13 апреля 2025, 06:10
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Так вот, если даже слухи о скором прекращении боевых действий вызвали такой приток пушечного мяса на контракт,
Путин, армия РФ
Путин / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

СМИ сообщают, что в апреле резко увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны. В Москве предложение пушечного мяса было в два раза выше, чем в предыдущие месяцы.

Видимо, наивное российское население решило, что война заканчивается, скоро перемирие и можно заработать на халяву - заключить контракт, получить несколько миллионов, а воевать уже не придется. Современные Шариковы помнят завет своего прародителя: "На учет возьмусь, а воевать – шиш с маслом".

Так вот, если даже слухи о скором прекращении боевых действий вызвали такой приток пушечного мяса на контракт, представляете, какой эффект даст реальное перемирие. Толпы баранов побегут вербоваться в "невоюющую" армию за миллионы.

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Таким образом власти смогли бы за три-четыре месяцев навербовать в армию до полумиллиона идиотов, а потом захлопнуть мышеловку, прекратить перемирие и бросить их в бой на убой.

В прошлом году план набора по контракту был сорван. Пушечного мяса на фронте для наступления явно не хватает. Объявив о перемирии, Путин смог бы решить эту проблему, без проведения мобилизации, которую он объявлять боится.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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