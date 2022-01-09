Власть создала себе катастрофу, потому что потеряла доверие украинцев

Потеря доверия - самая большая проблема для власти в 2022 году / УНИАН

Первое очевидное достижение власти в 2021 году - это попытка объявить борьбу с олигархатом. До этой власти олигархат либо воспитывали и подчиняли, как при Кучме, либо дружили с ним. Зеленский тоже начинал с налаживания отношений, но теперь фактически объявил о борьбе. Не факт, что она произойдет успешно, но раньше даже на это не решались. В любом случае, борьба с олигархатом - это как признак борьбы с экономической монополией, что является позитивом. Для власти это-успех, ведь это популярная тема.

Второй положительный момент - это удержание ситуации в экономике под контролем. Несмотря на нынешнюю энергетическую угрозу, ожидания от действий власти были значительно грешными. Пока голодных бунтов нет, так что это, бесспорно, позитив.

И третий положительный момент - это строительство дорог.

Самый первый политический провал власти - она забыла о 43% поддержки людей во втором туре, из-за чего можно смело говорить о кризисе доверия электората. То есть она сделала две ставки. Первую - на собственное электоральное ядро, то есть тех, кто голосовал в первом туре. Репрезентантами этого являются, условно говоря, команда 95 квартала во власти или личные друзья Зеленского. Вторую ставку сделали на группу политических оппонентов-тех, кто голосовал за Порошенко. Выходцев из той власти в действующей очень много, наиболее показательный пример - Алексей Арестович. Политическим посылом команды Зеленского как раз была попытка в значительной степени переманить к себе порошенковский электорат. Но этот электорат его и не любит сердцем, и не воспринимает умом, поэтому в любой момент, несмотря на привлечение любого количества ярких личностей, этот электорат выйдет на улицу.

Зато были забыты самые массовые электоральные группы, которые голосовали за Зеленского и сердцем, и умом как за "другого" президента. Зеленский делал обещания ко второму туру вроде продажи самолета, резиденций, переезда с Банковой или отказа от баллотирования на второй срок. И поскольку эта среда избирателей инертна и на нее можно не считаться, теперь для власти является неожиданностью (а на самом деле - катастрофой) переход большого количества людей из этой группы в оппозицию. Хотя раньше эти люди всячески способствовали приходу Зеленского к власти: кто-то - критикой Порошенко, а кто-то - прямой агитацией.

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Переход в оппозицию - это признак разочарованности тех 43%. Власть думает, что сейчас вся проблема в медиаплощадке Ахметова, который предоставил слово оппозиции, и думает, что достаточно побороть одного человека и проблема решится. Но проблема значительно глубже, потому что люди чувствуют себя обманутыми, однако власть этого не понимает.

Читайте такжеВозможны четыре политических сценария: прогноз на 2022 год для Зеленского и УкраиныИ эта проблема - самая большая для власти, потому что легитимность - не только юридическая величина, но и общественная. То есть когда падает доверие населения, которое выбирало власть, соответственно, начинает трещать по швам весь государственный аппарат. Чиновники тоже это понимают и начинают переориентироваться, из-за чего решения, которые принимают во властных кабинетах, не реализовываются. И это - самое крупное поражение этого года.

Еще одна, проблема, которая в этом году ударила по власти - это ковид. У властей сначала были проблемы с осознанием, потом - с поставкой вакцин, а в этом году - с информационной кампанией. И поскольку общество до сих пор не преодолело последствий агрессии во время президентской кампании, теперь оно жестко разделилось на противников и сторонников вакцинации, что электорально бьет по власти.

Третья проблема - неготовность к энергетическим проблемам, из-за чего в Новый год мы входим с угрозой таких проблем. Отсутствие компетентности может дать последствия, отражающие проблему с кадрами.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда