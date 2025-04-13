Как США хотят отдать 4 региона Украины РФ

Трамп уже столько наделал глупостей в отношениях с Европой, что у него не существует возможность заставить ключевые европейские страны поддержать такой гипотетический "план".

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Виткофф, Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

О Виткоффе и его позиции "чтобы был мир, Украина должна отдать 4 региона"

*на самом деле шесть, потому что есть еще Крым и Севастополь

Позиция Уиткоффа не является позицией США. Более того, позиция Трампа не является позицией США. Все несколько сложнее. Поэтому ждать поддержки этого безумия даже от республиканцев не приходится.

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Если дедушка Трамп таки попытается нас заставить принять такую же позицию, у Трампа нет "быстрых" инструментов к принуждению Украины к капитуляции. Он уже попробовал. Не получилось.

Трамп уже столько наделал глупостей в отношениях с Европой, что у него не существует возможность заставить ключевые европейские страны поддержать такой гипотетический "план".

Гениальная экономическая политика Трампа непременно сформирует тренд на более дешевую нефть и ресурсы. России от этого будет хуже. Это будет ослаблять ее возможность вести войну и активную внешнюю политику.

Поэтому наша задача не изменилась. Тянуть время, держаться и ждать, когда конъюнктура будет лучше. То есть момента, когда Путин либо вынужден будет пойти на реальные переговоры (без подобных требований), либо когда Путин будет вынужден пойти на расстрел.

Как видим, пока не время.

Ну а Виткофф может нахуй уйти. Что еще мы можем сказать подхалимажу Х*йла?

Что-то вроде того. Поэтому не ведемся на хайп. Наша позиция неизменна: мы готовы на переговоры, только не на условиях конченых.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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