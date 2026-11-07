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Путин подкидывает Трампу "конфетку": Тышкевич о большой сделке за счет Европы

Игар Тышкевич
7 ноября 2026, 19:10
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Аналитик объясняет, почему Кремль заманивает США Арктикой и углеводородами, а Украине стоит искать посредников в Турции, Индии и Китае.
Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев
Трамп и Дмитриев / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Daniel Torok, wikimedia.org/kremlin.ru

Белорусский аналитик, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что встреча Дональда Трампа с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым говорит о финализации "большой сделки", в которой война в Украине для Вашингтона - лишь "досадная неприятность". Автор объясняет, зачем Трампу после промежуточных выборов нужна Россия, какую "конфетку" ему подкидывает Путин и почему платить за сделку придется Европе. Публикуем его размышления.

Дмитриев у Трампа или большая сделка?

Давайте разберём, что произошло.

видео дня

1. Судя по заявлениям американского президента, Кирилл Дмитриев, руководитель фонда прямых инвестиций и посланник Путина в Вашингтоне, имел встречи не только с "представителями" Трампа (как это преимущественно было раньше), но и непосредственно с Трампом.

2. Было заявлено о готовности "большой сделки", которая выходит за рамки российско-украинской войны.

3. Было заявлено, что с украинской стороной встреч не было.

Первое, что стоит помнить и о чём писал с момента назначения Дмитриева: Российская Федерация прилагала все усилия, чтобы развести вопросы российско-американских отношений и российско-украинской войны. В общих чертах конструкция выглядела и выглядит так: есть "большие перспективы" (сегодня уже драфты соглашений и можно начать зарабатывать). А война является не досадной неприятностью, которая не должна влиять на бизнес, но всё же мешает.

США действуют в логике доступа до ресурсов, доступа к экономике и защиты интересов. При Трампе такие принципы (а не ценности) напрямую прописаны в стратегии национальной безопасности. Кроме того, сам Трамп думает категориями бизнеса. Особенно если там есть возможность заработать небезразличным ему людям.

Логика "зашла". Но вопрос во встрече с Трампом. Такие встречи проводятся либо для демонстрации некоей политической позиции (но тогда они публичны), либо для финализации неких договорённостей. В нашем случае можно говорить о финализации. То есть российское предложение просчитано, % прибыли сторон определён. И надо поставить точку.

Для США и для Трампа тут вопрос не только денег. После промежуточных выборов ему необходима история "победы" в Иране. А это и вопрос российско-иранского сотрудничества. Вопрос мирового рынка нефти. И вопрос ядерных материалов. Ведь вывоз хотя бы части обогащённого урана из Исламской Республики может быть преподнесён как достижение первоначальной цели.

Второй резон - после промежуточных выборов, на фоне затянувшейся иранской эпопеи, позиции Трампа перед очередным раундом переговоров с Си выглядят, мягко говоря, жалко. США умудрились за последний месяц существенно осложнить отношения с союзниками. КНР только за последнюю неделю принял султана Омана, президента Германии, провёл переговоры с СА и ОАЭ. Обновил торговые соглашения со Швейцарией, Перу и... Канадой.

И тут Трампу нужен Путин. И вся Россия, которая выходит из-под санкций и пытается вернуть своё влияние в ряде регионов. Это такой "удар ниже пояса" по расширению китайского влияния.

Одним словом, Трампу очень-очень нужна Россия. Путин это прекрасно понимает и подкидывает конфетку. Которой может быть:

а) соглашение о разработке ресурсов в Арктике

б) участие американских компаний в арктических проектах (логистика, порты) и разработке углеводородов на Дальнем Востоке

в) совместная торговля углеводородами в Европе

г) импорт технологического оборудования из США или от американских компаний

д) сближение позиций по проекту новых договоров о нераспространении ядерного оружия (поэтому, кстати, РФ вновь заговорила о ядерной угрозе).

И в логике Трампа реализации таких блестящих перспектив мешает "досадная неприятность" - война. Но Россия США необходима. Поэтому Путин поднимает ставки и в очередной раз пытается действовать через ультиматумы - требуя максимальных уступок со стороны Украины, европейских членов НАТО и ЕС. Для Трампа данное предложение также выглядит разумным - ведь на уступки идут "в Европе", и он может сказать: "американцам это ничего не стоило".

Кроме того, сам факт подписания некоего "мирного соглашения" по Украине даже ценой Украины можно представить как успех своей внешней политики. И убрать тему войны с повестки.

Что это означает? То, что писал вчера, - ближайшие два месяца будут проходить под знаком достаточно мощного давления со стороны США. И активность украинской дипломатии в этот период более чем важна.

Государства ЕС, кстати, видят перспективу, и поэтому именно в последнюю неделю ряд стран объявил о достаточно больших пакетах помощи для Украины. Не из-за излишней любви, а из рационального расчёта - ведь сделка Трампа, которая "американцам ничего не стоит", будет оплачена из европейского кармана. Помощь Украине дешевле, чем потенциальные потери.

А вот дальше, если Трамп будет не успешен, мы приходим к процессу возможного обновления переговорных рамок. И чтобы оно было реальным, с созданием формата, в котором Путин вынужден будет участвовать, необходим достаточно широкий пул посредников. Кроме США и ЕС, государства, от которых РФ зависит, - Турция, Индия, Китай. Вот на этом возвращаемся к вопросу активности украинской дипломатии. В первую очередь МИД Украины. И вопросу разговоров об интересах. В конце концов, именно "на интерес" сработал трек Дмитриева с США. Подход эффективен. Во-вторых, апеллировать к "европейским ценностям", разговаривая со странами Азии и даже Турцией, может быть немного неразумно. Задача со звёздочкой, которую МИД Украины и ОП должны решить до нового года.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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