Как шахеды уничтожают Украину: новая тактика оккупантов

Шахеды стали на большей угрозой с воздуха от врага.

https://opinions.glavred.info/kak-shahedy-unichtozhayut-ukrainu-novaya-taktika-okkupantov-10655399.html Ссылка скопирована

Атака Шахедами по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вопрос современности: можно ли закончить войну тарифами?

Самое сложное в отношениях с Д. Трампом, нет, не поцелуи, а готовность ждать. Чего ждать? Никто не знает, даже сам Трамп. Поэтому и сложно.

Последняя конкретная инфа - вроде бы Трамп дал команду договориться с недоимперией о прекращении боевых действий до конца мая. Ждем.

видео дня

Сейчас никаких реальных переговоров о прекращении боевых действий между США и РФ не ведется. А возобновятся они тогда, когда Трамп лично придет к выводу, что уже пора. Или просто вспомнит, что есть такая Украина, о которой он что-то обещал сделать за один день. Хотя один день какого года - опять же неизвестно.

Тем временем шахедные атаки на Украину усиливаются. Шахеды стали на большей угрозой с воздуха от врага. Он усовершенствовал тактику применения этих беспилотников: линию фронта они пересекают на большой высоте, чтобы наша фронтовая ПВО их не достала. Далее летят максимально низко, прячась в складках местности, что затрудняет их перехват с помощью авиации. Затем в районе цели они накапливаются, собираются в стаи и атакуют массированно, что создает проблемы для наземной ПВО.

Но главная проблема в том, что враг производит до 6 тыс модернизированных шахедов в месяц. На такое количество никаких ракетных комплексов ПВО не напасешься. Единственный вариант противодействия - это разработать относительно недорогой эффективный дрон-перехватчик и обеспечить его производство не менее 10 тыс единиц в месяц.

Работы по разработке ведутся и у нас, и на Западе. Пока есть опытные образцы, которые способны выполнять задачи в идеальных условиях полигона. Об этих образцах рассказывают в анонсах, которые должны нас успокоить.

Хотя меня больше бы порадовала инфа о создании с какой-то западной компанией совместного научно-исследовательского центра по разработке и производству дрона-перехватчика. Но такого нет.

Так что приходится ждать, пока проснется Трамп. Если у него не возникнет еще какая-то нелепая гениальная идея вроде тарифов массового уничтожения, и ему опять будет не до Украины.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред